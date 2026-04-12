Корпоратив в Гондурасе пошел не по плану: новости, которые вы могли пропустить

Корпоратив в Гондурасе пошел не по плану: новости, которые вы могли пропуститьСумку сшили из кожи тираннозавра, Китай запустил телеканал для кошек и собак
На этой неделе стало известно, что корпоратив с мертвыми тарантулами в Гондурасе пошел не по плану, азиатских кандидатов заставляют на собеседованиях оскорблять Ким Чен Ына, на миссии Artemis II обнаружились Nutella и iPhone. В Италии разрешили брать больничный по уходу за котом, ИИ нашел пропавшую 32 года назад девочку живой и здоровой, первый круглосуточный канал для собак и кошек запущен в Китае, а главу OpenAI Сэма Альтмана назвали лжецом.
Корпоратив в Гондурасе
Компания Plex потратила $0,5 млн на корпоратив для своих удаленных работников – и все пошло не так. Главными ошибками было провести его в Гондурасе и поручить организацию отставному морпеху, пишет The Wall Street Journal. Гендиректор Кит Валори мечтал сделать мероприятие по тимбилдингу в стиле шоу «Остаться в живых» и выступить в роли его ведущего. Но в первый же день он проигнорировал совет не есть сырых овощей, подхватил кишечную инфекцию и выбыл из игры, проведя всю поездку под капельницей.
Сотрудников не предупредили, что именно их ждет. Первые подозрения у них возникли, когда после долгой поездки на автобусах по грунтовой дороге они увидели сторожевые вышки и вооруженную охрану. По приезде их ждал первый квест: поднять колпак с тарелки и съесть то, что на ней лежит. Кому-то достался мертвый тарантул. Сотрудникам пришлось отжиматься и ползать по 28-градусной жаре. Один из них случайно заполз в муравейник, после чего обнаружилось, что в аптечке нет пероральных антигистаминных препаратов, только уколы.
На «курорте» были перебои с водой и электричеством. Один из программистов проснулся от того, что дикобраз упал с дерева в его бунгало, проломив крышу. В довершение выяснилось, что организаторы не успевают вывезти всю сотню работников на мелких самолетах до наступления темноты. Части сотрудников пришлось провести на корпоративе лишнюю ночь. История произошла еще в 2017 г., но только сейчас один из ее участников набрался сил, чтобы рассказать о пережитом публично.
Капча для хакера
Азиатских кандидатов заставляют на собеседованиях оскорблять Ким Чен Ына. Как пишет TechCrunch, такую «капчу» придумали западные компании, пытаясь обезопаситься от серьезной угрозы: хакеров из КНДР. Они устраиваются в западные компании на удаленную работу, притворяясь гражданами других стран, затем взламывают систему и похищают информацию или деньги.
Последний инцидент – кража $285 млн у DeFi-проекта Drift Protocol. Самая строгая проверка документов не помогает. Как сообщала The Wall Street Journal, в прошлом году четырех американцев признали виновным в том, что они продали свои удостоверения личности северокорейским программистам и те, выдавая себя за американцев, устроились на работу в 136 компаний в США. Зато после просьбы обозвать Ким Чен Ына у поддельных сотрудников то наступает ступор, то «случайно» отключается интернет.
Больничный по уходу за котом
Италия стала первой страной, которая предоставила работникам оплачиваемый отпуск по уходу за больными домашними животными. Библиотекарша римского университета Сапиенца два дня не выходила на работу, когда заболел ее 12-летний сеттер. Работодатель отказался оплачивать ей это время. Но юристы библиотекарши придумали гениальную линию защиты. По статье 727 Уголовного кодекса Италии оставить животное в состоянии серьезных страданий – тяжелое преступление, за которое грозит год тюрьмы или штраф в 10 000 евро. А значит, остаться дома с собакой было прямой обязанностью ее владелицы по закону. Суд был выигран в 2017 г., а сейчас зоозащитники добились принятия закона. Достаточно предоставить справку от ветеринара, чтобы с полным правом не ходить на работу.
Первый котособачий
Первый круглосуточный канал для собак и кошек запустили в Китае. Картинка адаптирована под физиологию животных: убран невидимый для них спектр, изменены звуковые частоты и частота обновления кадров. Есть передачи для разных пород, чтобы корги смотрели новости о корги, а пудели – о пуделях. Контент разбит на семь категорий, особо рекламируются «видео для релакса»: чтобы животные спокойно дожидались дома своих владельцев. Согласно исследованиям, 66% собачников Китая оставляют питомцу дома включенный телевизор, а 69% любителей кошек смотрят передачи вместе с четырехлапыми питомцами.
