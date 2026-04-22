Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Что известно об атаке на Сызрань

Обрушился подъезд жилого дома, погибли два человека
Инна Шульгина
МЧС России
МЧС России

В результате ночного налета украинских беспилотников на Самарскую область в Сызрани обрушился подъезд многоквартирного дома. На месте проводятся поисково-спасательные работы, специалисты разбирают завалы. Есть погибшие и пострадавшие. «Ведомости» собрали информацию о случившемся, известную на данный момент.

Ранним утром 22 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что из-за атаки БПЛА в Сызрани частично обрушился подъезд жилого дома. По его словам, спасатели достали из-под завалов четырех человек, в том числе ребенка. На место прибыли девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф.

Позже МЧС России сообщило об 11 пострадавших, включая двоих детей. Под завалами были обнаружены тела двух погибших.

По данным министерства, поисково-спасательные работы продолжаются. Для фиксации нависающих конструкций применяется инженерная техника. В ведомстве подчеркнули, что глава МЧС России Александр Куренков лично контролирует ход поисково-спасательных работ. К месту инцидента направили дополнительные пожарно-спасательные подразделения МЧС России, в том числе специалистов Волжского спасательного центра МЧС России и аэромобильную группировку регуправления МЧС.

Для жильцов поврежденного дома развернут пункт временного размещения.

По данным региональной прокуратуры, речь идет о доме на улице Астраханская. Ведомство контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА. На место прибыл заместитель прокурора области Дмитрий Цымлов. Прокуратура также сообщила о запуске горячей линии для приема жалоб и оказания правовой помощи.

В управлении Следственного комитета (СК) РФ по Самарской области сообщили, что сотрудники ведомства выехали на место происшествия. Была сформирована следственная группа «из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов», подчеркнули в СК.

Позже Федорищев сообщил, что пострадал еще один многоквартирный дом. Угроз обрушения конструкций нет. При этом число пострадавших в результате атаки выросло до 12. Под завалами, предположительно, остаются два человека. Трое раненых госпитализированы, остальные получили амбулаторную медицинскую помощь.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её