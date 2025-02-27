Суд заочно приговорил сооснователя издания Doxa Арамяна к 10 годам колонии
Второй западный окружной военный суд приговорил сооснователя журнала Doxa
Арамян признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета). Суд также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, сроком на четыре года. Адвокат Леонид Соловьев заявил ТАСС, что защита не согласна с приговором и намерена его обжаловать.
Doxa – интернет-журнал, сайт которого с 28 февраля 2022 г. был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что издание действительно «начиналось как студенческое, но оно уже давно носит общественно-политический характер».
18 сентября прошлого года Арамяна заочно арестовали в России. Он был объявлен в международный розыск. В октябре 2024 г. Росфинмониторинг внес Арамяна в перечень террористов и экстремистов.