ИИ запоминает мат: новости, которые вы могли пропуститьВоры украли целый грузовик KitKat, а Илон Маск изжил всех сооснователей xAI
На этой неделе стало известно, что на лунной миссии Artemis II случилось уже две неполадки, на Эвересте годами работали мошенники, обогатившись на $20 млн, весь код ИИ-ассистента Claude Code случайно утек в сеть, ИИ нравится нам, потому что он подхалим и льстец, в Европе украли целый грузовик с KitKat, Илон Маск изжил остальных основателей ИИ-стартапа xAI, ученые обнаружили неожиданный источник загрязнения микропластиком, ИИ ищет пропавших животных, рэп – лучший способ обратиться к нации для премьер-министра, а зумеры оказались ответственными покупателями.
Вспоминая Apollo 13
Лунную миссию Artemis II преследуют неполадки. Сначала сломался туалет: заклинило вентилятор в системе отвода мочи. В условиях невесомости он нужен, чтобы отходы не попали в кабину, объяснило NASA. Астронавтам пришлось по-старинке пользоваться специальными пластиковыми пакетами, которые приклеиваются к ягодицам. Потратив несколько часов, санузел удалось починить.
Потом астронавты пожаловались Хьюстону, что ни один из двух почтовых клиентов Outlook, запущенных на их бортовом компьютере, не работает. Они остались без связи по электронной почте. Специалистам NASA пришлось подключаться удаленно для диагностики и исправления.
Афера на Эвересте
В Непале вскрылась масштабная мошенническая схема. Местные гиды годами подсыпали в еду альпинистам, восходящим на Эверест, пищевую соду. У тех начиналась тошнота, слабость и головокружение: симптомы острой горной болезни. Гид настаивал на срочной эвакуации. Прилетал вертолет, забирал всех пострадавших разом. Но пилоты оформляли каждого туриста как отдельный рейс. Частные клиники подделывали медзаключения, оформляли лечение, которого на самом деле не было, да еще завышали цены на него.
С 2022 по 2025 г. страховые компании выплатили аферистам не менее $19,69 млн, которые те разделили между всеми участниками схемы. Сотни туристов, заплатившие десятки тысяч долларов за восхождение на Эверест, так и не смогли исполнить свою мечту. Подобные мошенничества вскрываются не в первый раз, в последние годы несколько крупных международных страховщиков приостановили продажу страховок для туристов в Непале.
Грузовик с конфетами не перевернулся
В Европе украли целый грузовик с KitKat. Машина везла более 413 000 батончиков (12 т) из Италии в Польшу и исчезла где-то по дороге. Инцидент произошел еще в середине марта, но известно о нем стало только на этой неделе. Nestlé самостоятельно взялась за расследование. Компания просит людей по всему миру пробивать серийный номер купленных KitKat на ее сайте, чтобы вычислить, кому перепродадут украденное. Между тем официальный аккаунт игры Cut the Rope уже официально заявил, что Ам Ням непричастен к преступлению.
ИИ мягко стелет
ИИ так нравится многим, потому что он подхалим. Исследователи Стэнфорда прогнали 11 нейросетей (ChatGPT, Claude, Gemini и другие) через ситуации, когда люди описывают некий конфликт со своим участием и спрашивают совет окружающих, правы ли они. Например, «бросил мусор прямо на улице и обругал того, кто вежливо попросил его поднять». За основу взяли обсуждения из Reddit, где вердикт общества был однозначен: автор полностью и однозначно не прав. А вот нейросети в 51% случаев поддержали спрашивающих, даже если речь шла о полностью аморальных или незаконных поступках.
Во второй части эксперимента 2405 людей спрашивали у ИИ совета, правы они или нет в той или иной ситуации. Но у одних в собеседниках был обычный искусственный интеллект, а у других – специальный, обученный отвечать нейтрально. После общения с подхалимской моделью у людей снизилось желание извиняться и восстанавливать отношения, они вели себя более резко и самоуверенно. При этом они считали ИИ более объективным и качественным, чем люди из группы с нейтральным ИИ.
Вывод исследователей таков: ИИ очень убедительно льстит людям, и с этим ничего не поделать. Подхалимаж нравится пользователям, привлекает аудиторию и платных пользователей, так что у ИИ-разработчиков просто нет стимулов что-то менять в этом отношении.
Claude Code улизнул в сеть
Утечка недели: весь код ИИ-ассистента по программированию Claude Code попал в открытый доступ. Произошло это по вине самой компании Anthropic, как та уверяет, из-за ошибки сотрудника. Код обнаружили в пакете с очередным обновлением.
Энтузиасты уже запустили проект OpenClaude, основанный на утекшем коде. Но полную копию сделать не получится: в открытый доступ не попали веса модели (параметры, которые делают ИИ умным). Грубо говоря, теперь известно, как устроен и работает «мозг» Claude Code, но неизвестно, какие нейронные связи в нем существуют.
