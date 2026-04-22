Россияне стали реже говорить, что Ленин действовал в интересах всего общества

Россияне стали реже говорить, что Ленин действовал в интересах всего обществаНо пока они скорее положительно оценивают его историческую роль, выяснил ВЦИОМ
Россияне стали более осторожными в высказываниях о том, в чьих интересах действовал вождь Октябрьской революции 1917 г. Владимир Ленин. К такому выводу пришел аналитический центр (АЦ) ВЦИОМ по итогам апрельского телефонного опроса среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Социологи сравнили актуальные показатели с результатами аналогичного опроса, который проводился в 2016 г. методом поквартирных личных интервью. Общество признает, что Ленин действовал в интересах большинства, но говорить о всеобщем благе за последние 10 лет россияне стали реже.
Если в 2016 г. треть опрошенных (30%) считали, что Ленин действовал в интересах всего общества, то в этом году – 16%. Доля тех, кто говорил об интересах «широкого большинства», выросла с 13 до 18%, а просто «большинства» – с 22 до 27%. Об интересах «узкого меньшинства» ранее говорили 4%, сейчас 5% опрошенных. Процент тех, кто говорил об интересах небольшой группы лиц, вырос с 11 до 13%.
Отвечая на вопрос, кто такой Ленин, большинство россиян (64%) описывали его как руководителя партии большевиков, основателя коммунизма, вождя социализма и мирового пролетариата. 41% опрошенных сказали, что он революционер, который свергнул царскую власть. 18% заявили, что Ленин – великий политик, борец за свободу, права людей, государственный деятель, который вывел страну из кризиса.
Почти каждый десятый (8%) сказал, что Ленин – грамотный и гениальный человек, теоретик марксизма. 3%, отвечая на вопрос, кто такой Ленин, сказали, что это «тот, кто лежит в Мавзолее». Столько же (3%) россиян вспомнили факты из его жизни: назвали его настоящую фамилию Ульянов, вспомнили, что он родился 22 апреля 1870 г. в Ульяновске (Симбирск) и умер в 1924 г.
Совсем малая часть (2%) описали его внешность: лысый, маленький, картавый дедушка Ленин в кепке. Негативные ассоциации в сумме высказали 5% респондентов – его называли главным врагом, который «все развалил», жестоким человеком.
Не знают, кто такой Ленин, 4% опрошенных. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
В России споры о Ленине по большому счету закончены, говорит генеральный директор АЦ ВЦИОМ Валерий Федоров. Его фигура выдержала испытания крахом СССР, распадом мировой социалистической системы, лихими девяностыми, сытыми нулевыми и тревожными десятыми. Выдерживает вождь мирового пролетариата, как показал опрос, и испытание военными двадцатыми, добавил Федоров. Критическое отношение к Ленину существует и распространено, но оно оказалось не способно перечеркнуть его вклад в прошлое, отметил Федоров. После всех попыток ревизии роли этой личности в истории мы видим, что Ильич, как писали на советских плакатах, действительно «живее всех живых», добавил он.
Почти две трети граждан позитивно оценивают роль Ленина как политика, действовавшего в интересах большинства, сказал «Ведомостям» депутат Госдумы и секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. По словам депутата, отношение к Ленину в массовом сознании улучшается, несмотря на «яростную кампанию» дискредитации в 1990-х гг. и нынешние попытки через сериалы дискредитировать его образ и политику.
Изменения в восприятии фигуры Ленина связаны в том числе со сменой поколения, говорит доцент кафедры истории России новейшего времени РГГУ Эльмира Абубикерова. Кроме того, сейчас общество глубже анализирует исторические события прошлого, люди развивают свое критическое мышление. По ее словам, современный подход к изложению истории периода, когда Ленин основал и руководил СССР, сводится к более объективному изложению фактов. Акцент в учебниках делается на историческую роль всех тех преобразований, которые проводились в период его правления, а не на идеологическую составляющую.
В учебниках появляется больше информации о личности Ленина, рассматриваются основные реформы – не только в положительном ключе, но и отрицательном, отражая последствия, например, национализации, сказала эксперт.
В советское время колоссальные ресурсы вкладывались в образ Ленина: например, в честь него назывались улицы, ему ставили памятники, напомнил старший научный сотрудник Центра прикладной истории РАНХиГС Александр Фокин. Этот культурный фон работал десятилетиями даже после 1991 г. – люди продолжали ходить по улицам Ленина и видеть его бюсты. Но за последние 10 лет ситуация изменилась, отмечает Фокин: в публичном пространстве Ленина постепенно вытесняет Сталин.
По его словам, в рамках концепции сильного государства Ленин воспринимается прежде всего как революционер-разрушитель, а Сталин – как строитель державы. Если же смотреть на Ленина в логике непрерывной российской истории, без идеологических фильтров, он остается одной из ключевых фигур не только отечественной, но и мировой истории XX в., заключил эксперт.