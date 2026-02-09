Эксперты назвали единство народов одной из базовых ценностей

«В Россию вливались разные народы. Вот это вливание, включение в состав – это, по сути, наш цивилизационный путь в отличие от тех или иных колониальных захватов, агрессий, которыми, мы знаем, насыщена мировая история», – подчеркнул он. География, «безбрежность великой русской равнины», постоянные волны Великого переселения народов сформировали два цивилизационных ответа: защита своей земли от врагов, стремящихся к ее захвату, и объединение с друзьями, умение выстраивать диалог с теми, кто не похож на тебя, рассказал эксперт.