Канал называется Pet TV, его запустил технологический гигант Tencent Video. Зарабатывать планируется на подписке: месяц стоит 25 юаней (менее 300 руб.), а чтобы не сильно вкладываться в контент на первом этапе, часть программ закупается у американского DogTV – первого в мире телеканала для собак. Возможно, найдется и способ зарабатывать на показе кошкам и собакам рекламы, тем более они вряд ли смогут на нее пожаловаться.
Тираннозавра пустили на сумки
Сумку из кожи тираннозавра выставят на аукцион. Стартовая цена первого в мире изделия из Tyrannosaurus rex $600 000. Ее презентация прошла в амстердамском музее Art Zoo. Нюанс в том, что кожа искусственная и, возможно, непохожая на оригинал. Ученые взяли последовательности коллагена динозавра из различных окаменелостей, восстановили недостающую генетическую информацию и вырастили кожу.
В создании сумки участвовали креативное агентство VML и биотехнолгические фирмы The Organoid Company и Lab-Grown Leather, дизайн придумал поляк Михал Хадас, основатель бренда Enfin Levé. Он отметил, что новый материал реагирует на обработку иначе, чем обычная кожа. Теперь вопрос в том, когда ученые вырастят настоящего тираннозавра, чтобы освежевать его в угоду модникам.
ИИ поймал беглянку
ИИ нашел пропавшую 32 года назад девочку живой и здоровой. В мае 1994 г. в небольшом городке Стар-Вэлли 13-летняя Кристина Мари Планте отправилась к конюшне проведать свою лошадь. Больше ее никто из местных не видел. Масштабные поиски с участием добровольцев ни к чему не привели.
В этом году полиция использовала ИИ, чтобы просеять обширную базу данных, включая фото и отпечатки пальцев. Планте нашлась: все эти годы она жила под другим именем в другой семье. Подробности ее побега власти не раскрывают «из уважения к личной жизни и безопасности Кристины».
Залунный шоколад
Лунная миссия Artemis II прорекламировала два товара по собственной инициативе. Во время трансляции мимо камеры пролетела банка шоколадной пасты Nutella. Как уверяет NASA, это не реклама: астронавты случайно показали свою вкусняшку. Всего в их меню 189 пунктов, включая лепешки, салат из манго, смузи, сидр, печенье. Это уже породило шутки, что космические полеты превратились из серьезного испытания в гастрономическое путешествие.
Помимо изысканной еды на борту есть и новейшие гаджеты. Астронавт Рид Уайзман сделал фото кратера Чебышева (назван в честь русского математика Пафнутия Львовича Чебышева) на iPhone 17 Pro Max.
NASA впервые официально разрешило взять в полет серийные смартфоны, причем это был не рекламный ход Apple, а решение самого агентства. Телефон прошел тестирование, чтобы доказать свою безопасность в условиях невесомости и то, что он не помешает работе лунного модуля. Для этого у аппаратов заглушили интернет-связь и Bluetooth – по аналогии с самолетами, где нужно отключать телефон при взлете.
Кроме iPhone, в космос отправились экшн-камера GoPro HERO 4 Black, зеркальная камера Nikon D5 и беззеркальная Nikon Z 9. А вот Samsung не взяли. Его SMM-щик обиделся и написал в комментариях в блоге NASA, мол, на их смартфоне кадры вышли бы еще лучше. NASA не растерялось и ответило, что у Samsung 200-кратный зум, так пусть снимают Луну с Земли.
Сэм Альтман тоже галлюционирует
Глава OpenAI Сэм Альтман – лжец, утверждается в расследовании журнала The New Yorker, которое опирается на сотню интервью с его коллегами и внутренние документы. Например, в 2017 г. Альтман клялся американским спецслужбам, что Китай ведет «Манхэттенский проект в области ИИ» и поэтому OpenAI нужны миллиарды госфинансирования. Разведка проверила и не нашла следов китайского госпроекта. В конце 2022 г. Альтман уверял совет директоров, что комитет по безопасности одобрил к выпуску ряд функций новой модели GPT-4, которые вызывали опасения у директоров. Но когда член совета Хелен Тонер напрямую запросила у комитета по безопасности документы, выяснилось, что Альтман врал. Через год он уверял, что очередная модель ИИ полностью безопасна, ссылаясь на мнение главного юриста OpenAI. Вот только тот такого не говорил.
Еще одно расследование об Альтмане выпустило интернет-издание The Information. Оно уверяет, что Альтман не пускает финансового директора OpenAI Сару Фрайар на встречу с инвесторами, хотя те не прочь обсудить с ней финансовые результаты компании. Возможно, причина в том, что Фрайар публично критиковала готовящееся IPO компании. Она считает, что бизнес не готов к выходу на биржу, а отдельный риск в том, что его инвесторы Nvidia и Amazon являются одновременно поставщиками.