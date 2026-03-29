Как бомж поступит с подаренными 4000 евро: новости, которые вы могли пропустить

Как бомж поступит с подаренными 4000 евро: новости, которые вы могли пропуститьSamsung тайно замедлял свои смартфоны, а китайцы выпустили в продажу первый нейроимплант
На этой неделе стало известно, что Samsung тайно замедлял свои смартфоны, Volkswagen сделает «Железный купол» для Европы, Китай первым выпускает в продажу нейроимплант, а попутно готовится к подводной войне с США, «Богатство народов» Адама Смита спели в филармонии, в Чехии проверили, что будет, если подарить бомжу тысячи евро.
Замедленный флагман
Samsung тайно замедлял свои смартфоны и теперь выплатит компенсации их владельцам. Для этого потребовалось четыре года судебных битв. Как обнаружили покупатели флагманской модели Galaxy S22, в нее встроили функцию GOS, чтобы бороться с перегревом смартфтона и подтормаживанием приложений. Если запустить ресурсоемкую программу, смартфтон автоматически снижал разрешение экрана и производительность графического процессора. Пользователи уверяли, что качество графики пострадало и в играх, и при просмотре видео на YouTube, Netflix и других сервисах. Отключить GOS было невозможно, само его существование Samsung поначалу скрыл от покупателей.
Компенсация положена не всем, а только участникам коллективного иска в Южной Корее. Они требовали по 300 000 вон (около $200) каждому. Сколько в итоге присудил Высокий суд Сеула, пока неизвестно. Функция GOS по-прежнему предустановлена в новых смартфонах Samsung, в том числе на Galaxy S26. Но теперь производитель предупреждает о ней, а потребитель может отключить GOS в настройках, если качество картинки ему важнее, чем заряд батареи и температура корпуса.
Volkswagen выпустит «Железный купол»
Volkswagen придумал, как спасти от закрытия свой завод в немецком Оснабрюке, страдающий от снижения спроса на машины. Компания ведет переговоры с израильской Rafael Advanced Defence Systems, чтобы выпускать компоненты для системы противоракетной обороны «Железный купол». Вместо Porsche и T-Roc Cabriolet завод будет производить тяжелые грузовики для перевозки ракет, пусковые установки и электрогенераторы (но не сами ракеты). Продавать «Железный купол» планируется европейским странам.
Переоборудование завода потребует минимальных инвестиций и займет 12–18 месяцев. Оно позволит не уволить ни одного человека, если, конечно, все сотрудники согласятся работать на производстве оружия вместо люксовых машин. А в этом компания отнюдь не уверена.
Китай одобрил механическую руку
Китай стал первой страной в мире, одобрившей нейроимплант для коммерческой продажи, сообщил журнал Wired. Китайский стартап Neuracle Medical Technology сделал имплант размером с монету, вживляемый в мозг. В отличие от Neuralink и других конкурентов, умеет он немного: распознает всего лишь ограниченный набор движения для протеза руки. Когда человек воображает, что двигает пальцами, чип посылает команды сжать-разжать кулак, поднять-опустить руку или передвинуть ее в сторону. Такая простота отсеивает многие побочные эффекты, от которых страдают многофункциональные нейроимпланты. У изделия узкая рыночная ниша: люди, страдающие параличом. После 18 месяцев тестирования Национальное управление по медицинским продуктам Китая одобрило имплант для установки пациентам от 19 до 60 лет.
Китай готовится к подводной войне
Китай активно готовится к подводной войне с США, бьет тревогу Reuters. Его исследовательские суда активно картографируют дно в Индийском, Северном Ледовитом и Тихом океанах (включая окрестности Гавайских островов) и усеивают их воды современными датчиками. Подводные датчики позволяют засекать шум от подводных лодок, а знание подводного рельефа – понимать, как отражается этот шум и где именно находится его источник. Агентство собрало данные по передвижениям 42 китайских исследовательских судов в течение пяти лет. Эксперты считают, что масштаб работ таков, что его нельзя объяснить интересами рыболовства или геологоразведкой.
Зато слыхал Адама Смита и был великий эконом
Филармония Нью-Йорка показала премьеру оратории «Богатство народов» по трудам Адама Смита. Два солиста и хор из 40 человек читают и поют целые отрывки из одноименной книги, а цитаты выводятся на большой экран. Придумал постановку композитор Дэвид Лэнг, обладатель Пулитцеровской премии. В одной из 18 частей произведения поется о шерстяном пальто бедного шотландского рабочего, которое Адам Смит использовал как способ изучить международную торговлю. «Вы когда-нибудь думали, сколько людей нужно нанять, чтобы сделать это пальто?» – вопрошают со сцены и перечисляют длинный список, от пастуха и моряков до ткачей и производителей пуговиц. В другой части появляется знаменитая «невидимая рука рынка».
Оратория написана в честь 250-летия выхода книги. Труд Адама Смита – не самое легкое чтение. Возможно, ее музыкальная версия лучше донесет идеи шотландского экономиста и философа до американской публики. Почти все билеты на нее уже распроданы.
Как бомж распорядится 4000 евро
Что будет, если дать бомжу несколько тысяч евро? В Чехии подвели итоги эксперимента New Leaf Česko, который длился чуть больше года. Для него отобрали 100 бездомных по трем критериям: с чешским гражданством, на улице не более 2,5 лет, без алкогольной или наркозависимости. Их разделили на четыре группы. Первым 20 дали 100 000 крон (4000 евро) без всяких условий. Еще 20 получили не только деньги, но и с ними работал соцработник, мотивируя найти работу и жилье. Еще 20 человек получали только помощь соцработника, а оставшиеся 40 вошли в контрольную группу. Возраст участников эксперимента от 19 до 84 лет.
Полный отчет об эксперименте обещают выпустить в сентябре, но первый итог: представление, что бездомные все пропьют, оказалось мифом. Большинство из тех, кто получил деньги, сняли жилье, купили приличную одежду и нашли работу. «Мы [налогоплательщики] оплачиваем бездомным социальные и медицинские услуги, финансируем работу приютов, иногда раздаем еду и спальные мешки. Все это, однако, не позволяет вытащить людей с улицы, – говорят организаторы эксперимента. – Наоборот, мы лишь продлеваем срок их пребывания в статусе бомжей, возможно, несколько облегчая такую жизнь. Кто-то получает пособие, в среднем 3000 чешских крон в месяц (120 евро). Окажись я на улице и получи 3000 крон, скорее всего, тоже куплю на них бутылку. На столь бессмысленную помощь мы ежегодно тратим миллиарды крон».
В 2020 г. в Канаде организация Foundation for Social Change провела похожий эксперимент, раздав $7500, и получила схожие результаты. Правда, в Чехии хорошие результаты оказались и у группы, которая не получила денег, зато с ней активно занимались соцработники.