Суд в Москве заочно арестовал основателя издания Doxa Арамяна
Основателя издания Doxa (Mnenie media z.s. признана нежелательной организацией), журналиста Армена Арамяна заочно арестовали в России, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Арамян обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ и ч. 2 ст. 205. 2 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
Срок ареста будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ, либо с момента его экстрадиции в Россию. Сейчас Арамян объявлен в международный розыск.
Doxa – интернет-журнал, сайт которого с 28 февраля 2022 г. был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что издание действительно «начиналось как студенческое, но оно уже давно носит общественно-политический характер».
12 апреля 2022 г. мировой суд Дорогомиловского района Москвы назначил исправительные работы четверым редакторам издания по уголовному делу о привлечении несовершеннолетних к противоправным действиям. Арамян, Владимир Метелкин, Наталия Тышкевич и Алла Гутникова были признаны виновными в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.