Конституционный суд определил порядок подсчета срока владения жильем

Конституционный суд определил порядок подсчета срока владения жильемПодходы в случае переселения в разных регионах должны быть идентичными
Конституционный суд (КС) разъяснил, как высчитывать срок владения жильем для освобождения от уплаты НДФЛ при продаже квартиры, которая была предоставлена взамен другой, принудительно изъятой муниципалитетом. Делать это нужно сложением времени проживания в обеих, следует из опубликованного постановления, ознакомились с решением «Ведомости».
В КС с жалобой на положения Налогового кодекса (НК) обратилась жительница Салехарда Александра Догарь. Оспариваемая норма в случае с участниками московской реновации сейчас позволяет засчитывать срок владения не только новым жильем, но и освобождаемым жилым помещением.
Первоначальное жилье заявительницы в Салехарде было принудительно изъято, так как вошло в программу КРТ. Позже она не уплатила НДФЛ от продажи полученной взамен квартиры, так как считала, что на нее распространяется освобождение от налога по ст. 217.1 НК.
Она ссылается на то, что в этой статье существует минимальный срок владения имуществом для получения льготы (пять лет, в ряде случаев – три года). Но вот для участников реновации есть исключение. Им при продаже имущества засчитывают срок нахождения в собственности налогоплательщика уже освобожденных жилых помещений.
Догарь безуспешно пыталась обжаловать сам акт проверки и решение о привлечении ее к ответственности за налоговое правонарушение. По мнению заявительницы, участники реновации выделяются в особую категорию налогоплательщиков. При этом обновление жилищного фонда происходит по всей России и преследует похожие цели – улучшение жилищных условий граждан, отмечала она.
Оспариваемая норма не соответствует Конституции, пришел к выводу КС. Суд поручил законодателю внести необходимые изменения в действующее правовое регулирование.
До тех пор предусмотренный абзацем вторым п. 2 ст. 217.1 НК РФ специальный порядок исчисления минимального предельного срока владения жилым помещением (долей в нем) применяется и в случаях, аналогичных делу Догарь, если многоквартирный дом, в котором находилось освобожденное жилое помещение, не был признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции либо само жилое помещение не было признано непригодным для проживания.
При этом, обратил внимание КС, это постановление не является основанием для пересмотра размера исполненных обязательств по уплате НДФЛ за предшествовавшие периоды, а также для пересмотра вступивших в силу судебных актов по иным делам, кроме дела заявительницы.
Это решение КС, безусловно, позитивный и долгожданный прецедент, говорит руководитель практики корпоративного права консалтинга Legal principles Закарая Русудани. По ее словам, оно устраняет явную правовую несправедливость, когда налоговое бремя для граждан, оказавшихся в идентичной ситуации, зависело от законодательства.
Для бизнеса и граждан наиболее значимым последствием станет повышение правовой определенности при планировании сделок с недвижимостью, полученной взамен изъятой. До внесения изменений в НК РФ основная нагрузка по защите прав ляжет на судебную систему – именно суды будут вынуждены применять аналогию закона, добавила Русудани.
Решение об устранении дискриминационного налогообложения назревало давно, соглашается руководитель корпоративной практики юридической фирмы a.t.Legal Олег Карьков. Несмотря на то что данные принципы вот уже почти 30 лет прямо установлены НК и вытекают из Конституции, в большинстве случаев суды, даже если видят явную несправедливость регулирования, не спешат их применять, отдавая инициативу вышестоящим инстанциям, поделился собеседник.
Постановление КС повлияет на все аналогичные и еще не рассмотренные споры с налоговыми органами, считает Карьков. Юрист отметил, что, несмотря на то что суд указал на необходимость пересмотра только дела Догарь, его позиция все же может быть воспринята при обжаловании судебных актов по другим делам. «Предвидим также, что логика постановления может быть распространена на случаи продажи жилья, полученного взамен излишнего, при банкротстве граждан. Из минусов: граждане, переплатившие НДФЛ в аналогичных ситуациях, вернуть его, опираясь на позицию КС, не смогут», – добавил он.