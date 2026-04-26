«Не становитесь художниками»: как Морзе создал специальный код и телеграф

В юношеские годы Сэмюэл Морзе был еще очень далек от идеи телеграфа, однако уже тогда в его письмах формировался запрос на мгновенную связь: «Я представляю, как мама мечтает услышать о моем приезде и думает о тысячах несчастий, которые могли со мной случиться, и как бы мне хотелось в одно мгновение сообщить ей эту информацию. Но три тысячи миль не преодолеваются мгновенно, и нам придется ждать четыре долгие недели, прежде чем мы сможем получить известие друг от друга».