В Самарской области отразили атаку ВСУ на промышленное предприятие
В ночь на 21 апреля украинские беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие на территории Самарской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев.
По его словам, предварительно, жертв нет. На местах падения обломков дронов работают сотрудники оперативных служб.
Публикация об отражении атаки появилась в канале Федорищева в 6:33 мск. В 6:06 он сообщал, что в регионе объявлен отбой угрозы ударов беспилотников, отменен режим «Ковер».
За ночь силы ПВО сбили 97 украинских БПЛА над регионами РФ. Воздушные цели были поражены в небе над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями и над акваторией Черного моря.