Более 60% россиян оценили уходящий год как трудный и очень тяжелый

Нынешний показатель по вопросу о трудных временах, с одной стороны, показывает, что люди немного адаптировались, заявил социолог Денис Волков. С другой – сохранение показателя на довольно высоком уровне говорит о том, что Россия уже около семи лет живет в постоянном сильном напряжении, продолжает он. По данным АЦ ВЦИОМ, с декабря 2019 г. доля опрошенных, которые считают, что трудные времена впереди, варьируется в пределах 50–57%. В качестве примера Волков привел жалобы россиян о длинной череде трудных событий последних лет: кризис, затем пенсионная реформа, пандемия COVID-19, начало спецоперации. Сейчас напряжение сохраняется, но для большей части россиян спецоперация все-таки проходит фоном, добавил Волков.