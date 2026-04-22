Четырех человек спасли после обрушения подъезда в Сызрани из-за атаки БПЛА
Из-за атаки украинских беспилотников в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Спасатели достали из-под завалов четырех человек, включая ребенка, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
На место прибыли девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф. Пострадавшие получают медицинскую и психологическую помощь. Поисковые работы продолжаются.
Ночью Росавиация ограничила работу аэропорта в Самаре («Курумоч»). Мера действует на момент публикации материала.
В ночь на 21 апреля беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области. Обошлось без жертв, сообщал Федорищев. На местах падения обломков дронов работают сотрудники оперативных служб.