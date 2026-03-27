«Будущее – это больше не время, это инструмент власти»На Грушинской конференции обсудили роль социологов в условиях неопределенности
Социология всегда была наукой о настоящем, но сегодня есть амбициозная задача – сделать ее наукой о проектировании желаемого будущего. Об этом заявил директор Института социальной архитектуры Сергей Володенков на пленарном заседании XVI международной Грушинской социологической конференции.
Володенков отметил, что сейчас мир живет в эпоху тектонических сдвигов, которые приводят к высокой неопределенности будущего. Это вызывает у людей тревогу и непонимание того, что их ждет не только завтра, но и в перспективе 10–20 лет. В таких условиях образ будущего, по его словам, становится ключевым инструментом национального развития. «Неслучайно информационные войны сегодня ведутся уже не столько за территории, сколько за образы будущего», – пояснил он.
В новой реальности социолог перестает быть просто наблюдателем, который фиксирует мнение, считает Володенков. Он превращается в ключевого архитектора смыслов, потому что именно социология обладает инструментарием, позволяющим не только фиксировать, но и конструировать устойчивые представления о будущем.
Сегодня от того, кто и как конструирует образы будущего, зависит суверенитет государства: речь идет не о территориях, а о суверенитете сознания, подчеркнул Володенков. «Когда мы наблюдаем процесс управляемого извне конструирования нежелательных образов, то видим, к чему это приводит: непредсказуемость, насаждение негативных сценариев, массовые фобии», – пояснил он. Общество, которое теряет позитивный и реалистичный образ завтрашнего дня, погружается в состояние аномии. Так описывается состояние безнадежности и отсутствия нормы, добавила Володенков.
У социологов есть компетенции, чтобы диагностировать существующие образы будущего, выявлять зоны риска, где чужие нарративы разрушают социальную ткань, и предлагать конструкции, которые соответствуют цивилизационной идентичности РФ, ценностям и национальным интересам. «Будущее – это больше не время, это инструмент власти», – отметил Володенков. Разработка позитивного, консолидирующего, привлекательного, но при этом реалистичного образа будущего России – это вопрос стратегического выбора, заключил он.
Сейчас растет связь между внутренней и внешней политикой, считает научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев. Именно поэтому социологический анализ и изучение общества приобретают беспрецедентно важное значение в истории международной политики за последние столетия. По его словам, основная характеристика международной политики сейчас – это постоянно растущая определенность и предсказуемость будущего, а также того, что будут предпринимать государства.
«Мы с полной уверенностью говорим, что конфликт будет регулирующей формой этих международных отношений», – отметил Бордачев. У государства также становится меньше целей: они сводятся до выживания политических систем и населения на их территории. Помимо этого он отметил, что сейчас внутренняя политика и развитие государств становятся определяющими для их внешнеполитического поведения. «Мы находимся на руинах науки о международных отношениях, которая возникла во второй половине XX в.», – пояснил Бордачев.
Все теоретические и методологические подходы к пониманию международных отношений исходили из существования этой сферы как сравнительно автономной реальности, которую можно анализировать в отрыве от внешней политики каждого отдельного государства. Сейчас эта реальность исчезает и международные отношения распадаются на совокупности внешних политик отдельных государств, которые друг с другом сталкиваются, отметил он. Социология в этом случае дает понимание того, как может поступить государство в той или иной ситуации, заключил Бордачев.
При прогнозировании будущего крайне опасно попасть в эффект трендов и стать их заложником, считает заведующий кафедрой психологии личности МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Асмолов. «Когда мы видим, что по-прежнему остаемся заложниками видения мира только через оптику конфликта, а не взаимопомощи, я хочу сказать одно ласковое слово всем, кто занимается прогнозированием будущего: «Не трынди», – добавил он. Асмолов также отметил, что сейчас общество находится в ситуации нескольких экзистенциальных дефицитов. К ним относится, в частности, дефицит понимания друг друга и доверия, заключил он.
Социологические методы довольно ограничены в том, что касается изучения будущего, считает социолог Денис Волков. По его словам, опросы показывают, что не более чем у 20% респондентов есть сколько-нибудь длительный горизонт планирования, а большинство не строит планы на будущее и живет одним днем. Формулирование нарративов о будущем – это удел профессиональных, элитных групп, отметил он. В этом случае речь идет о более узких исследованиях – экспертных опросах или форсайтах, что ближе к социальной инженерии, заключил он.
Социологов всегда интересовало не только исследование настоящего, но и определение тенденций и перспектив развития социального явления в будущем, отметила доцент кафедры теории и истории социологии Института социально-экономических наук РГГУ Марина Колмыкова. В этом смысле у социологов есть инструменты для научно обоснованного прогнозирования будущего социальных процессов и, вероятно, для проектирования реальных изменений.