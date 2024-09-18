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Суд в Москве заочно арестовал основателя издания Doxa Арамяна

Ведомости

Основателя издания Doxa (Mnenie media z.s. признана нежелательной организацией), журналиста Армена Арамяна заочно арестовали в России, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Арамян обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ и ч. 2 ст. 205. 2 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Срок ареста будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ, либо с момента его экстрадиции в Россию. Сейчас Арамян объявлен в международный розыск.

Doxa – интернет-журнал, сайт которого с 28 февраля 2022 г. был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что издание действительно «начиналось как студенческое, но оно уже давно носит общественно-политический характер».

12 апреля 2022 г. мировой суд Дорогомиловского района Москвы назначил исправительные работы четверым редакторам издания по уголовному делу о привлечении несовершеннолетних к противоправным действиям. Арамян, Владимир Метелкин, Наталия Тышкевич и Алла Гутникова были признаны виновными в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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