Фильм про Лабубу и ChatGPT без эротики: новости, которые вы могли пропустить

Фильм про Лабубу и ChatGPT без эротики: новости, которые вы могли пропуститьНа Филиппинах ввели «четырехдневку», а Трамп дарит сотрудникам обувь неподходящего размера
На этой неделе стало известно, что журналист сорвал ставки на Polymarket на $14 млн, сценарист «Медвежонка Паддингтона» и «Вилли Вонки» готовит фильм про Лабубу, Трамп дарит своим подчиненным ботинки, но не всегда угадывает размер, SEC официально признала, что криптовалюты не относятся к категории securities, ChatGPT отказался от эротики, Филиппины перешли на четырехдневную рабочую неделю.
Журналист попал под раздачу
Корреспондент газеты The Times of Israel Эммануэль Фабиан совершенно неожиданно для себя стал получать угрозы убийством – а все из-за статьи, как иранская ракета упала примерно в полукилометре от израильского города Бейт-Шемеш. Сначала аноним написал ему письмо, что это были всего лишь обломки сбитой ракеты. Фабиан вежливо ответил, что непохоже: его военные источники говорили про ракетный удар, к тому же к материалу приложено видео со взрывом. Затем журналиста завалили письмами и комментариями с требованием переписать материал, указав, что это были именно обломки. С той же просьбой пришел знакомый – да еще пообещал денег за исправление.
Фабиан не мог понять, откуда такой ажиотаж вокруг заметки. Он провел расследование и выяснил, что ему пишут те, кто сделал ставки на Polymarket, что 10 марта Иран не ударит по Израилю. По условиям пари, если все ракеты окажутся сбитыми и на землю упадут их обломки, это не считается ударом. Сумма ставок превышала $14 млн.
Неудивительно, что после просьб Фабиану начали приходить угрозы: «Если из-за вас мы потеряем $900 000, то не пожалеем такой же суммы, чтобы покончить с вами». После этого журналист пошел в полицию, а Polymarket сообщил, что заблокировал аккаунты общавшихся с ним пользователей.
Лабубу идет в кино
Sony Pictures анонсировала выход фильма о Лабубу. Сценарий напишут Пол Кинг, работавший над фильмами о медвежонке Паддингтоне (2014 и 2017 гг.) и Вилли Вонки (2023 г.) и обладатель премии «Тони» Стивен Левенсон. Придумавший эту куклу дизайнер Касинг Лунг выступит исполнительным продюсером.
Лабубу стал хитом продаж в 2024 г., но с тех пор интерес к нему поугас. Выпускающая куклу компания Pop Mart идет по следам Lego и владельцев франшизы Barbie, пользующихся тем, что после выхода блокбастера растут и продажи игрушек.
Криптовалюта SEC не интересует
SEC (комиссия по ценным бумагам и биржам США) совместно с CFTC (комиссия по торговле товарными фьючерсами) выпустили руководство по криптоактивам. Тем самым поставлена точка в вопросе, который спровоцировал уже несколько громких дел и даже штрафов: что именно относится к категории securities и должно регулироваться SEC. В свое время комиссия подавала иски за незарегистрированные ICO против создателей Telegram (Gram), Ripple (XRP) и др.
Теперь официально объявлено, что стейблкойны, коллекционные активы, «цифровые инструменты» (вроде цифрового удостоверения личности) и «цифровые товары» относятся к commodities, а не securities. Ряд последних перечислены в документе: кроме биткойна, это Ethereum, Dogecoin, Solana, XRP и др. А считаются securities «цифровые ценные бумаги» вроде токенизированных акций. Это еще один шаг к установлению четких правил игры на крипторынке.
В определении SEC securities – это любой инвестиционный инструмент, подпадающий под формальный перечень законов 1933/1934 гг. или признаваемый таковым через тест Хоуи, что позволяет агентству защищать инвесторов от мошенничества, требуя раскрытия информации и регистрации.
Любимый ботинок Трампа
У Трампа новый фаворит – обувь Florsheim. Президент, которому сейчас 79 лет, в прошлом году начал искать что-то, в чем удобно круглые сутки находиться в офисе, пишет The Wall Street Journal. В итоге он остановился на основанной в Чикаго в 1892 г. фирме. Стандартная цена туфель Florsheim – $145, что выглядит весьма скромно на фоне остального гардероба Трампа.
Президент решил облагодетельствовать и знакомых. Он подарил туфли Марку Рубио, Джей Ди Вэнсу, Питу Хегсету, Говарду Лютнику, Такеру Карлсону и другим. Не все рады презенту от президента. Один из членов кабинета в частной беседе жаловался, что носил бы по-прежнему свой любимый Louis Vuitton, но вынужден обуваться в Florsheim из опасения прогневать начальника. К тому же у Трампа есть игра: он на глаз определяет размер и, похоже, не всегда точно. The Guardian публикует фотографию Рубио на одной из встреч, на которой обувь ему явно великовата.
Нюанс еще и в том, что, хотя Florsheim и основана в Чикаго, сейчас ее обувь изготавливается в Китае и подпала под введенные Трампом 145%-ные пошлины.
Производитель подал в суд, требуя возместить тарифные издержки с процентами.
ChatGPT отказался от эротики
ChatGPT не будет пока запускать эротические чаты с ИИ «для взрослых». Против этого выступили консультанты компании. Искушение у OpenAI велико: спрос на такие разговоры огромный, они привлекут многих платных пользователей. Но психологи и нейроученые выдвинули два весомых аргумента против такого шага, пишет WSJ. Во-первых, около 12% детей смогут обмануть верификацию возраста. А это миллионы детей, которые получат эротический контент от ChatGPT. Во-вторых, нередки случаи, когда люди влюбляются в ИИ. Порой это заканчивается печально. Так, в начале марта стало известно, что 36-летний Джонатан Гавалас, ранее не страдавший психическими заболеваниями, покончил с собой после общения с нейросетью Gemini. OpenAI оценила, сколько судебных исков может поступить в связи с нововведением, и отложила эротику как минимум до следующего года.
Филиппины ввели четырехдневную рабочую неделю
Филиппины с 9 марта внедрили четырехдневную рабочую неделю. Однако это нововведение касается только тех, кто подчиняется распоряжениям президента Фердинанда Маркоса. Для коммерческих компаний переход на сокращенную неделю остается добровольным.
Маркос пошел на этот шаг не из-за высокой производительности труда, а в связи с войной в Персидском заливе, которая привела к росту цен на нефть. Чтобы сдержать рост цен на топливо, президент приказал госслужащим уменьшить потребление горючего и электроэнергии на 10–20%.
В частности, президент запретил командировки, учебу, мероприятия по сплочению команды и велел один день сидеть дома. Исключение сделано только для служб вроде полиции и пожарных. Маркос предупредил, что четырехдневная рабочая неделя будет «временной», но не назвал дату ее окончания.