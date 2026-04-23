Госдума на год перенесла вступление в силу закона о техобслуживании лифтов

Госдума на год перенесла вступление в силу закона о техобслуживании лифтовДепутаты объяснили это большим объемом работы по подготовке подзаконных актов
Депутаты сдвинули на год вступление в силу закона, который допускает к ремонту лифтов компании из федерального перечня специализированных лифтовых организаций. То есть тех, что подтвердили наличие квалифицированных сотрудников, аварийных бригад и оборудования.
Такие поправки в Жилищный кодекс были приняты Госдумой в третьем чтении 22 апреля. Причем изначально рассматриваемый депутатами законопроект был совсем на другую тему – он касался служебного жилья космонавтов. Изменения, откладывающие срок вступления в силу требований к техническому обслуживанию лифтов, были внесены перед третьим чтением проекта.
Вместо 1 сентября 2026 г. более строгие требования к техобслуживанию лифтов вступят в силу с 1 сентября 2027 г.
Накануне принятия закона депутатами, 21 апреля, тему появления новых поправок поднял спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он потребовал, чтобы министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин пояснил, почему не удалось уложиться в первоначальные сроки (обозначенные в законе, принятом в декабре 2025 г.).
Как объяснил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия») журналистам перед пленарным заседанием 22 апреля, с просьбой отложить срок введения новых требований к техобслуживанию лифтов к нему обратились из Минстроя. По его словам, появились риски, что к сентябрю качественные подзаконные акты не будут готовы. Причина – в большом объеме работы и сложностях с межотраслевым согласованием. Если работу удастся завершить качественно и до намеченного срока, фракция «Единая Россия» предложит ускорить вступление закона в силу, добавил он.
Техобслуживание лифтов в России нередко носит формальный характер, запуск федерального перечня лифтовых организаций должен отсеять недобросовестные компании, пояснила «Ведомостям» зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия»). Такие организации заключают договоры с управляющими компаниями (УК) по минимальным ценам, а затем лишь «штампуют» акты осмотров, не отражающие реальное состояние лифтов, пояснила она. По оценке Национального лифтового союза, запуск перечня может сократить число действующих компаний как минимум на четверть, добавила Разворотнева.
Лифты сегодня обслуживаются субподрядчиками и для перехода на реестровую модель нужно больше времени, считает эксперт Павел Склянчук. По словам гендиректора ассоциации «Российское лифтовое объединение» Петра Харламова, распределяет средства жильцов с лифтовыми и обслуживающими организациями УК.
В некоторых домах используются дешевые лифтовые решения, отмечает эксперт «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев. Помимо этого выросла стоимость запчастей и увеличились сроки доставки комплектующих вплоть до нескольких месяцев. Затраты на соблюдение более жестких требований и преодоление бюрократических барьеров для компаний и ИП в конечном итоге могут быть переложены на жильцов, считает советник юридической фирмы Intellect Дмитрий Абросимов.
Представитель пресс-службы Минстроя в ответ на запрос «Ведомостей» назвал изменения сроков вступления в силу новых требований переходным периодом. Он, по его словам, нужен для того, чтобы исключить необоснованный рост оплаты за услуги по техобслуживанию лифтов.