Дегтярев: вопрос компенсаций при смене спортивного гражданства прорабатывается

В эфире телеканала РБК 12 февраля министр говорил, что его ведомство выпустило приказ о лишении спортивных званий за переход в другое гражданство и не исключил возможности запрета на использование российской спортивной инфраструктуры для тренировок спортсменов, выступающих под чужим флагом. «Границу мы закрывать не можем, у Минспорта нет таких полномочий, но меры нужно вырабатывать – в спортивном сообществе есть запрос на это», – говорил Дегтярев.