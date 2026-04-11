Море вместо суши: как появилось Рыбинское водохранилище и исчезли сотни деревень

Но даже тем, кто все же переезжал на новые места, зачастую приходилось нелегко. «Никто не наблюдал, как собираются дома, кто собирает и получилось, что ряд домов собрано так, что жить зимой не возможно, потому что из дома видно улицу <…> С водой на поселке обстоит дело безобразно плохо. Водопроводов нет, колодцев тоже очень мало. Граждане ходят за водой в соседние деревни, где их гоняют и не дают воды, или же ездят два километра на Волгу», – сообщалось в документах тех лет о переселении жителей Мологского района в Рыбинск. И все же в 1939 г. план по переселению выполнили на 97%, а большую часть работ завершили к 1940 г.