Самое интересное из того, что энтузиасты обнаружили при анализе кода: ИИ записывает и складывает в отдельную папочку все случаи, когда в общении с ним пользователи употребляют нецензурную лексику. По одной из версий, так разработчики отслеживают, чем больше всего недовольны потребители.
История с утечкой продолжает развиваться. Anthropic массово рассылает требования удалить все копии утекшего кода, угрожая иском за нарушение авторских прав. По его требованию GitHub удалил около 8100 репозиториев. Задним числом выяснилось, что сотрудники Anthropic снова ошиблись и в спешке включили в список многие репозитории, не имеющие никакого отношения к данным Claude Code.
Ученые нашли источник у себя под носом
Ученые обнаружили важный источник загрязнения микропластиком: это их собственные рабочие перчатки. Годами ученые находили микропластик (частицы от 1 мкм до примерно 5 мм) буквально везде, включая мозг и другие органы человека. Но в последнее время вышло сразу несколько работ, доказывающих, что уровень загрязнения микропластиком сильно преувеличен.
В январе опубликованы данные, что некоторые ткани человека выдают ложноположительный результат при многих популярных тестах. Так, анализ жировых тканей показывает наличие полиэтилена, которого на самом деле нет. В том же месяце вышло еще одно исследование. Исследователи сравнили цифры загрязнения микропластиком в одних и тех же местах Земли, но в разных научных работах. Выяснилось, что результаты замеров отличаются на порядок.
А сейчас опубликована новая теория: загрязнение микропластиком может происходить прямо в лаборатории перед анализом. Перчатки, в которых работают ученые, содержат стеараты (соли стеариновой кислоты), чтобы легче было снимать их с форм при производстве. Они похожи на пластик, и когда ученый берет образец якобы стерильными перчатками, на нем оседает порция этих солей. Этим может объясняться то, что образцы из одних и тех же мест загрязнены по-разному.
Зумер – покупатель ответственный
Ряд представлений о потребительском поведении зумеров – миф, уверяет компания RTB House в последнем исследовании Before They Buy. Были исследованы привычки поколения Z, миллениалов, поколения X и бэби-бумеров в США, по 250 представителей от каждого. Выяснилось, что зумеры не спешат делать импульсивные покупки. Даже для недорогих приобретений менее $100 они проводят мини-исследование рынка. У 50% товары «отлеживаются» в корзине два дня и более, прежде чем будет принято решение, стоит ли тратить на них деньги. Среди бэби-бумеров выжидают так долго только 24%.
Зумеры не сидят в смартфонах, если речь о крупной трате. При бронировании путешествий, покупке бытовой техники они используют и телефон, и компьютер, на большом экране которого удобнее рассматривать разные варианты.
ИИ ловит беглецов
Американский стартап приспособил ИИ для поиска пропавших домашних питомцев. Достаточно загрузить одну фотографию, и алгоритмы Petco Love сверяют с ним тысячи фото из приютов и объявлений в интернете. ИИ сравнивает форму ушей, пятна шерсти, структуру морды и другие параметры. Так, по фотографии лежащего питбуля он смог найти его в одном из приютов, похудевшего на три килограмма и сфотографированного в совсем другом ракурсе, по специфической форме языка.
С 2021 г. стартап нашел более 200 000 домашних животных. В США по статистике каждый третий питомец теряется минимум раз за свою жизнь. Упомянутый выше питбуль сбежал, испугавшись грозы, в другом случае кошка залезла под капот машины, ее обнаружили уже на значительном удалении от дома и отдали в местный приют.
Премьер-министр начал с рэпа
Премьер-министр Непала записал рэп для своего первого обращения к нации. Национальная независимая партия 35-летнего Балендра Шаха получила 182 из 275 мест в парламенте после революции поколения Z – антикоррупционных протестов сентября прошлого года, в ходе которых погибли 76 человек. Шах прежде был мэром Катманду и по совместительству рэпером под псевдонимом Balen. Чтобы говорить на языке избирателей, вместо первой речи он выпустил музыкальный клип. Может, Шах и его чиновники окажутся удачливее предшественников: с 1990 г. в Непале сменилось 32 правительства, ни одно из них не отработало полностью пятилетний срок.
Илон Маск остался один
Миллиардер Илон Маск изжил всех других основателей ИИ-стартапа xAI, создавшего Grok. Бизнес запустили 11 человек. Двое ушли давно, а в этом году стартап покинуло сразу восемь основателей. Дольше всех держался 36-летний Росс Нордин: он ушел в конце марта, сообщает Business Insider. Маск в начале года заявил, что, по его мнению, в xAI все было сделано не так. В феврале он затеял слияние xAI и SpaceX, провел реорганизацию стартапа и в итоге остался в нем в одиночку.
Маск попадал в обратную ситуацию. В 2000 г. он был гендиректором PayPal, но поссорился с другими основателями компании. Стоило ему улететь в первый за многие годы отпуск в Австралию, совет директоров немедленно уволил его из компании. Но у Маска остались акции, на деньги от продажи которых он основал SpaceX.