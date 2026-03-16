Сахароснижающий пиоглитазон станет препаратом первой линии

Лекарства с пиоглитазоном в России выпускают компании «Нижфарм» и «Фармстандарт», субстанции для них закупаются в Ирландии и Японии, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС). При этом на рынке реализуется преимущественно комбинация пиоглитазона с алоглиптином под торговым наименованием инкресинк («Нижфарм»). Общий объем продаж лекарства в денежном выражении за 2023–2025 гг. увеличился со 192 млн руб. до 476,5 млн, подсчитали для «Ведомостей» в DSM Group. Госзакупки препарата за тот же период выросли в 14 раз с 8,6 млн руб. до 120,7 млн.