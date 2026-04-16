НИУ ВШЭ: опыт переездов подбивает и к дальнейшей миграции

НИУ ВШЭ: опыт переездов подбивает и к дальнейшей миграцииВ целом население РФ движется «вверх» по поселенческой иерархии – из малых городов в крупные
Граждане, у которых есть опыт переездов, чаще задумываются о новых перемещениях – особенно это характерно для возвратных мигрантов и давних переселенцев. При этом недавние мигранты показывают меньшую склонность к новым переездам. К такому выводу пришли ученые из НИУ ВШЭ, проведя исследование о том, как миграционная активность жителей российских городов взаимосвязана с намерениями переезжать.
Исследование опубликовано в научном журнале НИУ ВШЭ «Демографическое обозрение» в 2026 г. Ученые использовали данные уличных стихийных анкетных опросов около 8200 жителей 27 населенных пунктов, в основном – малых и средних городов РФ. Респонденты представляют 13 регионов страны. Опрос был проведен во время девяти экспедиционных выездов в 2018–2024 гг.
Для анализа миграционного опыта использовались показатели пожизненной миграции (ответ на вопрос «Родились ли вы здесь?») и опыта миграции за последние 10 лет. В качестве показателей текущей миграционной активности исследователи рассматривали временную трудовую миграцию респондента и членов его семьи, маятниковую миграцию (регулярные поездки, например на работу или учебу. – «Ведомости»), туристические поездки и посещение родственников.
Около 45% опрошенных представляют немигрантов – они родились в месте опроса и не переезжали за последние 10 лет. Доля возвратных недавних мигрантов составила примерно 9%. Они родились в месте опроса, но переезжали за последние 10 лет. К давним мигрантам относятся почти 32% опрошенных. Эти респонденты родились в другом месте, но приехали в место проведения опроса больше чем 10 лет назад. Доля недавних мигрантов, т. е. родившихся в другом месте и приехавших в город опроса за последние 10 лет, составила почти 14%.
Примерно 15,5% опрошенных никуда не ездят из своего региона, почти каждый третий (31%) перемещается внутри своего субъекта. В других регионах бывают 13% респондентов, а ездят и внутри региона, и в другие – 40,5% опрошенных.
По результатам опросов и математических расчетов исследователи выявили, что для формирования миграционных намерений важна как межрегиональная пространственная мобильность, так и недавний переезд. По сравнению со старожилами, которые не выезжают за пределы региона, самые высокие шансы иметь миграционные намерения у новоселов, которые посещают другие регионы.
Наибольшая выраженность миграционных намерений зафиксирована у возвратных мигрантов, чьи высокие ожидания часто сменяются разочарованием. Перемещение таких респондентов могло быть вынужденным, поэтому они хотели бы попробовать переехать еще раз, предполагают ученые. Недавние мигранты используют накопленный миграционный капитал для осмысленного решения остаться, поскольку притягивающие факторы населенного пункта не утрачивают свою силу.
Кроме того, в исследовании утверждается, что регулярные поездки за пределы региона, особенно с туристическими целями, сопряжены с большей выраженностью миграционных намерений. В то же время визиты к родственникам, напротив, связаны с пониженными намерениями переехать.
Связь миграционных намерений с туризмом неоднозначна, говорит научный сотрудник Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС Юлия Флоринская. Если человек часто путешествует, он, вероятно, имеет на это средства, что расширяет его возможности к переезду, предположила она. Эксперт также напомнила, что чаще путешествуют люди с высоким уровнем образования, а высокообразованные чаще переезжают – это подтверждают многие исследования. Те, кто ограничен в средствах, вместо отпуска на море поедут в деревню (к родителям, к бабушке), сказала Флоринская. Не исключено, что их возможности к переезду ограничиваются примерно такими вариантами, но они не сильно привлекательны, добавила она. С другой стороны, люди, часто путешествующие, обладают большей экспертностью. Они могут принимать взвешенные, обоснованные решения, их «намерения» более весомы, чем мечты тех, кто последние 10 лет выезжал только в соседний городок, отметила эксперт.
Регионы исследования
Люди, которые любят путешествовать и регулярно это делают, легко могут поменять место проживания из-за того, что они легче адаптируются к переездам, добавила заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. По ее словам, они психологически готовы к изменению места жительства.
В прогнозировании внутренней миграции есть нерешенные проблемы: в частности, непонятно, по какой причине она снижается на протяжении многих лет, продолжила Флоринская. По ее оценке, россияне в сравнении с жителями других стран мигрируют не часто, а снижение миграционной активности делает отрыв еще более заметным. «И это в России, которая создавалась мигрантами, расширяясь на бескрайние просторы Сибири, Дальнего Востока», – отметила эксперт.
По словам Флоринской, исследователи не наблюдают тенденции к переезду в малые и средние города, к этому нет предпосылок. Население России движется «вверх» по поселенческой иерархии – из малых городов в крупные, из крупных – в крупнейшие, пояснила она. Если бы было иначе, на изменения сразу же отреагировал бы рынок жилья, подытожила она.