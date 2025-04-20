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В Москве более 1,5 млн человек приняли участие в пасхальных богослужениях

Ведомости

За праздничные дни в Москве более 1,5 млн человек посетили пасхальные богослужения. Об этом рассказал «РИА Новости» руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Всего в столице работали более 540 православных храмов.

20 апреля президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, которые отмечают Пасху. Он отметил, что этот праздник дарит любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов. По случаю Пасхи глава государства посетил богослужение в храме Христа Спасителя. Службу совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В пасхальных обращениях он пожелал гражданам России мира и выразил надежду, чтобы конфликты «отошли куда-то в сторону».

Богослужение в храме Христа Спасителя началось около 23:20 мск 19 апреля, когда в СМИ появились сообщения о том, что самолет с Благодатным огнем из Иерусалима приземлился в столичном аэропорту «Внуково». Ближе к полуночи огонь патриарху передал председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (занимается транспортировкой огня в Россию) и экс-глава РЖД Владимир Якунин. Первые ряды в храме выделили политикам, журналистам, монахиням и священнослужителям. Пройти на службу в храм можно было только по индивидуальному пригласительному письму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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