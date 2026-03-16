Дегтярев: вопрос компенсаций при смене спортивного гражданства прорабатывается

Дегтярев: вопрос компенсаций при смене спортивного гражданства прорабатываетсяГосударство вкладывает большие деньги в развитие атлетов, пояснил министр
Вопрос о введении требования по выплате компенсаций спортсменами при смене спортивного гражданства находится на стадии проработки. Об этом министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал в интервью газете «Ведомости».
«Этот вопрос на стадии обсуждения, но мы движемся именно в этом направлении», – заявил он, пояснив, что государство вкладывает существенные средства в развитие олимпийских спортсменов.
По словам министра, на начальных этапах подготовки государство тратит порядка 300 000 руб. в год на одного спортсмена, а на элитных атлетов из сборных – до 1,5 млн руб. в год. «Ну пусть тогда вернут вложенные в них деньги», – пояснил Дегтярев, добавив, что аналогичный принцип уже работает в футболе при трансферах игроков.
В эфире телеканала РБК 12 февраля министр говорил, что его ведомство выпустило приказ о лишении спортивных званий за переход в другое гражданство и не исключил возможности запрета на использование российской спортивной инфраструктуры для тренировок спортсменов, выступающих под чужим флагом. «Границу мы закрывать не можем, у Минспорта нет таких полномочий, но меры нужно вырабатывать – в спортивном сообществе есть запрос на это», – говорил Дегтярев.
Тема компенсаций обсуждается на фоне законопроекта, который комитет Госдумы по физической культуре и спорту анонсировал еще в июле 2023 г. Как сообщал ТАСС, законопроект в случае принятия обяжет спортсменов, менявших спортивное гражданство, выплачивать компенсацию в размере расходов на их подготовку, за исключением случаев, если атлет не входил в сборную последние три года или сам оплачивал тренировки. Порядок расчета должны были разработать спортивные федерации.