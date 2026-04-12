Корпоратив в Гондурасе пошел не по плану: новости, которые вы могли пропустить

Италия стала первой страной, которая предоставила работникам оплачиваемый отпуск по уходу за больными домашними животными. Библиотекарша римского университета Сапиенца два дня не выходила на работу, когда заболел ее 12-летний сеттер. Работодатель отказался оплачивать ей это время. Но юристы библиотекарши придумали гениальную линию защиты. По статье 727 Уголовного кодекса Италии оставить животное в состоянии серьезных страданий – тяжелое преступление, за которое грозит год тюрьмы или штраф в 10 000 евро. А значит, остаться дома с собакой было прямой обязанностью ее владелицы по закону. Суд был выигран в 2017 г., а сейчас зоозащитники добились принятия закона. Достаточно предоставить справку от ветеринара, чтобы с полным правом не ходить на работу.