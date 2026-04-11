Море вместо суши: как появилось Рыбинское водохранилище и исчезли сотни деревень

Море вместо суши: как появилось Рыбинское водохранилище и исчезли сотни деревень85 лет назад ради новой гидроэлектростанции был затоплен старинный город Молога
85 лет назад, 13 апреля 1941 г., началось наполнение чаши Рыбинского водохранилища. Грандиозный проект соединил моря, дал стране энергию и создал новый транспортный путь. Но ради этого около 130 000 жителей были вынуждены покинуть родные места, а затопленными оказались сотни деревень, включая старинный город Молога. Как строительство водохранилища и переселение людей растянулось на несколько лет и что осталось на дне водохранилища – в материале «Ведомостей».
Соединяя пять морей
«И опять наступила весна, своя в своем нескончаемом ряду, но последняя для Матеры, для острова и деревни, носящих одно название <...> Теперь оставалось последнее лето: осенью поднимется вода», – писал Валентин Распутин в повести «Прощание с Матерой». Действие произведения разворачивается на другом конце страны – в деревне на реке Ангара, которую должны затопить из-за строительства Братской ГЭС.
Советская индустриализация, со всеми своими плюсами и минусами, затронула многие населенные пункты по всей стране. История затопления, описанная в повести, – далеко не единственный такой случай. Один из самых известных связан со строительством Рыбинского водохранилища на границах Ярославской, Тверской и Вологодской областей.
В 1930-е в Советском Союзе начали разрабатывать масштабный проект «Большая Волга», который был призван реконструировать внутренние водные пути и с помощью каналов, шлюзов и водохранилищ связать пять морей: Белое, Балтийское, Каспийское, Азовское и Черное. Кроме того, планировалось использовать Волгу как источник электроэнергии для страны.
14 сентября 1935 г. постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) было принято решение о строительстве гидроэлектростанций возле Рыбинска и Углича. Проект предусматривал создание двух крупных водохранилищ, чтобы их ресурсы можно было использовать круглый год. Для Рыбинско-Шекснинского гидроузла выбрали равнинный участок между реками Молога и Шексна, впадающими в Волгу. В древности, около 17 000 лет назад, на этом месте находилось ледниковое озеро. Со временем оно обмелело и превратилось в так называемую Молого-Шекснинскую низменность.
Для строительства водохранилища создали специальную организацию – Волгострой. По проекту Рыбинский гидроузел должен был ежегодно давать стране 1,1 млрд кВт электроэнергии и обеспечивать достаточную глубину для судоходства. Изначально его высота над уровнем моря планировалась на отметке 98 м, но позже ее увеличили до 102 м, что привело к росту зоны затопления. В августе 1936 г. советское правительство решило переселить все хозяйства из Мологского района и создало специальную комиссию для решения этого вопроса.
Разбежались по кустам
Молого-Шекснинская низменность – территория, часть которой ныне занимает Рыбинское море, – была густо заселена и известна заливными лугами и пашнями. Во время весеннего разлива низина превращалась в обширную пойму, на месте которой оставался затем плодородный ил, благодаря которому в районе было развито земледелие.
Несмотря на активную агитацию в пользу строительства Рыбинского и Угличского гидроузлов и разъяснение их значения для страны, местные жители отнеслись к нововведениям без особого энтузиазма. Согласно документам, хранящимся в госархиве Ярославской области, положительно к необходимости переселения отнеслись лишь 50 % колхозников.
Процесс переезда проходил непросто. Изначально планировалось переселить людей со всем хозяйством в течение осени и зимы 1936 г., но в итоге это растянулось на четыре года. Расстояния для переезда были большими – от 30 до 350 км, но машин для транспортировки не хватало, так же как и стройматериалов. Например, из 103 колхозных строений, взятых на перенос в Некоузский район в 1938 г., разобрали 70, перевезли 49, а собрали на месте только 22.
Дополнительным источником недовольства стало уменьшение оценочной стоимости переноса домов со стороны работников Волгостроя. В отдельных случаях цену снижали в несколько раз: с 2000 руб. до 100 руб.
Организация переселения зачастую саботировалась. Некоторые дома месяцами стояли полуразобранными, без крыши. Нередко люди занималась самодеятельностью и «разбредались по кустам», как это выражались власти. Жители покидали дома, получая за них плату, но при этом селились в городе Мологае, который тоже должен был уйти под воду. Кто-то отстраивался на новом месте, давал это жилье в аренду, а сам возвращался в зону затопления и продолжал вести свое хозяйство.
Но даже тем, кто все же переезжал на новые места, зачастую приходилось нелегко. «Никто не наблюдал, как собираются дома, кто собирает и получилось, что ряд домов собрано так, что жить зимой не возможно, потому что из дома видно улицу <…> С водой на поселке обстоит дело безобразно плохо. Водопроводов нет, колодцев тоже очень мало. Граждане ходят за водой в соседние деревни, где их гоняют и не дают воды, или же ездят два километра на Волгу», – сообщалось в документах тех лет о переселении жителей Мологского района в Рыбинск. И все же в 1939 г. план по переселению выполнили на 97%, а большую часть работ завершили к 1940 г.
