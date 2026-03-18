Депутаты выступили в пользу изменения границ заповедников ради военных объектов

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, позволяющий для строительства оборонных объектов изменять границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ; к ним относятся заповедники, нацпарки и т. д.). Проект Минприроды был внесен в Госдуму 12 декабря 2025 г., после чего против его принятия в текущем виде выступила Общественная палата и экологи, а на думском комитете по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды пришли к выводу, что инициативу надо «серьезно дорабатывать».