Генпрокуратура потребовала изъять электросети Хасавюрта у экс-главы МРСК

Следствием установлено, что полученные преступным путем средства были направлены на приобретение энергетических компаний Ставропольского края, на базе которых был сформирован личный холдинг, а также электросетевого комплекса города Хасавюрта в Республике Дагестан. Последний, включающий десятки трансформаторных подстанций и линии электропередачи, был выкуплен в 2008 г. за 15 млн руб. Впоследствии, с 2012 по 2013 г., Каитов обеспечил включение этих объектов в государственную программу модернизации, организовав заключение договоров с подконтрольными фирмами на сумму более 500 млн руб. при фактическом невыполнении работ.