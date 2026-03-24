Таксист получит разрешение на работу только при наличии страховки для пассажиров

Таксист получит разрешение на работу только при наличии страховки для пассажировСейчас такие полисы имеют порядка 60% перевозчиков такси, оценили в союзе страховщиков ответственности
Для получения разрешения на работу в сфере такси транспортные компании, индивидуальные предприниматели и самозанятые будут обязаны предоставлять данные о полисе обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Его также придется приобрести для каждого транспортного средства, данные о котором внесены в региональный реестр легковых такси. Такой законопроект при условии доработки 23 марта одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника: один – в Белом доме, второй – близкий к комиссии.
Полисы страхование гражданской ответственности перевозчика стали обязательными для таксистов с 1 сентября 2024 г. Они позволяют возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу пассажиров во время перевозок независимо от того, кто виновен в ДТП. Максимальный размер выплаты по полису составляет 2,025 млн руб.
Представитель пресс-службы Минтранса подтвердил “Ведомостям”, что законопроект предусматривает изменение порядка оформления документов для осуществления деятельности по перевозке пассажиров. Новые правила предполагают следующий порядок: сначала перевозчик оформляет полис ОСГОП, и только после этого может получить разрешение на работу, пояснил он. По его словам, Минтранс концептуально поддерживает законопроект, но вместе с тем инициатива требует дополнительного обсуждения.
Законопроект внесло в Госдуму 22 декабря 2025 г. Законодательное собрание Кировской области. Он предполагает поправки в закон об ОСГОП, а также закон об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ.
В отзыве правительства сказано, что по закону об ОСГОП полис приобретает сам перевозчик. Согласно уставу авто- и городского наземного электрического транспорта, им может быть компания, индивидуальный предприниматель (ИП) или физлицо, у которого есть разрешение на работу в такси.
В законопроекте нужно учесть, как полис ОСГОП будут получать те, кто еще не является перевозчиками. В нем также надо добавить обязательство страховых компаний заключать договоры с такими компаниями и физлицами, говорится в отзыве. Предполагается, что договор с ними будет действовать с момента получения разрешения на перевозку пассажиров.
Средняя стоимость полиса ОСГОП составляет 3 397 руб., сообщил представитель Национального союза страховщиков ответственности (НССО). На 23 марта всего в России было оформлено полисов на 301 139 транспортных средств в сфере такси (+1,3% за год). По оценкам НССО, такие полисы приобретают порядка 60% перевозчиков такси.
Всего же в 2025 г. в России было зарегистрировано 335 900 перевозчиков такси, а число машин в их распоряжении достигло 1,3 млн штук, следует из подсчетов Международного евразийского форума такси на основе данных Минтранса (цитата по “Коммерсанту”).
Принятие данного законопроекта не окажет сильного влияния на рынок ОСГОП, считает руководитель департамента по связям с государственными органами и страховым сообществом Страхового дома ВСК (САО «ВСК») Алексей Чуб. Инициатива конкретизирует нормы в сфере такси, что должно повысить безопасность перевозок и эффективность госконтроля в сфера страхования, сказал он.
Водители сознательно не приобретают ОСГОП, потому что страховка не решает для них проблему финансовых рисков, считает руководитель общественной организации «Объединение самозанятых России» Иван Литвинов. Страховая компания выплачивает компенсацию пострадавшим, но при выявлении нарушений норм закона о такси имеет право взыскать эти средства с водителя, продолжил он. При этом, согласно тому же закону, например, водитель должен проходить ежедневные предрейсовые медицинские и технические осмотры, но на практике пройти их негде, потому что в стране нет необходимой инфраструктуры и достаточного количества обслуживающего ее персонала, отметил он. Выходит, что водитель изначально не может соответствовать требованиям закона и оказывается в заведомо уязвимой позиции, говорит Литвинов. В 2024 г. Минтранс Сахалинской области аннулировал более половины разрешений у перевозчиков, не оформивших ОСГОП. В результате в регионе с населением около 450 000 человек в реестре осталось порядка ста перевозчиков, напомнил он.
Сервис такси «Максим» не проверяет наличие ОСГОП у своих водителей, заявил “Ведомостям” представитель компании. Обязанность оформлять такую страховку лежит на самом перевозчике, а контроль за соблюдением этого требования и проверка наличия полиса относятся к полномочиям Госавтоинспекции и Ространснадзора, продолжил он. Платформа обеспечивает информационное взаимодействие участников перевозки, но не подменяет собой регулятора, сказал представитель сервиса “Максим”.
Представитель сервиса «Яндекс Такси» от комментариев отказался.