Семьям иностранных контрактников могут запретить получать ВНЖ в России

Семьям иностранных контрактников могут запретить получать ВНЖ в РоссииТакую поправку к законопроекту об усилении ответственности для мигрантов одобрили в правительстве
Министерство юстиции разработало поправку ко второму чтению законопроекта об ужесточении ответственности для иностранных граждан за совершение правонарушений, связанных с экстремизмом, угрозой общественной и информационной безопасности. Суть предложенных изменений – установить запрет на выдачу вида на жительство членам семьи иностранного военнослужащего, который в период проведения СВО заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах или воинских формированиях сроком на один год.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 13 апреля на заседании поддержала это предложение, рассказали «Ведомостям» два участника комиссии. По словам зампредседателя правления ассоциации юристов России Игоря Черепанова, в проекте уточнят особенности миграционного статуса иностранных граждан и апатридов, проходящих военную службу, а также членов их семей.
Согласно первоначальной редакции проекта, в отношении этих лиц не должны были приниматься решения о неразрешении въезда в РФ, нежелательности пребывания или проживания в России, депортации, реадмиссии, сокращении срока временного пребывания, а также об отказе в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание или вида на жительство, если такой гражданин проходит военную службу по контракту либо ранее проходил ее и участвовал в боевых действиях в составе ВС РФ. Теперь же, говорит Черепанов, в новой редакции планируется установить запрет на выдачу ВНЖ членам семьи иностранного военнослужащего.
Такой запрет будет действовать при наличии предусмотренных законом оснований, в том числе если лицо выступает за насильственное изменение основ конституционного строя России, финансирует или планирует террористические либо экстремистские акты, уточнил Черепанов. «Если вид на жительство таким членам семьи уже был выдан ранее, он будет подлежать аннулированию», – добавил он.
Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов считает, что нормы законопроекта затронут лишь ограниченный круг людей. Он пояснил, что точное число участвующих в спецоперации граждан иностранных государств официально не раскрывается, но оно не превышает нескольких тысяч. Следовательно, и их родственников, имеющих вид на жительство, немного.
Осенью 2025 г. в Госдуму было внесено три законопроекта, которые направлены на защиту прав иностранных граждан, проходящих военную службу по контракту, напоминает адвокат «Минушкина и партнеры» Фатима Зангиева. По двум инициативам приняты законы, которые в настоящее время вступили в законную силу.
Как писали «Ведомости», предложенный законопроект не первый шаг к ужесточению ответственности иностранных граждан с 2024 г. С февраля 2025 г. миграционное законодательство кардинально изменилось и должностные лица органов внутренних дел (а не суды) наделены полномочием по назначению иностранным гражданам наказания в виде административного выдворения за пределы РФ.
В марте МВД предложило внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В проекте поправок предусматривается установление административного наказания в виде выдворения за пределы России для иностранцев, совершивших нарушения экстремистской направленности и в области общественной безопасности и правопорядка.
Также поправки в КоАП увеличивают санкции в сфере миграции и в области защиты государственной границы. Это касается составов, связанных с нарушением законодательства о религии, принуждением к забастовке, злоупотреблением свободой массовой информации, а также распространением террористического и экстремистского контента через аудиовизуальные сервисы.
В подготовке материала принимала участие Виктория Ларченко