Основатель издания Doxa Арамян внесен в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес сооснователя журнала Doxa
«Арамян Армен Варданович, 08.07.1997 г. рождения , г. Москва», – указано в списке.
18 сентября Арамяна заочно арестовали в России. Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, призывов к осуществлению террористической деятельности, оправдании терроризма или его пропаганде. Арамяна объявили в международный розыск.
Doxa – интернет-журнал, сайт которого с 28 февраля 2022 г. был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что издание действительно «начиналось как студенческое, но оно уже давно носит общественно-политический характер».