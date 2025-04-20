Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи

Перед Пасхой делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь из Иерусалима в Москву. После этого его доставили в храм Христа Спасителя к Патриаршему богослужению. Кроме того, как сообщалось, лампады с огнем передадут в 15 храмов Москвы, где верующие смогут зажечь свои лампады в течение Светлой Седмицы.