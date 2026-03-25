Генпрокуратура потребовала изъять электросети Хасавюрта у экс-главы МРСК

Генпрокуратура потребовала изъять электросети Хасавюрта у экс-главы МРСКИск направлен в Никулинский районный суд Москвы
Генеральная прокуратура РФ направила в Никулинский районный суд Москвы исковое заявление об обращении в доход государства имущественного комплекса электросетей города Хасавюрта, который, по данным надзорного ведомства, был приобретен на коррупционные доходы бывшего руководителя ОАО «МРСК Северного Кавказа» Магомеда Каитова. Иск предъявлен также к номинальному владельцу активов Абдул-Малику Мусаеву, на которого в 2024 г. было переоформлено имущество. Это следует из искового заявления, имеющегося у «Ведомостей».
В заявлении указано, что в 2025 г. Черемушкинский районный суд Москвы уже удовлетворил антикоррупционный иск к Каитову об изъятии активов на сумму 14,3 млрд руб. Судом было установлено, что в период с 2006 по 2011 г., занимая руководящую должность в МРСК, Каитов использовал служебные полномочия для незаконного обогащения, выведя из федерального бюджета более 4,26 млрд руб. через фиктивные договоры и подконтрольные коммерческие структуры.
Следствием установлено, что полученные преступным путем средства были направлены на приобретение энергетических компаний Ставропольского края, на базе которых был сформирован личный холдинг, а также электросетевого комплекса города Хасавюрта в Республике Дагестан. Последний, включающий десятки трансформаторных подстанций и линии электропередачи, был выкуплен в 2008 г. за 15 млн руб. Впоследствии, с 2012 по 2013 г., Каитов обеспечил включение этих объектов в государственную программу модернизации, организовав заключение договоров с подконтрольными фирмами на сумму более 500 млн руб. при фактическом невыполнении работ.
В иске подчеркивается, что после начала мероприятий по обращению коррупционных активов в доход государства Каитов пытался скрыть свое истинное бенефициарное владение. В июле 2024 г. имущественный комплекс электросетей Хасавюрта был передан Мусаеву за 72 млн руб. при рыночной стоимости 250 млн руб. При этом, согласно заключениям Росфинмониторинга и ФНС России, новый собственник не располагал необходимыми средствами для такой покупки, не имеет опыта в электроэнергетике и продолжает действовать в интересах предыдущего владельца.
Несмотря на формальную смену собственника, Каитов продолжает извлекать прибыль от использования активов, сдавая электросетевой комплекс в аренду дочерней структуре ПАО «Россети». Ежемесячный доход от аренды составляет 1,5 млн руб., а общая сумма извлеченных средств достигла 270 млн руб. Прокурор квалифицирует передачу активов номинальному владельцу как форму легализации коррупционных доходов, что в соответствии с позицией Конституционного суда РФ влечет обращение такого имущества в казну государства.
Помимо требований об изъятии недвижимости истец просит обратить в доход государства движимое имущество, включающее фидеры, кабельные линии, трансформаторы, а также специализированную технику и оборудование, обслуживающее энергосистему города. Всего в исковом заявлении перечислено более 350 единиц движимого имущества, значительная часть которого имеет инвентарные номера и задействована в обеспечении электроснабжения более 200 000 жителей Хасавюрта и прилегающих населенных пунктов.
В рамках обеспечительных мер прокурор ходатайствует о наложении ареста на все имущество ответчиков, включая денежные средства на банковских счетах, доли в уставных капиталах и ценные бумаги. Также заявлен запрет на совершение регистрационных действий в отношении недвижимости, транспорта и самоходных машин, принадлежащих Мусаеву, а также Мадине Суюновой, которая, по данным прокуратуры, также выступает номинальным держателем активов, оформленных на доверенных лиц. Контроль за исполнением обеспечительных мер предлагается возложить на Федеральную службу судебных приставов.
Правовым основанием для предъявления иска является п. 8 ч. 2 ст. 235 ГК РФ, позволяющий принудительно изъять имущество, если его владельцем не представлены доказательства законного приобретения. В иске отдельно отмечено, что, в соответствии с постановлением Конституционного суда РФ от 31 октября 2024 г. № 49-П, сроки исковой давности на требования прокурора об обращении коррупционных активов в доход государства не распространяются. Иск подан по месту формальной регистрации Каитова в Москве, поскольку ответчик находится в международном розыске.