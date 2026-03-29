Как бомж поступит с подаренными 4000 евро: новости, которые вы могли пропустить

Что будет, если дать бомжу несколько тысяч евро? В Чехии подвели итоги эксперимента New Leaf Česko, который длился чуть больше года. Для него отобрали 100 бездомных по трем критериям: с чешским гражданством, на улице не более 2,5 лет, без алкогольной или наркозависимости. Их разделили на четыре группы. Первым 20 дали 100 000 крон (4000 евро) без всяких условий. Еще 20 получили не только деньги, но и с ними работал соцработник, мотивируя найти работу и жилье. Еще 20 человек получали только помощь соцработника, а оставшиеся 40 вошли в контрольную группу. Возраст участников эксперимента от 19 до 84 лет.