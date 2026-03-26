Юристы оценили шансы депутатов оспорить в КС закон об отработках медиков

Юристы оценили шансы депутатов оспорить в КС закон об отработках медиковО подготовке запроса сообщил коммунист Алексей Куринный
Депутат Алексей Куринный подготовил проект запроса в Конституционный суд (КС) о проверке на соответствие Основному закону закона о так называемом закрепощении медиков. Нормы об отработках для студентов медицинских и фармацевтических специальностей вступили в силу с 1 марта 2026 г. Документ обязал выпускников вне зависимости от уровня образования и формы обучения проходить отработку под руководством наставника в клиниках, оказывающих помощь в рамках обязательного медицинского страхования.
Из опубликованного депутатом запроса (без подписей) следует, что предписание осуществлять трудовую деятельность в определенном учреждении в течение установленного срока существенно ограничивает право выпускников на самостоятельный выбор места работы. Данное ограничение находится в прямом противоречии с Конституцией, следует из доводов Куринного. Кроме того, указывается в запросе, норма, предусматривающая возмещение затрат на обучение в случае отказа от отработки, «формирует механизм финансовой зависимости, фактически вынуждающий осуществление трудовой деятельности».
Самый сильный аргумент в жалобе – это штрафной подход к «нерадивым абитуриентам», говорит юрист Олег Захаров. Ранее в законе был заложен принцип компенсации только прямых затрат бюджета на обучение. Этот подход, например, применялся к кадетам, обучавшимся за государственный счет и досрочно покинувшим казармы. Государство не должно наказывать граждан за выбор, который не противоречит закону, и может только компенсировать свои затраты, пояснил Захаров.
В остальном КС вряд ли увидит нарушение конституционных принципов в контрактной системе обучения медицинских специалистов с прикреплением их к конкретным клиникам и обязательной трехлетней отработкой, предполагает собеседник. Особенности отдельных видов образования не означают дискриминации в целом всего образования, говорит Захаров.
По закону для подачи обращения в КС депутатам необходимо собрать не менее 90 подписей. Во время третьего чтения в Госдуме 11 ноября 2025 г. инициативу поддержали 339 из 450 депутатов (75%). Представители фракций КПРФ (47 человек) и «Справедливой России» (21 человек) воздержались от голосования. Тогда Куринный объяснил позицию фракции отсутствием четко прописанных социальных гарантий для выпускников медвузов в тексте законопроекта, писали «Ведомости».
Ключевая преграда для обращения в КС – это конституционное требование поддержки 1/5 депутатов Госдумы и одной лишь КПРФ здесь будет недостаточно, говорит руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. Если посмотреть поименные результаты голосования третьего чтения, то можно заметить, что несколько депутатов КПРФ проголосовали за законопроект, как и некоторые депутаты от «Справедливой России». Но даже суммы мандатов двух фракций пока недостаточно.
По словам депутата, низкие зарплаты, чрезмерная нагрузка и отсутствие мер поддержки все равно будут «высасывать» специалистов из госсистемы. После опубликования проекта запроса Куринного в КС член комитета по охране здоровья Николай Осадчий (КПРФ) пообещал «подумать над вопросом» поддержки такой инициативы.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия»), в свою очередь, сказал «Ведомостям», что не будет подписывать запрос. Он также уточнил, что его фракция эту инициативу пока не обсуждала, но, как полагает депутат, поддержки парламентариев она не получит. «Государство решает проблему неравномерности оказания медицинской помощи, у нас огромный дефицит медработников. Удивительно, что коммунист выступает против предложенного подхода, ведь в советское время распределение работало именно на равномерное размещение кадров», – подчеркнул он.
Тумусов также отметил, что у Куринного есть возможность собрать необходимые 90 подписей коллег в ближайшие два дня – во время пленарной недели, после чего сделать это будет практически невозможно. «Все будут на местах», – пояснил депутат.
Что касается шансов найти еще 89 парламентариев для подписания, то это не исключено: в свое время у коммунистов получилось собрать подписи для проверки закона о повышении госпошлин, а тему борьбы с «кабалой для медиков» легко поднять на флаг на выборах, это вполне может заинтересовать оппозиционных депутатов, резюмировал Захаров.
По мнению Брикульского, вопрос в том, согласятся ли депутаты от «Новых людей» и ЛДПР поставить свою подпись, учитывая, что их фракции в третьем чтении голосовали синхронно с «Единой Россией». При этом, по словам юриста, аргументы КПРФ, за исключением некоторых шероховатостей, очень правильные: статьи Конституции о запрете дискриминации, свободе труда и выборе профессии, выборе образования. «Парадокс ситуации в том, что, действуя в рамках ельцинской Конституции, депутаты КПРФ апеллируют к принципам свободы труда и рыночных механизмов в здравоохранении», – сказал он.
«Ведомости» направили запросы во фракции «Единой России», ЛДПР и «Новых людей».