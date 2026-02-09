Газета
Главная / Политика /

Эксперты назвали единство народов одной из базовых ценностей

Большинство россиян считают многонациональность источником силы и конкурентоспособности России
Евгений Мездриков
Андрей Гордеев / Ведомости
Единство народов – это одна из традиционных базовых ценностей в России, заявил директор департамента политических исследований Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов на круглом столе близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Год единства народов России: долгосрочная политика на базе общих ценностей».

По данным опроса ВЦИОМа, 74% россиян считают, что многонациональность – источник силы и конкурентоспособности России, и только 14% полагают, что это источник проблем, который ослабляет страну, сказал эксперт. «Это связано прежде всего с сохранением значимости для россиян межнационального согласия и единства <...> Второе. Это укрепление понимания общности интересов и действий россиян в различных ситуациях вне зависимости от территориального или национального признака», – сказал Мамонов.

ВЦИОМ видит «высокое содержательное наполнение» категории ценности единства народов. По словам Мамонова, фиксируются следующие смысловые блоки: сплоченность, согласие, единство и мир. «Почти 35% определили единство народов России через категорию сплоченности в различных формах», – сказал он. При этом около 80% респондентов уверены, что власти создают все условия для сохранения культурного наследия народов, населяющих Россию, отметил эксперт.

Россия как государство и цивилизация формировалась как «семья семей» с объединяющей ролью русского народа, русской культуры и русского языка как несущих цивилизационных конструкций российского общества, считает руководитель проектов департамента по работе с экспертным сообществом ЭИСИ, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Владимир Шаповалов.

Чиновник Кремля сформулировал список вызовов, которые стоят перед Россией

Общество

«В Россию вливались разные народы. Вот это вливание, включение в состав – это, по сути, наш цивилизационный путь в отличие от тех или иных колониальных захватов, агрессий, которыми, мы знаем, насыщена мировая история», – подчеркнул он. География, «безбрежность великой русской равнины», постоянные волны Великого переселения народов сформировали два цивилизационных ответа: защита своей земли от врагов, стремящихся к ее захвату, и объединение с друзьями, умение выстраивать диалог с теми, кто не похож на тебя, рассказал эксперт.

«На протяжении веков ценности у нас становились общими. Внешне они [народы России], безусловно, отличаются друг от друга. И это очень важно, это хорошо, это надо поддерживать, но базовые ценности являются общими», – сообщил Шаповалов.

Президент Владимир Путин объявил официальное открытие Года единства народов России на форуме «Россия – страна семей» 5 февраля. Он рассказал, как, по его мнению, родились российские этносы, в том числе русские как нация. «Ведь это возникло на основе различных, живших отдельно друг от друга славянских этносов, и они объединились только тогда, когда у них возникла общая территория, общие, как бы сейчас сказали, экономические интересы, единая власть и единые духовные ценности», – сообщил президент.

По словам Путина, во времена Смуты XVII в. именно глубинная Россия встала на защиту Москвы, «а значит, и общей российской государственности», чтобы защитить страну как единое государство для всех, кто проживает на этой территории, и это является «абсолютным феноменом».

Как открыли Год единства народов России
5 февраля в Москве президент&nbsp;Владимир Путин&nbsp;посетил просветительский марафон «Россия – страна семей» и официально открыл Год единства народов РФ. «Нас объединяло стремление все сохранить: нашу общую землю, наши семьи, нашу культуру, наши традиции. Такое единство является самым мощным и&nbsp;самым сильным», – отметил российский лидер на торжественной церемонии открытия. Как она прошла – в галерее «Ведомостей».
Для многонациональных государств тема межнациональной гармонии всегда была и будет находиться на одном из первых мест в повестке, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Это не просто важный трек, а очень тонкий и чувствительный, на который замыкаются многие другие, в первую очередь – социальное самочувствие больших групп граждан страны, полагает он.

«Сегодняшние вызовы достаточно очевидны: актуализация идеологических основ единства, решение проблем внутренней миграции, выравнивание экономического положения, противодействие радикализму и попыткам извне использовать национальный вопрос для дестабилизации. Эти вызовы достаточно сильно взаимосвязаны, и для успешной работы необходим комплексный подход, который на сегодняшний день и применяется в России. Существующие государственные программы и проекты формируют необходимую инфраструктуру», – сказал Костин «Ведомостям».

По словам руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, «исторические оппоненты» России считают полиэтничность и межконфессиональность страны слабостью, используя эти факторы для дестабилизации. «С начала специальной военной операции в 15 раз увеличилось внешнее воздействие на сферу межнациональных отношений», – заявил он на заседании оргкомитета «Наша победа» в ЦИК «Единой России» 30 января.

Путин рассказал об объединяющей роли русского языка и культуры

Политика / Власть

Оппоненты России эксплуатируют тему межнациональных и межрелигиозных противоречий, утверждая, например, что на спецоперацию в первую очередь отправляли представителей титульного населения национальных республик, отмечает политолог Константин Калачев. Власти опасаются разжигания розни, культивирования сепаратизма, а также попыток ослабить внутриполитическую стабильность, говорит он, и все это соответствует концепции «осажденной крепости».

В качестве основных рисков эксперт упоминает нарушение этнического баланса в результате миграционного процесса, ксенофобию и мигрантофобию. По его мнению, отдельные проблемы с правоприменением в сфере межнациональных отношений, включая случаи дискриминации по национальному признаку, тоже не способствуют гражданскому патриотизму. Недостаточная урегулированность вопросов адаптации мигрантов, а также слабая межведомственная и межуровневая координация в реализации государственной национальной политики создают проблемы с приехавшими, считает Калачев.

«Социально-экономическое неравенство тоже проблема. Самые бедные и депрессивные у нас – это отдельные национальные республики. Различия в уровне жизни, локальная безработица, региональная экономическая дифференциация могут усиливать межнациональную напряженность», – сказал эксперт «Ведомостям».