Многих из Мологского района переселили в Рыбинск, другие обосновались в деревнях и поселках соседних районов, не попавших в зону затопления. Жители затопленных деревень переезжали также в другие области – Костромскую, Московскую и даже на Дальний Восток.
Ушли под воду
Осенью 1940 г. русло Волги перекрыли, а в апреле 1941 г. закрыли створы гидротехнических сооружений – началось наполнение чаши водохранилища. В ноябре того же года был пущен первый агрегат Рыбинской гидроэлектростанции. По плану предполагалось, что водохранилище полностью заполнится в течение двух лет, но строительство совпало с началом Великой Отечественной войны в июне 1941 г., которая внесла свои коррективы.
В 1941 г. во время наступления немецких войск подмосковные тепловые станции были выведены из строя, поэтому возможности нового водохранилища сразу оказались востребованы. Рыбинская и Угличская ГЭС обеспечивали бесперебойное электроснабжение Москвы во время обороны столицы зимой 1941-1942 гг. Всего обе станции в военные годы выдали около 4 млрд кВт/час электроэнергии. Кроме того, через шлюзы ГЭС переправляли миллионы тонн грузов – как для военных нужд, так и для гражданского сектора.
Поскольку во время ВОВ, а также в первые послевоенные годы была нехватка энергии, то и само заполнение чаши шло несколько лет: воду Волги в это время спускали на турбины. Уровень Рыбинского водохранилища достиг нужной отметки лишь в 1947 г. – то есть спустя шесть лет после начала наполнения.
Сильнее всего от строительства Рыбинского водохранилища пострадал Мологский район: большая его часть ушла под воду, а оставшиеся территории были разделены между другими муниципальными образованиями. Водохранилище поглотило и административный центр – город Молога. Он стал самым известным затопленным объектом и неким символом этой человеческой трагедии.
К моменту создания Рыбинского водохранилища Молога насчитывал не одну сотню лет истории: он впервые упоминается в летописях в 1149 г. В Средние века здесь находилась крупная международная ярмарка, куда съезжались немецкие, польские, греческие, итальянские и персидские купцы. Сам город был столицей одноименного Моложского (или Мологского) княжества. Оно существовало в XIV-XV вв., а затем вошло в состав России при московском князе Иване III.
В начале XX в. в Мологе было пять храмов, включая Воскресенский и Богоявленский соборы, работали телеграф, кинотеатр, училища, гимназии и промышленные предприятия – кирпичный, химический, костемольный и клееваренный заводы. Ко времени строительства Рыбинской ГЭС в городе проживали около 6 000 человек.
Городу Весьегонску, основанному в XVII в., повезло чуть больше: затопленным оказался только его исторический центр. Во время строительства водохранилища населенный пункт решили перенести – часть домов разобрали и вместе с жителями переселили на соседнее место повыше. Сейчас на границе старого и современного города установлен памятный поклонный крест.
Под водой оказался и Мологский Афанасьевский женский монастырь, основанный в XIV в. К моменту затопления он уже перестал быть религиозным сооружением. После Октябрьской революции 1917 г. его имущество было конфисковано, в 1930-е гг. здесь открыли трудовую артель, а здания и церкви перестроили. В одной из часовен бывшего подворья монастыря в Рыбинске сейчас находится Музей Мологского края им. Н. М. Алексеева.
До революции в деревне Леушино находилась крупная обитель – Леушинский женский Иоанно-Предтеченский монастырь. Он был основан в 1875 г. и до революции в нем проживало около 460 насельниц. В 1909 г. жизнь в обители попала в объектив камеры Сергея Проскудина-Горского, который сделал несколько снимков самого монастыря, а также его обитателей, работающих в поле. Были также затоплены Кассианов Учемский монастырь (основан в XV в.) и Югская Дорофеева пустынь (XVII в.).
Местные земли привлекали и дореволюционную знать. Среди их владельцев были, например, носители таких фамилий, как Волконские, Одоевские, Голицыны, Ухтомские. На левом берегу Мологи, в нескольких километрах от одноименного города, располагалась усадьба Иловна графов Мусиных-Пушкиных. Здесь, в том числе, жил один из представителей рода Алексей Мусин-Пушкин, изучавший письменные древности и известный тем, что обнаружил в конце XVIII в. поэму «Слово о полку Игореве».
Помимо трехэтажного каменного дома усадьба включала также ветряную мельницу, церковь и хозпостройки. Перед созданием водохранилища все здания были разрушены.
Полностью ушли под воду 663 населенных пункта, а около 130 000 человек были вынуждены покинуть родные места. Помимо Мологи, затопленными оказались деревни Ольхово, Леушино, Ягорба, Копорье, Наволок, Горькая Соль, Леонтьевское. А над водоемом еще долгие годы в некоторых местах возвышались главы монастырских храмов, которые позднее разрушились.
