Эксперты назвали единство народов одной из базовых ценностей

Эксперты назвали единство народов одной из базовых ценностейБольшинство россиян считают многонациональность источником силы и конкурентоспособности России
Единство народов – это одна из традиционных базовых ценностей в России, заявил директор департамента политических исследований Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов на круглом столе близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Год единства народов России: долгосрочная политика на базе общих ценностей».
По данным опроса ВЦИОМа, 74% россиян считают, что многонациональность – источник силы и конкурентоспособности России, и только 14% полагают, что это источник проблем, который ослабляет страну, сказал эксперт. «Это связано прежде всего с сохранением значимости для россиян межнационального согласия и единства <...> Второе. Это укрепление понимания общности интересов и действий россиян в различных ситуациях вне зависимости от территориального или национального признака», – сказал Мамонов.
ВЦИОМ видит «высокое содержательное наполнение» категории ценности единства народов. По словам Мамонова, фиксируются следующие смысловые блоки: сплоченность, согласие, единство и мир. «Почти 35% определили единство народов России через категорию сплоченности в различных формах», – сказал он. При этом около 80% респондентов уверены, что власти создают все условия для сохранения культурного наследия народов, населяющих Россию, отметил эксперт.
Россия как государство и цивилизация формировалась как «семья семей» с объединяющей ролью русского народа, русской культуры и русского языка как несущих цивилизационных конструкций российского общества, считает руководитель проектов департамента по работе с экспертным сообществом ЭИСИ, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Владимир Шаповалов.
«В Россию вливались разные народы. Вот это вливание, включение в состав – это, по сути, наш цивилизационный путь в отличие от тех или иных колониальных захватов, агрессий, которыми, мы знаем, насыщена мировая история», – подчеркнул он. География, «безбрежность великой русской равнины», постоянные волны Великого переселения народов сформировали два цивилизационных ответа: защита своей земли от врагов, стремящихся к ее захвату, и объединение с друзьями, умение выстраивать диалог с теми, кто не похож на тебя, рассказал эксперт.
«На протяжении веков ценности у нас становились общими. Внешне они [народы России], безусловно, отличаются друг от друга. И это очень важно, это хорошо, это надо поддерживать, но базовые ценности являются общими», – сообщил Шаповалов.
Президент Владимир Путин объявил официальное открытие Года единства народов России на форуме «Россия – страна семей» 5 февраля. Он рассказал, как, по его мнению, родились российские этносы, в том числе русские как нация. «Ведь это возникло на основе различных, живших отдельно друг от друга славянских этносов, и они объединились только тогда, когда у них возникла общая территория, общие, как бы сейчас сказали, экономические интересы, единая власть и единые духовные ценности», – сообщил президент.
По словам Путина, во времена Смуты XVII в. именно глубинная Россия встала на защиту Москвы, «а значит, и общей российской государственности», чтобы защитить страну как единое государство для всех, кто проживает на этой территории, и это является «абсолютным феноменом».
Для многонациональных государств тема межнациональной гармонии всегда была и будет находиться на одном из первых мест в повестке, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Это не просто важный трек, а очень тонкий и чувствительный, на который замыкаются многие другие, в первую очередь – социальное самочувствие больших групп граждан страны, полагает он.
«Сегодняшние вызовы достаточно очевидны: актуализация идеологических основ единства, решение проблем внутренней миграции, выравнивание экономического положения, противодействие радикализму и попыткам извне использовать национальный вопрос для дестабилизации. Эти вызовы достаточно сильно взаимосвязаны, и для успешной работы необходим комплексный подход, который на сегодняшний день и применяется в России. Существующие государственные программы и проекты формируют необходимую инфраструктуру», – сказал Костин «Ведомостям».
По словам руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, «исторические оппоненты» России считают полиэтничность и межконфессиональность страны слабостью, используя эти факторы для дестабилизации. «С начала специальной военной операции в 15 раз увеличилось внешнее воздействие на сферу межнациональных отношений», – заявил он на заседании оргкомитета «Наша победа» в ЦИК «Единой России» 30 января.
Оппоненты России эксплуатируют тему межнациональных и межрелигиозных противоречий, утверждая, например, что на спецоперацию в первую очередь отправляли представителей титульного населения национальных республик, отмечает политолог Константин Калачев. Власти опасаются разжигания розни, культивирования сепаратизма, а также попыток ослабить внутриполитическую стабильность, говорит он, и все это соответствует концепции «осажденной крепости».
В качестве основных рисков эксперт упоминает нарушение этнического баланса в результате миграционного процесса, ксенофобию и мигрантофобию. По его мнению, отдельные проблемы с правоприменением в сфере межнациональных отношений, включая случаи дискриминации по национальному признаку, тоже не способствуют гражданскому патриотизму. Недостаточная урегулированность вопросов адаптации мигрантов, а также слабая межведомственная и межуровневая координация в реализации государственной национальной политики создают проблемы с приехавшими, считает Калачев.
«Социально-экономическое неравенство тоже проблема. Самые бедные и депрессивные у нас – это отдельные национальные республики. Различия в уровне жизни, локальная безработица, региональная экономическая дифференциация могут усиливать межнациональную напряженность», – сказал эксперт «Ведомостям».