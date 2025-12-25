Более 60% россиян оценили уходящий год как трудный и очень тяжелый

Более 60% россиян оценили уходящий год как трудный и очень тяжелыйВ 2026 г. вырастет запрос на нормализацию жизни и снизится терпимость к ограничениям, считают в АЦ ВЦИОМ
Большинство россиян (40%) думают, что следующий год в целом будет хорошим для страны. Треть (30%) считают, что он будет скорее трудным, а каждый пятый (20%) выразил мнение, что 2026 год будет весьма удачным. Только 5% предполагают, что он будет очень плохим, столько же (5%) затруднились ответить. Об этом свидетельствуют результаты декабрьского телефонного опроса Аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ среди 1600 совершеннолетних россиян.
Завершающийся же 2025 год для половины респондентов (49%) был скорее трудным. Плохим и очень тяжелым его назвали 15% опрошенных, а в целом хорошим – 24%. Очень удачным его назвали только 5% россиян, затруднились дать ответ 7%.
Аналитики АЦ ВЦИОМ также поинтересовались, переживает ли сейчас российское общество самые тяжелые времена, они миновали или их еще предстоит прожить. Около половины опрошенных (48%) сказали, что они еще впереди, почти каждый четвертый (23%) считает, что позади. Оставшаяся доля (16%) пришлась на тех, кто уверен, что общество переживает их сейчас. Затруднились ответить 13%.
Доминирование реалистических оценок тяжелого уходящего года очевидно, поскольку мир находится в зоне турбулентности уже не первый год, говорит генеральный директор АЦ ВЦИОМ Валерий Федоров. Ожидания опрошенных от будущего года отражают не прогноз, а эмоции и надежду, уточнил он. По словам Федорова, излишне завышенных ожиданий у россиян нет – они положительные, но не сверхпозитивные. В результатах опроса отражаются приземленность и реализм в оценках, добавил он.
Завершение спецоперации в 2026 г. выглядит вполне реальным, говорится в прогнозах АЦ ВЦИОМ. Если это произойдет, масштабной задачей станет адаптация и реинтеграция участников боевых действий в мирное общество. Еще одной задачей станет восстановление пострадавших территорий – как новых, так и старых прифронтовых. Будут нужны также комплексные меры по нормализации жизни мирного населения этих субъектов, отмечается там же.
В 2026 г. ожидается демобилизационный эффект в обществе, обострятся вопросы экономического и социального характера, следует из прогнозов АЦ ВЦИОМ. В стране будет расти запрос на нормализацию жизни и справедливость, снижаться терпимость к ограничениям, оправданным в военное время и неприемлемым в мирное. Запрос на «нормальную жизнь» может вступить в диссонанс с непростой финансово-экономической ситуацией в стране по завершении спецоперации, сделали вывод аналитики.
Прогноз о российско-украинском урегулировании в 2026 г. реален, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Но сроки демобилизации не вполне ясны: вокруг этого вопроса в обществе высокий уровень тревоги, продолжает он. Эксперт напомнил, что после 1945 г. демобилизация продолжалась на протяжении пяти лет. А говорить о восстановлении территорий преждевременно до «прояснения ситуации на карте», добавил Виноградов.
Другие прогнозы АЦ ВЦИОМ
– Снижение потребительского спроса, мировых цен на нефть. Усиление фискального давления, снижение инфляции до 4–5% и ключевой ставки до 12–14%.
– Полномасштабное внедрение цифрового рубля и универсального QR-кода для оплаты покупок. ИИ станет инструментом повышения экономической эффективности бизнеса.
– Вырастет значимость ЭКГ-рейтинга – системы оценки бизнеса, основанной на критериях «экология, кадры, государство». Компании продолжат развивать поддержку семейных сотрудников.
– В субъектах РФ начнут вводиться региональные стандарты трудоустройства несовершеннолетних. Молодежи станет больше – рожденные в 2008–2016 гг. (а таких 16,6 млн человек) входят или уже вошли в детско-юношеский возраст.
В 2026 г. «возможен конфликт между очевидной усталостью людей от ограничений, их запросом на «нормальность» и гиперкомфортным состоянием власти, которая привыкла к зауженным рамкам свобод и никогда не заявляла, что это не навсегда», говорит Виноградов.
Нынешний показатель по вопросу о трудных временах, с одной стороны, показывает, что люди немного адаптировались, заявил социолог Денис Волков. С другой – сохранение показателя на довольно высоком уровне говорит о том, что Россия уже около семи лет живет в постоянном сильном напряжении, продолжает он. По данным АЦ ВЦИОМ, с декабря 2019 г. доля опрошенных, которые считают, что трудные времена впереди, варьируется в пределах 50–57%. В качестве примера Волков привел жалобы россиян о длинной череде трудных событий последних лет: кризис, затем пенсионная реформа, пандемия COVID-19, начало спецоперации. Сейчас напряжение сохраняется, но для большей части россиян спецоперация все-таки проходит фоном, добавил Волков.