Депутаты выступили в пользу изменения границ заповедников ради военных объектов

Депутаты выступили в пользу изменения границ заповедников ради военных объектовИнициатива вызвала резонанс среди депутатов и экологов
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, позволяющий для строительства оборонных объектов изменять границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ; к ним относятся заповедники, нацпарки и т. д.). Проект Минприроды был внесен в Госдуму 12 декабря 2025 г., после чего против его принятия в текущем виде выступила Общественная палата и экологи, а на думском комитете по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды пришли к выводу, что инициативу надо «серьезно дорабатывать».
Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов сказал, что инициатива призвана вернуть советский механизм, который позволял государству в случае необходимости корректировать границы ООПТ. Ситуаций, в которых государство может применить этот механизм, всего три, пояснил министр: чтобы создавать на ООПТ оборонные объекты, размещать объекты, необходимые для социально-экономического развития региона, а также при утрате охранного статуса территорий по естественным причинам.
Если объект нужно создать на федеральной ООПТ, то инициатор обязан получить согласование президента или правительства РФ, говорит Козлов. Для этого потребуется одобрение специальной комиссии, в которую войдут депутаты и сенаторы, представители правительства РФ, администрации президента и силовики. Также планируется включить в нее ученых Российской академии наук (РАН), подробный состав комиссии пропишут ко второму чтению, сказал министр. Перед созданием объектов в границах ООПТ нужно будет пройти комплексное экологическое обследование территории, получить заключение Росприроднадзора, согласование Минприроды и положительное решение комиссии по обеспечению охраны ООПТ федерального значения.
Содокладчик министра – председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) заявил, что к нему обращались инвесторы с вопросом об исключении из состава ООПТ тех территорий, которые полностью и необратимо утратили свое особое природоохранное значение. Сейчас их наличие в составе ООПТ сдерживает развитие регионов, снижает их инвестиционную привлекательность и негативно сказывается на доходной части бюджета РФ, перечислил он.
Замечания профильного комитета заняли 18 листов, сказал зампредседателя думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов («Новые люди»). По его словам, не разработаны критерии, по которым объекты можно будет размещать на ООПТ. Кроме этого практически невозможно доказать необратимость утраты земель, так как природная территория имеет свойство восстанавливаться, продолжил он. Также необходимо установить безусловный запрет на раздел ООПТ на отдельные несвязанные участки и определить четкие критерии допустимого использования площади природных территорий.
Против принятия законопроекта выступили представители всех фракций, кроме «Единой России». В ходе обсуждения 19 депутатов атаковали министра вопросами, иногда им раньше времени отключали микрофоны. «Поймите, нам сегодня нужно принять стратегическое решение», – сказал Козлов.
Член думского комитета по аграрным вопросам Ренат Сулейманов (КПРФ) провел параллель с «байкальским законом» – одной из самых обсуждаемых инициатив в области экологии.
Так как законопроект не определяет, ради каких конкретно объектов могут быть изменены границы ООПТ, это может быть что угодно: горнолыжные курорты, карьеры для добычи полезных ископаемых, говорит координатор программы по ООПТ природоохранного проекта «Земля касается каждого» Михаил Крейндлин. Принятие поправок неизбежно повлечет снижение биоразнообразия, говорит советник по экологическим экспертизам компании «Альфапро» Лариса Косюк.