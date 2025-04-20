«Это день победы над дьяволом»: как москвичи встретили Пасху в главном храме РПЦ

Как Путин отмечает православные праздники

Обычно президент встречает Пасху в храме Христа Спасителя, а Рождество – в храмах региональных епархий. Президент отметил Пасху в других местах лишь трижды: в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга (2000 г.), в Свято-Никольском соборе Душанбе (2003 г.) и в часовне своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево (2020 г.) во время ковидных ограничений. В этом году глава государства отпраздновал Рождество в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе с бойцами спецоперации и их семьями. Затем президент посетил храм Христа Спасителя, где по его просьбе Патриарх Кирилл освятил нательные кресты для командующих группировками войск в зоне спецоперации.