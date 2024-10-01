Основатель издания Doxa Арамян внесен в перечень террористов и экстремистов

Doxa – интернет-журнал, сайт которого с 28 февраля 2022 г. был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что издание действительно «начиналось как студенческое, но оно уже давно носит общественно-политический характер».