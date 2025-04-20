В Москве более 1,5 млн человек приняли участие в пасхальных богослужениях

Богослужение в храме Христа Спасителя началось около 23:20 мск 19 апреля, когда в СМИ появились сообщения о том, что самолет с Благодатным огнем из Иерусалима приземлился в столичном аэропорту «Внуково». Ближе к полуночи огонь патриарху передал председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (занимается транспортировкой огня в Россию) и экс-глава РЖД Владимир Якунин. Первые ряды в храме выделили политикам, журналистам, монахиням и священнослужителям. Пройти на службу в храм можно было только по индивидуальному пригласительному письму.