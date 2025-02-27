Суд заочно приговорил сооснователя издания Doxa Арамяна к 10 годам колонии

Арамян признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета). Суд также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, сроком на четыре года. Адвокат Леонид Соловьев заявил ТАСС, что защита не согласна с приговором и намерена его обжаловать.