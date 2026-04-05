Во второй части эксперимента 2405 людей спрашивали у ИИ совета, правы они или нет в той или иной ситуации. Но у одних в собеседниках был обычный искусственный интеллект, а у других – специальный, обученный отвечать нейтрально. После общения с подхалимской моделью у людей снизилось желание извиняться и восстанавливать отношения, они вели себя более резко и самоуверенно. При этом они считали ИИ более объективным и качественным, чем люди из группы с нейтральным ИИ.