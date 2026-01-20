При сокращениях ветераны сохранят работу при равной продуктивности с коллегами

При сокращениях ветераны сохранят работу при равной продуктивности с коллегамиВо избежание дискриминации работодателям надо объективно оценивать производительность труда, считают эксперты
Демобилизованные ветераны спецоперации, вернувшиеся к прежнему работодателю после службы в зоне боевых действий, при равной производительности труда и квалификации получат преимущественное право не быть уволенными при сокращении численности или штата сотрудников. Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. Если инициатива будет поддержана Госдумой и Советом Федерации, она может вступить в силу с 1 сентября 2026 г.
Законопроект предлагает изменения в ст. 179 Трудового кодекса (ТК) РФ. Его внесла в Госдуму 1 декабря 2025 г. группа депутатов, в том числе вице-спикер Анна Кузнецова («Единая Россия»), глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия»). 20 января инициативу рассмотрят в первом чтении.
Сейчас ТК РФ уже предусматривает подобные соцгарантии при сокращении для инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий по защите Отечества, а также родителей несовершеннолетних детей в случае, если другой родитель призван на военную службу или мобилизован, а также заключил контракт на военную службу. Для самих мобилизованных и подписавших контракт сотрудников такие гарантии не были учтены. К льготным категориям сотрудников, указанным в ТК РФ, добавилась еще одна, пояснил «Ведомостям» Нилов.
На практике это выглядит так: к примеру, организация меняет штатное расписание и из двух специалистов с одинаковыми должностями нужно сохранить только одного, продолжает он. Даже если у них идентичный опыт, компетенции и навыки, сократят того, кто не является участником спецоперации, сказал Нилов.
Предоставление дополнительных соцгарантий в сфере трудовых отношений для ветеранов являлось бы справедливой мерой признаний их заслуг, говорится в тексте пояснительной записки. Также эта мера будет способствовать успешной реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь после выполнения боевых задач, сказано там же.
Понятие квалификации работника – это уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы, согласно ст. 195.1 ТК РФ. Но не существует единых нормативных критериев для оценки квалификации и производительности труда работников, что обусловлено разнообразием показателей и видов работы, говорит эксперт по трудовому праву Павел Сутулин. Судебная практика подтверждает, что выбор критериев для оценки – прерогатива работодателя, говорит он.
Как сотрудники возвращаются на работу после военной службы
При этом выбор работодателя субъективен: у одного сотрудника может быть больше опыта, а у другого – лучше образование, поэтому руководителю будет непросто сделать объективный выбор, размышляет адвокат Мадрид Ибрагимов.
Но Конституционный суд отметил, что корректность выбора этих критериев может быть оспорена работником в суде, говорит Сутулин. Работодателю следует обеспечить такую оценку данных параметров, которая будет основана исключительно на деловых качествах сотрудника, избавлена от дискриминации и не будет искусственно сконструирована так, чтобы обеспечить увольнение конкретных работников, сказал он.
Под сокращение чаще всего подпадают административный и вспомогательный персонал; часть офисных специалистов в продажах и бэк-офисе (бухгалтерия, HR, IT, документооборот и логистика), а также сотрудники, выполняющие рутинные офисные и бумажные роли, которые можно автоматизировать или перераспределить, заявил руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян. В зоне повышенного риска в ближайшей перспективе находятся сферы строительства и связанного с ним консалтинга, прогнозирует он. Причина – снижение спроса на жилье на фоне высоких ставок по ипотечным кредитам, пояснил Мурадян. Также под сокращение могут попасть сотрудники сферы машиностроения, добычи сырья, где при ухудшении ситуации в экономике компании быстро режут издержки, а также офлайн‑ритейл, где трафик уходит в электронную торговлю и содержать избыточный персонал в точках становится невыгодно, подытожил эксперт.
«Ведомости» направили запрос в правительство с просьбой подтвердить отзыв на законопроект.
Представитель Минтруда РФ заявил «Ведомостям», что все работники при сокращении имеют гарантии и компенсации: работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся вакантную должность с учетом его состояния здоровья, которая находится в той же местности (если иное не предусмотрено трудовым договором, коллективным договором, соглашениями). О предстоящем увольнении работник должен быть извещен персонально не позднее чем за два месяца. Трудовой договор может быть расторгнут и ранее с согласия работника, тогда ему выплачивается допкомпенсация в размере среднего заработка, пропорционального недоработанному времени, добавил он.
Законопроект поддержали в Федерациии независимых профсоюзов России. По словам ее представителя, в ст. 179 ТК РФ уже закреплено несколько приоритетных категорий, которые имеют преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата сотрудников. Таким образом, рисков для работников, не являющихся ветеранами спецоперации, по его словам, не будет.
Российские предприниматели за многие годы научились работать с различными категориями сотрудников, которые по ТК РФ имеют допгарантии защиты, заявила руководитель комиссии «Опоры России» по адаптации ветеранов спецоперации к предпринимательской деятельности Наталья Батаева. Введение поправки не вызовет особых затруднений среди представителей бизнеса, считает она.
Помимо этого «Ведомости» запросили деловые объединения – «Деловую Россию» и Российский союз промышленников и предпринимателей для оценки инициативы с точки зрения рисков для бизнеса.