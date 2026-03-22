Фильм про Лабубу и ChatGPT без эротики: новости, которые вы могли пропустить

ChatGPT не будет пока запускать эротические чаты с ИИ «для взрослых». Против этого выступили консультанты компании. Искушение у OpenAI велико: спрос на такие разговоры огромный, они привлекут многих платных пользователей. Но психологи и нейроученые выдвинули два весомых аргумента против такого шага, пишет WSJ. Во-первых, около 12% детей смогут обмануть верификацию возраста. А это миллионы детей, которые получат эротический контент от ChatGPT. Во-вторых, нередки случаи, когда люди влюбляются в ИИ. Порой это заканчивается печально. Так, в начале марта стало известно, что 36-летний Джонатан Гавалас, ранее не страдавший психическими заболеваниями, покончил с собой после общения с нейросетью Gemini. OpenAI оценила, сколько судебных исков может поступить в связи с нововведением, и отложила эротику как минимум до следующего года.