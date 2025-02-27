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Суд заочно приговорил сооснователя издания Doxa Арамяна к 10 годам колонии

Ведомости

Второй западный окружной военный суд приговорил сооснователя журнала Doxa (организация признана нежелательной на территории РФ) Армена Арамяна к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Арамян признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета). Суд также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, сроком на четыре года. Адвокат Леонид Соловьев заявил ТАСС, что защита не согласна с приговором и намерена его обжаловать.

Doxa – интернет-журнал, сайт которого с 28 февраля 2022 г. был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что издание действительно «начиналось как студенческое, но оно уже давно носит общественно-политический характер».

18 сентября прошлого года Арамяна заочно арестовали в России. Он был объявлен в международный розыск. В октябре 2024 г. Росфинмониторинг внес Арамяна в перечень террористов и экстремистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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