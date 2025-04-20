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/ Общество

«Это день победы над дьяволом»: как москвичи встретили Пасху в главном храме РПЦ

Патриарх Кирилл пожелал мира россиянам и «всем народам земли»
Виталий Крюков
Ведомости
Ведомости

Президент России Владимир Путин отпраздновал главный православный праздник Пасху в храме Христа Спасителя. Как и в 2024 г., пасхальное служение, которое возглавил Патриарх Кирилл, глава государства посетил вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. 

Несколько изменилось в эту Пасху содержание обращений патриарха Кирилла православным христианам. Глава РПЦ назвал Пасху «днем победы» в своем пастырском слове перед началом богослужения. «Мы знаем, есть день победы, связанный с победой в войне, а вот Пасха – это день победы, связанный, может быть, с победой над самым страшным врагом – над дьяволом».

Вместе с тем Кирилл пожелал россиянам мира, и чтобы конфликты «отошли куда-то в сторону». В другом пасхальном обращении 19 апреля патриарх выразил надежду на прочный и справедливый мир «на просторах исторической Руси» и несокрушимость «духовного единства народа, обретшего благодать в киевской купели крещения». 

Как Путин отмечает православные праздники

Обычно президент встречает Пасху в храме Христа Спасителя, а Рождество – в храмах региональных епархий. Президент отметил Пасху в других местах лишь трижды: в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга (2000 г.), в Свято-Никольском соборе Душанбе (2003 г.) и в часовне своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево (2020 г.) во время ковидных ограничений. В этом году глава государства отпраздновал Рождество в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе с бойцами спецоперации и их семьями. Затем президент посетил храм Христа Спасителя, где по его просьбе Патриарх Кирилл освятил нательные кресты для командующих группировками войск в зоне спецоперации.

В прошлогоднюю Пасху Кирилл помолился о защите «священных пределов» России и здоровье тех, кто «служит Отечеству нашему и всем нам». Тогда же он понадеялся, что Бог остановит конфликт между Россией и Украиной. 

Пасху в главном храме РПЦ встретил в этом году глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, участвовавший в этом апреле в переговорах с представителями администрации президента США. Пасхальное перемирие, которое Путин объявил 19 апреля, Дмитриев тогда же назвал еще одним шагом к миру. 

Богослужение в московском храме началось примерно в 23:20 19 апреля, когда в СМИ появились первые сообщения о том, что самолет с Благодатным огнем из Иерусалима приземлился в аэропорту Внуково. Транспортировкой огня в Россию занимается фонд Андрея Первозванного. Уже ближе к полуночи огонь патриарху передал сам председатель попечительского совета фонда и экс-глава РЖД (2005-2015) Владимир Якунин. 

Первые ряды в храме выделили политикам, журналистам, а также священнослужителям и монахиням. Впрочем, достаточно быстро эти ряды перемешались с другими гостями, пытающимися разглядеть ход службы сквозь плотную толпу людей. Удалось отстоять свои места только воспитанникам кадетских корпусов, ряды которых возглавил полковник запаса Виктор Бондюков. 

Путин и Собянин стояли отдельно от остальных гостей на солее (возвышении перед иконостасом). Когда оба политика покинули храм, их место оперативно заняли глава ЛДПР Леонид Слуцкий, апостольский нунций (дипломатический представитель Ватикана) в РФ архиепископ Джованни Д'Аниелло, глава конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци и другие гости.  

Пройти на службу в храм Христа Спасителя можно было только по индивидуальному пригласительному письму, которое нужно было показать сотрудникам полиции на пересечении улицы Волхонки и Соймоновского проезда.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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