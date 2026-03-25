В 2025 году в вузы поступило в 1,6 раза больше участников спецоперации

В 2025 году в вузы поступило в 1,6 раза больше участников спецоперацииБлагодаря практическим навыкам они будут востребованы в разных сферах экономики, говорят эксперты
В российские университеты в 2025 г. поступило 4217 участников спецоперации, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Это следует из данных, которые пресс-служба Минобрнауки предоставила в ответ на запрос «Ведомостей». Помимо этого во столько же раз за аналогичный период увеличилось число зачисленных в вузы детей участников спецоперации: с 12 030 до 18 901 человека.
Общий объем отдельной квоты на 2025/26 учебный год (включая другие категории льготников – см. врез) с учетом перераспределения незаполненных мест из особой квоты (для инвалидов и детей-сирот) составил 53 800 мест. По ней в российские вузы было зачислено 28 700 человек, заполняемость квоты – 53%. По сравнению с компанией 2024/25 учебного года показатель вырос почти на 22 п. п.: тогда объем квоты составлял 50 500 мест, а заполняемость – почти 32%, или около 16 100 человек.
Из числа принятых в 2025 г. ветеранов большинство выбирали заочную форму обучения – 2322 человека (55% от общего числа). Еще 1186 участников спецоперации (28%) стали учиться очно, а 707 (почти 17%) – на очно-заочной форме. Больше всего участников спецоперации поступило в вузы Саратовской области (381 студент), Москвы (346) и Ростовской области (207). Далее идут ЛНР (153), Свердловская область (123) и Хабаровский край (122).
Представитель пресс-службы НИУ ВШЭ сообщил, что в вузе обучается более 120 участников спецоперации. Большинство из них – свыше 100 человек – осваивают программы магистратуры. Наиболее востребованные направления среди таких студентов следующие: кибербезопасность, аналитика деловой разведки, управление организациями и проектами, а также инвестиции на финансовых рынках.
Ветераны в частных вузах
«Ведомости» также направили запросы о количестве зачисленных участников спецоперации и членов их семей в шесть крупнейших вузов, включая МГУ им. М. В. Ломоносова, РАНХиГС, МФТИ и МИФИ.
Ветераны спецоперации, которые сейчас поступают в вузы, часто выбирают для себя IT-специальности, а также направления, связанные с беспилотными системами, компьютерной безопасностью, инженерные и технические дисциплины, говорит член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»). Во время спецоперации ветераны приобрели новые компетенции в этих сферах, которые очень востребованны в экономике. Это делает их еще более ценными кадрами на рынке труда, говорит она.
Кто может поступить по отдельной квоте
Профессор Финансового университета Александр Сафонов полагает, что получивших высшее образование участников спецоперации будут трудоустраивать в структуры госсектора – региональные органы управления и на государственные предприятия. Помимо этого работу ветеранам предлагают крупные государственные производственные предприятия, такие как «Россети» и «Роскосмос», добавила Стенякина.
Часть взрослых мужчин – участников спецоперации, которые сейчас получают образование, имеют серьезные проблемы со здоровьем, отмечает Сафонов. В связи с этим Трудовой кодекс дает им право, в частности, на дополнительные дни отпуска. Но частные работодатели, как правило, стараются избегать найма сотрудников из групп, которым предоставлены дополнительные социальные гарантии, поскольку это может означать их временное выбытие из рабочего процесса, говорит эксперт. По словам Сафонова, в России пока не сформирована культура поддержки инклюзивности. Именно поэтому при подготовке управленцев важно включать в образовательные программы темы, объясняющие значимость трудоустройства таких граждан, добавил он.