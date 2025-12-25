Оператор поездов в Крым заявил об отсутствии решений по спутниковому интернету

Проблема отсутствия связи на маршруте Москва – Севастополь, по данным ГСЭ, связана в первую очередь с тем, что значительная его часть проходит через протяженные малонаселенные территории. «Между тем базовые станции расположены далеко друг от друга, в основном вблизи населенных пунктов, а железнодорожное полотно часто проходит в стороне от населенных пунктов, в том числе по низинным или лесным участкам – в так называемых мертвых зонах для сигнала», – говорится в ответе.