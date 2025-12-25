Оператор поездов в Крым заявил об отсутствии решений по спутниковому интернету

Оператор поездов в Крым заявил об отсутствии решений по спутниковому интернетуДлительное тестирование оборудования пока не дало нужного результата
Железнодорожный оператор «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ), обслуживающий маршруты в Крым и Севастополь, признает наличие проблемы с покрытием интернета и мобильной связи в пути следования поездов. Об этом говорится в ответе перевозчика на запрос «Ведомостей».
19 декабря «Ведомости» сообщали, что тему отсутствия связи в поездах дальнего следования поднимала на заседании комитета Совета Федерации (СФ) по регламенту и организации парламентской деятельности член комитета Лариса Мельник, представляющая заксобрание Севастополя. По ее словам, пассажиры поездов, следующих в Крым, находятся без связи фактически в течение полутора суток.
Ситуация осложняется еще и тем, что в Крыму действуют веерные отключения мобильного интернета из-за атак БПЛА. 23 декабря глава республики Сергей Аксенов заявил, что отключение или замедление мобильного интернета будет периодически осуществляться на территории Крыма вплоть до окончания специальной военной операции.
«Это вынужденная мера, принятая исключительно в целях безопасности. Нельзя позволить противнику использовать интернет против нас», – заявил он в интервью радиостанции «Спутник в Крыму».
Проблема отсутствия связи на маршруте Москва – Севастополь, по данным ГСЭ, связана в первую очередь с тем, что значительная его часть проходит через протяженные малонаселенные территории. «Между тем базовые станции расположены далеко друг от друга, в основном вблизи населенных пунктов, а железнодорожное полотно часто проходит в стороне от населенных пунктов, в том числе по низинным или лесным участкам – в так называемых мертвых зонах для сигнала», – говорится в ответе.
Кроме того, металлические корпуса железнодорожных вагонов экранируют радиосигнал, что даже на участках с относительно хорошим покрытием может создавать условия для неустойчивого сигнала внутри поезда, добавили в ГСЭ.
Источник «Ведомостей» в одном из телекомоператоров пояснил, что для обеспечения технической инфраструктурой территорий вдоль дорожного полотна необходимо электроснабжение. При этом отсутствует четкий механизм, регулирующий подключение к технологическим электросетям железных дорог, уточнил собеседник: отсутствие электричества препятствует масштабированию телекоминфраструктуры.
Сейчас специалисты ГСЭ совместно с интеграторами прорабатывают возможности тестирования и дальнейшего масштабирования решений от российских компаний, сроки реализации проекта зависят от готовности технических решений со стороны интеграторов и производителей. Имеется в виду как терминальное оборудование, так и спутниковая группировка.
«Кроме того, для возможности установки системы под каждый тип оборудования и подвижного состава требуется разработка и внесение изменений в конструкторскую документацию. Со своей стороны специалисты ГСЭ сформировали и направили интеграторам пожелания и информацию о специфике нашей инфраструктуры для учета в подготовке технических решений», – уточняется в ответе компании.
Представитель ГСЭ также рассказал, что в 2025 г. совместно с одним из спутниковых операторов связи было проведено длительное тестирование оборудования спутникового доступа в интернет, «однако пока это не дало искомого результата». С какой компанией проводились данные тесты, он не уточнил.
Среди проблем, с которыми могли столкнуться во время подобного тестирования, независимый аналитик, автор Telegram-каналов @abloud62 и @RUSmicro Алексей Бойко перечислил устойчивость к вибрациям и большим перепадам температур, а также совместимость с другими системами поезда. «Вдоль железнодорожного полотна в России банально растут елки и иные высокие деревья, что создает помехи для спутникового сигнала», – добавил главред ComNews Леонид Коник.
В России есть лишь несколько компаний, которые занимаются разработкой технологий спутниковой связи. Это «Бюро 1440», ГПКС и «Спутникс», перечисляет Бойко. «Ведомости» направили запросы в вышеперечисленные компании.
Представитель «Бюро 1440» заявил, что в настоящий момент компания не сотрудничает с ГСЭ и не проводила никаких совместных тестов.
Технически для этого подошла бы среднеорбитальная система «Скиф», но на орбите находится лишь один ее спутник из 12, он может лишь передать простейший сигнал, рассуждает Коник. В будущем передачу данных на невысокой скорости в поезда сможет обеспечить группировка «Экспресс-РВ» на высокоэллиптической орбите, но четыре ее спутника запланированы к запуску лишь в 2026–2027 гг., говорит он.
Полноценно протестировать услугу спутникового интернет-доступа, да еще в движении, затруднительно в силу того, что у любого из вышеперечисленных операторов для этого крайне мало космических аппаратов на орбите, поясняет Коник. Кроме того, у российских компаний пока нет приемного оборудования, которое могло бы устанавливаться в транспорт, отмечает эксперт.