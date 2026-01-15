Бывший сенатор Савельев получил 10 лет за организацию подготовки убийства

Сам Савельев находится под стражей с лета 2024 г. Его дело рассматривалось коллегией присяжных заседателей. На процессе с присяжными настаивал сам подсудимый. Присяжные единогласно сочли вину фигурантов доказанной. В результате в суде было установлено, что в августе 2023 г. в Москве Савельев из личной неприязни к Ионову обратился к ветерану Афганистана Юрию Нефедову для организации убийства бизнесмена за денежное вознаграждение. Нефедов, в свою очередь, начал поиск исполнителя и привлек к этому своего троюродного брата – Дюкова. Савельев передал Нефедову $100 000 на организацию убийства. 16 марта 2024 г. Нефедову сообщили о якобы совершенном убийстве и предоставили поддельную справку о смерти Ионова. После этого Савельев передал оставшуюся часть денежных средств. Нефедов был задержан при попытке передать бывшему сотруднику УФСИН $45 000. Он признал свою вину и заключил сделку со следствием. В конце марта суд приговорил его к четырем годам колонии.