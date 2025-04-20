«Это день победы над дьяволом»: как москвичи встретили Пасху в главном храме РПЦ

«Это день победы над дьяволом»: как москвичи встретили Пасху в главном храме РПЦПатриарх Кирилл пожелал мира россиянам и «всем народам земли»
Президент России Владимир Путин отпраздновал главный православный праздник Пасху в храме Христа Спасителя. Как и в 2024 г., пасхальное служение, которое возглавил Патриарх Кирилл, глава государства посетил вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Несколько изменилось в эту Пасху содержание обращений патриарха Кирилла православным христианам. Глава РПЦ назвал Пасху «днем победы» в своем пастырском слове перед началом богослужения. «Мы знаем, есть день победы, связанный с победой в войне, а вот Пасха – это день победы, связанный, может быть, с победой над самым страшным врагом – над дьяволом».
Вместе с тем Кирилл пожелал россиянам мира, и чтобы конфликты «отошли куда-то в сторону». В другом пасхальном обращении 19 апреля патриарх выразил надежду на прочный и справедливый мир «на просторах исторической Руси» и несокрушимость «духовного единства народа, обретшего благодать в киевской купели крещения».
Как Путин отмечает православные праздники
В прошлогоднюю Пасху Кирилл помолился о защите «священных пределов» России и здоровье тех, кто «служит Отечеству нашему и всем нам». Тогда же он понадеялся, что Бог остановит конфликт между Россией и Украиной.
Пасху в главном храме РПЦ встретил в этом году глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, участвовавший в этом апреле в переговорах с представителями администрации президента США. Пасхальное перемирие, которое Путин объявил 19 апреля, Дмитриев тогда же назвал еще одним шагом к миру.
Богослужение в московском храме началось примерно в 23:20 19 апреля, когда в СМИ появились первые сообщения о том, что самолет с Благодатным огнем из Иерусалима приземлился в аэропорту Внуково. Транспортировкой огня в Россию занимается фонд Андрея Первозванного. Уже ближе к полуночи огонь патриарху передал сам председатель попечительского совета фонда и экс-глава РЖД (2005-2015) Владимир Якунин.
Первые ряды в храме выделили политикам, журналистам, а также священнослужителям и монахиням. Впрочем, достаточно быстро эти ряды перемешались с другими гостями, пытающимися разглядеть ход службы сквозь плотную толпу людей. Удалось отстоять свои места только воспитанникам кадетских корпусов, ряды которых возглавил полковник запаса Виктор Бондюков.
Путин и Собянин стояли отдельно от остальных гостей на солее (возвышении перед иконостасом). Когда оба политика покинули храм, их место оперативно заняли глава ЛДПР Леонид Слуцкий, апостольский нунций (дипломатический представитель Ватикана) в РФ архиепископ Джованни Д'Аниелло, глава конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци и другие гости.
Пройти на службу в храм Христа Спасителя можно было только по индивидуальному пригласительному письму, которое нужно было показать сотрудникам полиции на пересечении улицы Волхонки и Соймоновского проезда.