В Москве более 1,5 млн человек приняли участие в пасхальных богослужениях
За праздничные дни в Москве более 1,5 млн человек посетили пасхальные богослужения. Об этом рассказал «РИА Новости» руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
Всего в столице работали более 540 православных храмов.
20 апреля президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, которые отмечают Пасху. Он отметил, что этот праздник дарит любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов. По случаю Пасхи глава государства посетил богослужение в храме Христа Спасителя. Службу совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В пасхальных обращениях он пожелал гражданам России мира и выразил надежду, чтобы конфликты «отошли куда-то в сторону».
Богослужение в храме Христа Спасителя началось около 23:20 мск 19 апреля, когда в СМИ появились сообщения о том, что самолет с Благодатным огнем из Иерусалима приземлился в столичном аэропорту «Внуково». Ближе к полуночи огонь патриарху передал председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (занимается транспортировкой огня в Россию) и экс-глава РЖД Владимир Якунин. Первые ряды в храме выделили политикам, журналистам, монахиням и священнослужителям. Пройти на службу в храм можно было только по индивидуальному пригласительному письму.