Пасху планируют праздновать 73% россиян

Пасху планируют праздновать 73% россиянПочти для четверти опрошенных этот праздник остается одним из самых важных
Точно будут праздновать православную Пасху 12 апреля 49% россиян. Еще 24% респондентов, скорее, планируют отмечать праздник, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Среди опрошенных 10% склоняются к тому, чтобы не праздновать Пасху, а 15% точно не будут этого делать. Респонденты, которые все же отмечают этот день, назвали свои семейные традиции. Самые популярные из них – покраска яиц (15%), приготовление куличей (10%), встреча с родными (10%), праздничное застолье (8%). Россияне рассказали, что также ездят на кладбища (8%) и ходят в храмы (5%).
В 2026 г. 74% опрошенных сохранили обычный режим питания в период Великого поста. При этом 18% частично соблюдают пост (+2 п. п. в сравнении с 2018 г.), 2% россиян на момент исследования планировали поститься в последнюю неделю перед Пасхой, 4% полностью соблюдают пост в этом году. Последний показатель остался прежним с 2018 г. (данные за 2019-2025 гг. отсутствуют).
Пасха занимает четвертое место среди важных для россиян праздников. По 22% опрошенных назвали этот день и Рождество Христово (7 января). Лидерами стали Новый год (61%), День Победы (59%) и Международный женский день (26%). Респонденты могли назвать до трех праздников.
Аналитики отмечают, что 66% опрошенных относят себя к православным христианам. Второй по популярности ответ на вопрос о религии (12%) – неверующие. Еще 5% респондентов считают себя приверженцами ислама. Такое же количество россиян колеблются между верой и неверием, а также считают себя верующими, но не относят себя к конкретной конфессии.
В 2025 г. православная Пасха отмечалась 20 апреля. Руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков сообщал, что за праздничные дни в Москве более 1,5 млн человек посетили пасхальные богослужения. Всего в столице работали свыше 540 православных храмов.
Россиян традиционно поздравлял президент страны Владимир Путин. Он говорил, что этот праздник дарит любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов.