Что известно об атаке на Сызрань

Что известно об атаке на СызраньОбрушился подъезд жилого дома, погибли два человека
В результате ночного налета украинских беспилотников на Самарскую область в Сызрани обрушился подъезд многоквартирного дома. На месте проводятся поисково-спасательные работы, специалисты разбирают завалы. Есть погибшие и пострадавшие. «Ведомости» собрали информацию о случившемся, известную на данный момент.
Ранним утром 22 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что из-за атаки БПЛА в Сызрани частично обрушился подъезд жилого дома. По его словам, спасатели достали из-под завалов четырех человек, в том числе ребенка. На место прибыли девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф.
Позже МЧС России сообщило об 11 пострадавших, включая двоих детей. Под завалами были обнаружены тела двух погибших.
По данным министерства, поисково-спасательные работы продолжаются. Для фиксации нависающих конструкций применяется инженерная техника. В ведомстве подчеркнули, что глава МЧС России Александр Куренков лично контролирует ход поисково-спасательных работ. К месту инцидента направили дополнительные пожарно-спасательные подразделения МЧС России, в том числе специалистов Волжского спасательного центра МЧС России и аэромобильную группировку регуправления МЧС.
Для жильцов поврежденного дома развернут пункт временного размещения.
По данным региональной прокуратуры, речь идет о доме на улице Астраханская. Ведомство контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА. На место прибыл заместитель прокурора области Дмитрий Цымлов. Прокуратура также сообщила о запуске горячей линии для приема жалоб и оказания правовой помощи.
В управлении Следственного комитета (СК) РФ по Самарской области сообщили, что сотрудники ведомства выехали на место происшествия. Была сформирована следственная группа «из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов», подчеркнули в СК.
Позже Федорищев сообщил, что пострадал еще один многоквартирный дом. Угроз обрушения конструкций нет. При этом число пострадавших в результате атаки выросло до 12. Под завалами, предположительно, остаются два человека. Трое раненых госпитализированы, остальные получили амбулаторную медицинскую помощь.