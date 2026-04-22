Что известно об атаке на Сызрань

Ранним утром 22 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что из-за атаки БПЛА в Сызрани частично обрушился подъезд жилого дома. По его словам, спасатели достали из-под завалов четырех человек, в том числе ребенка. На место прибыли девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф.