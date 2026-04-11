Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Море вместо суши: как появилось Рыбинское водохранилище и исчезли сотни деревень

85 лет назад ради новой гидроэлектростанции был затоплен старинный город Молога
Оксана Глебова
Марина Круглякова / ТАСС

85 лет назад, 13 апреля 1941 г., началось наполнение чаши Рыбинского водохранилища. Грандиозный проект соединил моря, дал стране энергию и создал новый транспортный путь. Но ради этого около 130 000 жителей были вынуждены покинуть родные места, а затопленными оказались сотни деревень, включая старинный город Молога. Как строительство водохранилища и переселение людей растянулось на несколько лет и что осталось на дне водохранилища – в материале «Ведомостей».

Соединяя пять морей

«И опять наступила весна, своя в своем нескончаемом ряду, но последняя для Матеры, для острова и деревни, носящих одно название <...> Теперь оставалось последнее лето: осенью поднимется вода», – писал Валентин Распутин в повести «Прощание с Матерой». Действие произведения разворачивается на другом конце страны – в деревне на реке Ангара, которую должны затопить из-за строительства Братской ГЭС. 

Советская индустриализация, со всеми своими плюсами и минусами, затронула многие населенные пункты по всей стране. История затопления, описанная в повести, – далеко не единственный такой случай. Один из самых известных связан со строительством Рыбинского водохранилища на границах Ярославской, Тверской и Вологодской областей.

В 1930-е в Советском Союзе начали разрабатывать масштабный проект «Большая Волга», который был призван реконструировать внутренние водные пути и с помощью каналов, шлюзов и водохранилищ связать пять морей: Белое, Балтийское, Каспийское, Азовское и Черное. Кроме того, планировалось использовать Волгу как источник электроэнергии для страны.

14 сентября 1935 г. постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) было принято решение о строительстве гидроэлектростанций возле Рыбинска и Углича. Проект предусматривал создание двух крупных водохранилищ, чтобы их ресурсы можно было использовать круглый год. Для Рыбинско-Шекснинского гидроузла выбрали равнинный участок между реками Молога и Шексна, впадающими в Волгу. В древности, около 17 000 лет назад, на этом месте находилось ледниковое озеро. Со временем оно обмелело и превратилось в так называемую Молого-Шекснинскую низменность. 

Для строительства водохранилища создали специальную организацию – Волгострой. По проекту Рыбинский гидроузел должен был ежегодно давать стране 1,1 млрд кВт электроэнергии и обеспечивать достаточную глубину для судоходства. Изначально его высота над уровнем моря планировалась на отметке 98 м, но позже ее увеличили до 102 м, что привело к росту зоны затопления. В августе 1936 г. советское правительство решило переселить все хозяйства из Мологского района и создало специальную комиссию для решения этого вопроса.

Разбежались по кустам

Молого-Шекснинская низменность – территория, часть которой ныне занимает Рыбинское море, – была густо заселена и известна заливными лугами и пашнями. Во время весеннего разлива низина превращалась в обширную пойму, на месте которой оставался затем плодородный ил, благодаря которому в районе было развито земледелие. 

Несмотря на активную агитацию в пользу строительства Рыбинского и Угличского гидроузлов и разъяснение их значения для страны, местные жители отнеслись к нововведениям без особого энтузиазма. Согласно документам, хранящимся в госархиве Ярославской области, положительно к необходимости переселения отнеслись лишь 50 % колхозников.

Процесс переезда проходил непросто. Изначально планировалось переселить людей со всем хозяйством в течение осени и зимы 1936 г., но в итоге это растянулось на четыре года. Расстояния для переезда были большими – от 30 до 350 км, но машин для транспортировки не хватало, так же как и стройматериалов. Например, из 103 колхозных строений, взятых на перенос в Некоузский район в 1938 г., разобрали 70, перевезли 49, а собрали на месте только 22. 

Дополнительным источником недовольства стало уменьшение оценочной стоимости переноса домов со стороны работников Волгостроя. В отдельных случаях цену снижали в несколько раз: с 2000 руб. до 100 руб.

Организация переселения зачастую саботировалась. Некоторые дома месяцами стояли полуразобранными, без крыши. Нередко люди занималась самодеятельностью и «разбредались по кустам», как это выражались власти. Жители покидали дома, получая за них плату, но при этом селились в городе Мологае, который тоже должен был уйти под воду. Кто-то отстраивался на новом месте, давал это жилье в аренду, а сам возвращался в зону затопления и продолжал вести свое хозяйство. 

Но даже тем, кто все же переезжал на новые места, зачастую приходилось нелегко. «Никто не наблюдал, как собираются дома, кто собирает и получилось, что ряд домов собрано так, что жить зимой не возможно, потому что из дома видно улицу <…> С водой на поселке обстоит дело безобразно плохо. Водопроводов нет, колодцев тоже очень мало. Граждане ходят за водой в соседние деревни, где их гоняют и не дают воды, или же ездят два километра на Волгу», – сообщалось в документах тех лет о переселении жителей Мологского района в Рыбинск. И все же в 1939 г. план по переселению выполнили на 97%, а большую часть работ завершили к 1940 г. 

