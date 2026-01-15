Бывший сенатор Савельев получил 10 лет за организацию подготовки убийства

Бывший сенатор Савельев получил 10 лет за организацию подготовки убийстваЕго сообщник приговорен к восьми годам за подстрекательство и пособничество
Вечером 13 апреля в Тверском райсуде Москвы огласили обвинительный приговор бывшему сенатору Дмитрию Савельеву. Согласно приговору суда Савельеву назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года и с лишением трех государственных наград, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе Следственного комитета.
Экс-парламентарий признан виновным в организации подготовки убийства. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался один из соучастников преступления – Сергей Дюков, который по преступному замыслу должен был осуществить убийство предпринимателя Сергея Ионова. Последний в тот момент находился в учреждении ФСИН, где и планировалось покушение на его жизнь.
Сам Савельев находится под стражей с лета 2024 г. Его дело рассматривалось коллегией присяжных заседателей. На процессе с присяжными настаивал сам подсудимый. Присяжные единогласно сочли вину фигурантов доказанной. В результате в суде было установлено, что в августе 2023 г. в Москве Савельев из личной неприязни к Ионову обратился к ветерану Афганистана Юрию Нефедову для организации убийства бизнесмена за денежное вознаграждение. Нефедов, в свою очередь, начал поиск исполнителя и привлек к этому своего троюродного брата – Дюкова. Савельев передал Нефедову $100 000 на организацию убийства. 16 марта 2024 г. Нефедову сообщили о якобы совершенном убийстве и предоставили поддельную справку о смерти Ионова. После этого Савельев передал оставшуюся часть денежных средств. Нефедов был задержан при попытке передать бывшему сотруднику УФСИН $45 000. Он признал свою вину и заключил сделку со следствием. В конце марта суд приговорил его к четырем годам колонии.
Линия защиты Савельева была построена на том, что Нефедов занимался организацией убийства по собственной инициативе, чтобы стать ближе к сенатору. А денежные средства взял у Савельева для других целей – якобы для помощи вернувшимся из-за границы детям начать собственный бизнес в России. Адвокаты экс-сенатора настаивали в суде, что причастность Савельева к совершению преступления не доказана, а Нефедов ради смягчения наказания его оговорил.
Савельев стал вторым в истории России сенатором, задержанным прямо в здании СФ. Это произошло 2 августа 2024 г.: во время пленарного заседания верхней палаты парламента поступил материал Генпрокуратуры о лишении его неприкосновенности. Председатель СФ Валентина Матвиенко включила в повестку дня соответствующий вопрос. Трансляция заседания была приостановлена при входе в зал заседаний тогдашнего генпрокурора Игоря Краснова (сейчас – председатель Верховного суда России), но кадры, снятые парламентским оператором, запечатлели выражение лица Савельева в этот момент.
Представление генпрокурора было удовлетворено, после чего Матвиенко попросила лишенного неприкосновенности сенатора покинуть зал заседаний. На выходе он был задержан.
Савельев повторил судьбу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которого в 2019 г. СФ по запросу тогдашнего генпрокурора России Юрия Чайки лишил неприкосновенности. Арашукова также задержали прямо в здании на Большой Дмитровке. 27 декабря 2022 г. Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению по уголовному делу о преступном сообществе и заказных убийствах.
Первым российским сенатором, лишенным неприкосновенности, стал представитель Челябинской области в СФ Константин Цыбко. 25 июня 2014 г. СФ удовлетворил представление генпрокурора Чайки в связи с подозрениями Цыбко в получении взятки в особо крупном размере. Сенатор присутствовал на пленарном заседании, но не был задержан. Через несколько месяцев Цыбко улетел в Израиль, где, как заявлял РБК бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, готовился к гиюру (обращение нееврея в иудаизм) для получения гражданства. Вернувшись в Россию 6 декабря 2014 г., Цыбко дал подписку о невыезде. 3 август 2017 г. суд приговорил его к девяти годам заключения и штрафу в размере 70 млн руб.
Последним известным государственным деятелем, привлеченным к уголовной ответственности за убийство, является бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. 10 февраля 2023 г. Люберецкий городской суд Московской области приговорил его к 22 годам строгого режима по делу об убийствах и покушении на убийство. 3 декабря 2025 г. Фургал был осужден за хищение средств МСП-банка, окончательное наказание составило 25 лет заключения.
Заметного общественного резонанса уголовное дело в отношении Савельева не вызвало, говорит политолог Алексей Макаркин. «Люди привыкли к большому количеству процессов в отношении федеральных чиновников», – сказал эксперт. Дело Арашукова, по мнению Макаркина, не вызвало «мегарезонанса» за пределами Карачаево-Черкесии. «Люди замыкаются на своих собственных проблемах. А Савельев – фигура малоизвестная», – заключил Макаркин.