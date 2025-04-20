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Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи

Он указал на роль РПЦ и других христианских конфессий в укреплении общества
Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение, сообщает сайт Кремля. Глава государства посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. 

«Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов», – говорится в поздравлении.

Русская православная церковь (РПЦ) и другие христианские конфессии, подчеркнул президент, играют большую роль в укреплении общественного согласия и взаимопонимания между людьми, воспитании детей и упрочении семейных ценностей. Путин отметил также работу религиозных организаций, которые занимаются поддержкой защитников Отечества и их семей, реализацией патриотических инициатив.

Путин по случаю праздника Пасхи прибыл на богослужение в храм Христа Спасителя. Службу совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Как и годом ранее, с российским лидером на пасхальной службе присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. На богослужение также прибыли спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и др.

Перед Пасхой делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь из Иерусалима в Москву. После этого его доставили в храм Христа Спасителя к Патриаршему богослужению. Кроме того, как сообщалось, лампады с огнем передадут в 15 храмов Москвы, где верующие смогут зажечь свои лампады в течение Светлой Седмицы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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