Молочные реки, малярийные берега
Непростая судьба создания Рыбинского водохранилища обросла множеством легенд. Одна из них гласит, что около 300 жителей не захотели покидать родные места: они приковали себя цепями к домам и погибли. Однако документальных подтверждений этой истории нет, а бывшие мологжане считают ее мифом. К тому же заполнение чаши водохранилища происходило не мгновенно – процесс растянулся на годы.
Дискуссии о целесообразности создания Рыбинского водохранилища велись практически с момента его основания. В современной России не раз поднимался вопрос о ликвидации или частичном осушении водоема, а также о восстановлении города Мологи. Однако ученые выступают против ностальгии по затонувшей «русской Атлантиде», заявляя, что это чревато разрушением сложившейся экосистемы и может создать дополнительные проблемы. Кроме того, в стране достаточно пахотных и неиспользуемых земель, а восстановление Мологи и других объектов потребует значительных ресурсов – их целесообразнее направить на ремонт гидроузлов и плотин на Волге.
«Свободные земли у нас есть. Более 50% земель Рыбинского района, пригодных для земледелия и животноводства, сегодня не используются. Берите и работайте! Восстановить город Мологу и затопленные деревни? У нас в районе более 50 деревень, население которых всего один-два жителя. Стройтесь и живите!» – говорил замглавы администрации Рыбинского района Александр Малышев в октябре 2013 г.
В ноябре 2017 г. сотрудник ФГБУ «Дарвинский государственный природный биосферный заповедник» Андрей Кузнецов опровергал мнение о том, что затопленные земли на месте Рыбинского водохранилища были настоящим оазисом. Он заявлял, что многие факты обросли мифами, а жизнь в Моложском районе вовсе не отличалась благополучием. По его словам, из-за разливов рек здесь царила антисанитария, а эпидемии тифа, сибирской язвы и малярии постоянно сменяли друг друга.
Продуктивных лугов в долине Мологи было 14,5%, в долине Шексны – 8,9% от общей площади лугов, приводил Кузнецов статистику Волжско-Камской экспедиции, работавшей в 1930-х. По его словам, Рыбинское и Угличские водохранилища не были одной только прихотью советской власти – в том числе их строили в ответ на обмеление Волги.
Эхо потопа
Периодически в засушливые летние сезоны уровень воды в Рыбинском водохранилище падает – тогда из-под воды проступают фрагменты затопленных мостовых и фундаменты зданий. В 2014 г., например, из воды показалась Молога, а в 2018 г. было видно останки исторического центра Весьегонска.
В 2002 г. во время засушливого лета уровень воды в Рыбинском водохранилище сильно упал: начали появляться острова и стали видны сохранившиеся останки Леушинского монастыря. В этом месте тогда отслужили молебен. В январе 2017 г. водолазы сделали видео останков усадьбы Иловна графов Мусиных-Пушкиных.
Память о затопленных деревнях сохранилась в топонимике Рыбинска: некоторые улицы города напоминают о них. Например, в городе есть улица Мологская, а муниципальный район Заволжье, где компактно проживали переселенцы, и вовсе получил неофициальное название «Новая Молога». Здесь сохранились несколько домов, перевезенных из затопленной местности.
Начиная с 1970-х каждую вторую субботу августа в Рыбинске собираются мологжане и их потомки, чтобы вспомнить и почтить память затопленного города.
Сейчас в месте, где находилась Молога, установлен черный буй с надписью М-1. В селе Мякса, куда в том числе переселилась часть жителей затонувших деревень, в 2016 г. открыли Новолеушинский монастырь – в 2 км от старой затопленной обители.
На Рыбинском водохранилище проводят исследования. Специально для изучения его влияния на окружающую природу был еще в 1945 г. создан Дарвинский заповедник.
Также на водоеме развивают исторический дайвинг. С 2018 г. участники экспедиции «Затопленные святыни Мологского края» исследуют подводные места и поднимают из глубин артефакты. В том же году тогдашний губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил, что власти планируют сделать исторический дайвинг новым туристическим направлением в регионе и открыть несколько исследовательских баз вдоль водоема. В феврале 2026 г. аквалангисты вместе со студентами проекта «Команда Арктики» сделали несколько подледных погружений. Их устраивают зимой, поскольку в это время вода в водохранилище прозрачнее.
Сейчас площадь Рыбинского водохранилища достигает 4580 кв. км – это почти в два раза больше территории современной Москвы. В среднем его глубина составляет около 5 м, хотя встречаются участки, где она превышает 10 м. Наибольшая глубина – 30 м – зафиксирована в месте впадения реки Ухры в Шексну. К водоему примыкают сразу три области – Ярославская, Вологодская и Тверская. Благодаря ему создан и работает непрерывный судоходный путь от Москвы до Астрахани.