Многих из Мологского района переселили в Рыбинск, другие обосновались в деревнях и поселках соседних районов, не попавших в зону затопления. Жители затопленных деревень переезжали также в другие области – Костромскую, Московскую и даже на Дальний Восток.

Ушли под воду

Осенью 1940 г. русло Волги перекрыли, а в апреле 1941 г. закрыли створы гидротехнических сооружений – началось наполнение чаши водохранилища. В ноябре того же года был пущен первый агрегат Рыбинской гидроэлектростанции. По плану предполагалось, что водохранилище полностью заполнится в течение двух лет, но строительство совпало с началом Великой Отечественной войны в июне 1941 г., которая внесла свои коррективы.

В 1941 г. во время наступления немецких войск подмосковные тепловые станции были выведены из строя, поэтому возможности нового водохранилища сразу оказались востребованы. Рыбинская и Угличская ГЭС обеспечивали бесперебойное электроснабжение Москвы во время обороны столицы зимой 1941-1942 гг. Всего обе станции в военные годы выдали около 4 млрд кВт/час электроэнергии. Кроме того, через шлюзы ГЭС переправляли миллионы тонн грузов – как для военных нужд, так и для гражданского сектора.

Поскольку во время ВОВ, а также в первые послевоенные годы была нехватка энергии, то и само заполнение чаши шло несколько лет: воду Волги в это время спускали на турбины. Уровень Рыбинского водохранилища достиг нужной отметки лишь в 1947 г. – то есть спустя шесть лет после начала наполнения.

Сильнее всего от строительства Рыбинского водохранилища пострадал Мологский  район: большая его часть ушла под воду, а оставшиеся территории были разделены между другими муниципальными образованиями. Водохранилище поглотило и административный центр – город Молога. Он стал самым известным затопленным объектом и неким символом этой человеческой трагедии. 

К моменту создания Рыбинского водохранилища Молога насчитывал не одну сотню лет истории: он впервые упоминается в летописях в 1149 г. В Средние века здесь находилась крупная международная ярмарка, куда съезжались немецкие, польские, греческие, итальянские и персидские купцы. Сам город был столицей одноименного Моложского (или Мологского) княжества. Оно существовало в XIV-XV вв., а затем вошло в состав России при московском князе Иване III.  

В начале XX в. в Мологе было пять храмов, включая Воскресенский и Богоявленский соборы, работали телеграф, кинотеатр, училища, гимназии и промышленные предприятия – кирпичный, химический, костемольный и клееваренный заводы. Ко времени строительства Рыбинской ГЭС в городе проживали около 6 000 человек.

Городу Весьегонску, основанному в XVII в., повезло чуть больше: затопленным оказался только его исторический центр. Во время строительства водохранилища населенный пункт решили перенести – часть домов разобрали и вместе с жителями переселили на соседнее место повыше. Сейчас на границе старого и современного города установлен памятный поклонный крест. 

Остатки строений на берегу Мологского залива Рыбинского водохранилища, Весьегонск. / Марина Круглякова / ТАСС

Под водой оказался и Мологский Афанасьевский женский монастырь, основанный в XIV в. К моменту затопления он уже перестал быть религиозным сооружением. После Октябрьской революции 1917 г. его имущество было конфисковано, в 1930-е гг. здесь открыли трудовую артель, а здания и церкви перестроили. В одной из часовен бывшего подворья монастыря в Рыбинске сейчас находится Музей Мологского края им. Н. М. Алексеева. 

До революции в деревне Леушино находилась крупная обитель – Леушинский женский Иоанно-Предтеченский монастырь. Он был основан в 1875 г. и до революции в нем проживало около 460 насельниц. В 1909 г. жизнь в обители попала в объектив камеры Сергея Проскудина-Горского, который сделал несколько снимков самого монастыря, а также его обитателей, работающих в поле. Были также затоплены Кассианов Учемский монастырь (основан в XV в.) и Югская Дорофеева пустынь (XVII в.).

Местные земли привлекали и дореволюционную знать. Среди их владельцев были, например, носители таких фамилий, как Волконские, Одоевские, Голицыны, Ухтомские. На левом берегу Мологи, в нескольких километрах от одноименного города, располагалась усадьба Иловна графов Мусиных-Пушкиных. Здесь, в том числе, жил один из представителей рода Алексей Мусин-Пушкин, изучавший письменные древности и известный тем, что обнаружил в конце XVIII в. поэму «Слово о полку Игореве». 

Помимо трехэтажного каменного дома усадьба включала также ветряную мельницу, церковь и хозпостройки. Перед созданием водохранилища все здания были разрушены.  

Полностью ушли под воду 663 населенных пункта, а около 130 000 человек были вынуждены покинуть родные места. Помимо Мологи, затопленными оказались деревни Ольхово, Леушино, Ягорба, Копорье, Наволок, Горькая Соль, Леонтьевское. А над водоемом еще долгие годы в некоторых местах возвышались главы монастырских храмов, которые позднее разрушились.

