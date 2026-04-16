НИУ ВШЭ: опыт переездов подбивает и к дальнейшей миграции

Связь миграционных намерений с туризмом неоднозначна, говорит научный сотрудник Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС Юлия Флоринская. Если человек часто путешествует, он, вероятно, имеет на это средства, что расширяет его возможности к переезду, предположила она. Эксперт также напомнила, что чаще путешествуют люди с высоким уровнем образования, а высокообразованные чаще переезжают – это подтверждают многие исследования. Те, кто ограничен в средствах, вместо отпуска на море поедут в деревню (к родителям, к бабушке), сказала Флоринская. Не исключено, что их возможности к переезду ограничиваются примерно такими вариантами, но они не сильно привлекательны, добавила она. С другой стороны, люди, часто путешествующие, обладают большей экспертностью. Они могут принимать взвешенные, обоснованные решения, их «намерения» более весомы, чем мечты тех, кто последние 10 лет выезжал только в соседний городок, отметила эксперт.