Госдума на год перенесла вступление в силу закона о техобслуживании лифтов

Как объяснил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия») журналистам перед пленарным заседанием 22 апреля, с просьбой отложить срок введения новых требований к техобслуживанию лифтов к нему обратились из Минстроя. По его словам, появились риски, что к сентябрю качественные подзаконные акты не будут готовы. Причина – в большом объеме работы и сложностях с межотраслевым согласованием. Если работу удастся завершить качественно и до намеченного срока, фракция «Единая Россия» предложит ускорить вступление закона в силу, добавил он.