Картина с изображением Афанасьевского монастыря, разрушенного перед затоплением Мологи. / Фото ИТАР-ТАСС

Молочные реки, малярийные берега

Непростая судьба создания Рыбинского водохранилища обросла множеством легенд. Одна из них гласит, что около 300 жителей не захотели покидать родные места: они приковали себя цепями к домам и погибли. Однако документальных подтверждений этой истории нет, а бывшие мологжане считают ее мифом. К тому же заполнение чаши водохранилища происходило не мгновенно – процесс растянулся на годы.

Дискуссии о целесообразности создания Рыбинского водохранилища велись практически с момента его основания. В современной России не раз поднимался вопрос о ликвидации или частичном осушении водоема, а также о восстановлении города Мологи. Однако ученые выступают против ностальгии по затонувшей «русской Атлантиде», заявляя, что это чревато разрушением сложившейся экосистемы и может создать дополнительные проблемы. Кроме того, в стране достаточно пахотных и неиспользуемых земель, а восстановление Мологи и других объектов потребует значительных ресурсов – их целесообразнее направить на ремонт гидроузлов и плотин на Волге.

«Свободные земли у нас есть. Более 50% земель Рыбинского района, пригодных для земледелия и животноводства, сегодня не используются. Берите и работайте! Восстановить город Мологу и затопленные деревни? У нас в районе более 50 деревень, население которых всего один-два жителя. Стройтесь и живите!» – говорил замглавы администрации Рыбинского района Александр Малышев в октябре 2013 г.

В ноябре 2017 г. сотрудник ФГБУ «Дарвинский государственный природный биосферный заповедник» Андрей Кузнецов опровергал мнение о том, что затопленные земли на месте Рыбинского водохранилища были настоящим оазисом. Он заявлял, что многие факты обросли мифами, а жизнь в Моложском районе вовсе не отличалась благополучием. По его словам, из-за разливов рек здесь царила антисанитария, а эпидемии тифа, сибирской язвы и малярии постоянно сменяли друг друга.

Продуктивных лугов в долине Мологи было 14,5%, в долине Шексны – 8,9% от общей площади лугов, приводил Кузнецов статистику Волжско-Камской экспедиции, работавшей в 1930-х. По его словам, Рыбинское и Угличские водохранилища не были одной только прихотью советской власти – в том числе их строили в ответ на обмеление Волги.

Эхо потопа

Периодически в засушливые летние сезоны уровень воды в Рыбинском водохранилище падает – тогда из-под воды проступают фрагменты затопленных мостовых и фундаменты зданий. В 2014 г., например, из воды показалась Молога, а в 2018 г. было видно останки исторического центра Весьегонска. 

В 2002 г. во время засушливого лета уровень воды в Рыбинском водохранилище сильно упал: начали появляться острова и стали видны сохранившиеся останки Леушинского монастыря. В этом месте тогда отслужили молебен. В январе 2017 г. водолазы сделали видео останков усадьбы Иловна графов Мусиных-Пушкиных. 

Память о затопленных деревнях сохранилась в топонимике Рыбинска: некоторые улицы города напоминают о них. Например, в городе есть улица Мологская, а муниципальный район Заволжье, где компактно проживали переселенцы, и вовсе получил неофициальное название «Новая Молога». Здесь сохранились несколько домов, перевезенных из затопленной местности. 

Начиная с 1970-х каждую вторую субботу августа в Рыбинске собираются мологжане и их потомки, чтобы вспомнить и почтить память затопленного города. 

Развалины города Молога. / Юрий Шаров / РИА Новости

Сейчас в месте, где находилась Молога, установлен черный буй с надписью М-1. В селе Мякса, куда в том числе переселилась часть жителей затонувших деревень, в 2016 г. открыли Новолеушинский монастырь – в 2 км от старой затопленной обители. 

На Рыбинском водохранилище проводят исследования. Специально для изучения его влияния на окружающую природу был еще в 1945 г. создан Дарвинский заповедник. 

Также на водоеме развивают исторический дайвинг. С 2018 г. участники экспедиции «Затопленные святыни Мологского края» исследуют подводные места и поднимают из глубин артефакты. В том же году тогдашний губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил, что власти планируют сделать исторический дайвинг новым туристическим направлением в регионе и открыть несколько исследовательских баз вдоль водоема. В феврале 2026 г. аквалангисты вместе со студентами проекта «Команда Арктики» сделали несколько подледных погружений. Их устраивают зимой, поскольку в это время вода в водохранилище прозрачнее.  

Сейчас площадь Рыбинского водохранилища достигает 4580 кв. км – это почти в два раза больше территории современной Москвы. В среднем его глубина составляет около 5 м, хотя встречаются участки, где она превышает 10 м. Наибольшая глубина – 30 м – зафиксирована в месте впадения реки Ухры в Шексну. К водоему примыкают сразу три области – Ярославская, Вологодская и Тверская. Благодаря ему создан и работает непрерывный судоходный путь от Москвы до Астрахани.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте