«Будущее – это больше не время, это инструмент власти»

Володенков отметил, что сейчас мир живет в эпоху тектонических сдвигов, которые приводят к высокой неопределенности будущего. Это вызывает у людей тревогу и непонимание того, что их ждет не только завтра, но и в перспективе 10–20 лет. В таких условиях образ будущего, по его словам, становится ключевым инструментом национального развития. «Неслучайно информационные войны сегодня ведутся уже не столько за территории, сколько за образы будущего», – пояснил он.