При сокращениях ветераны сохранят работу при равной продуктивности с коллегами

Под сокращение чаще всего подпадают административный и вспомогательный персонал; часть офисных специалистов в продажах и бэк-офисе (бухгалтерия, HR, IT, документооборот и логистика), а также сотрудники, выполняющие рутинные офисные и бумажные роли, которые можно автоматизировать или перераспределить, заявил руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян. В зоне повышенного риска в ближайшей перспективе находятся сферы строительства и связанного с ним консалтинга, прогнозирует он. Причина – снижение спроса на жилье на фоне высоких ставок по ипотечным кредитам, пояснил Мурадян. Также под сокращение могут попасть сотрудники сферы машиностроения, добычи сырья, где при ухудшении ситуации в экономике компании быстро режут издержки, а также офлайн‑ритейл, где трафик уходит в электронную торговлю и содержать избыточный персонал в точках становится невыгодно, подытожил эксперт.