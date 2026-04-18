Минстрой: почти 13 млн человек используют домовые чаты в Max

С декабря 2025 г. вступил в силу закон, обязывающий УК, а также ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по твердым коммунальным отходам взаимодействовать с жильцами через домовые чаты в Mах. Мера затронула почти миллион МКД по всей стране. В том же месяце первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) говорил, что нацмессенджер должен решить главную проблему идентификации участников чатов. Именно из-за нее возникали трудности в онлайн-проведении общих собраний собственников. Он также указал, что остальные мессенджеры недостаточно защищены, и их использование создает риск кражи персональных данных.