Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи

Путин поздравил православных христиан с праздником ПасхиОн указал на роль РПЦ и других христианских конфессий в укреплении общества
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение, сообщает сайт Кремля. Глава государства посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.
«Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов», – говорится в поздравлении.
Русская православная церковь (РПЦ) и другие христианские конфессии, подчеркнул президент, играют большую роль в укреплении общественного согласия и взаимопонимания между людьми, воспитании детей и упрочении семейных ценностей. Путин отметил также работу религиозных организаций, которые занимаются поддержкой защитников Отечества и их семей, реализацией патриотических инициатив.
Путин по случаю праздника Пасхи прибыл на богослужение в храм Христа Спасителя. Службу совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Как и годом ранее, с российским лидером на пасхальной службе присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. На богослужение также прибыли спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и др.
Перед Пасхой делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь из Иерусалима в Москву. После этого его доставили в храм Христа Спасителя к Патриаршему богослужению. Кроме того, как сообщалось, лампады с огнем передадут в 15 храмов Москвы, где верующие смогут зажечь свои лампады в течение Светлой Седмицы.