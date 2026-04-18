Минстрой: почти 13 млн человек используют домовые чаты в Max

Минстрой: почти 13 млн человек используют домовые чаты в MaxЧисло ежедневных активных пользователей намерены повысить до 7 млн
12,7 млн человек пользуются мессенджером Max, чтобы взаимодействовать с управляющими компаниями (УК) через домовые чаты. Такие данные привел замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Константин Михайлик в конце недели на круглом столе по совершенствованию системы лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами (МКД).
С декабря 2025 г. вступил в силу закон, обязывающий УК, а также ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по твердым коммунальным отходам взаимодействовать с жильцами через домовые чаты в Mах. Мера затронула почти миллион МКД по всей стране. В том же месяце первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) говорил, что нацмессенджер должен решить главную проблему идентификации участников чатов. Именно из-за нее возникали трудности в онлайн-проведении общих собраний собственников. Он также указал, что остальные мессенджеры недостаточно защищены, и их использование создает риск кражи персональных данных.
В конце 2025 г. было создано 539 000 домовых чатов в нацмессенджере, рассказал также Михайлик. По его словам, они охватывают все МКД, где более 16 квартир. В 2026 г. перед министерством стоит задача повысить число ежедневных активных пользователей до 7 млн, сказал он.
Для этого власти планируют закрепить возможность для УК использовать Max для создания собственных сервисов, рассказал Михайлик. Параллельно разрабатывается набор простых в сборке чат-ботов, которые позволят автоматически уведомлять жителей, например, об отключении горячей воды или необходимости передать показания счетчиков, добавил он. Министерство также будет просить УК активнее пользоваться этим инструментом и делать его интересным для пользователей.
Уже на протяжении долгого времени УК предлагается создать общедомовые чаты, сказал руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев. Ранее взаимодействие между собственниками жилья и управляющими организациями проходило через другие мессенджеры, а также специальные сервисные приложения для коммуникации. Обычно один из собственников брал на себя роль координатора и общался с управляющей организацией, а также имел доступ ко всем необходимым контактам, добавил Сергеев.
Сейчас ситуация меняется: общедомовые чаты будут создаваться жилищными инспекциями, которые займутся администрированием и добавлением в них всех собственников, а также представителей управляющих организаций, рассказал Сергеев. Такой порядок планируется, по крайней мере, в столице, отметил он. О том, что Max будет использоваться для взаимодействия с жителями МКД, «Ведомости» писали в июле 2025 г.