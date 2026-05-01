Как в мире отметили День труда

Как в мире отметили День трудаАкции КПРФ и ЛДПР в Москве, стычки с полицией в Париже и Стамбуле, смена Фицо в пекарне
В России традиционно отметили Праздник весны и труда. Такое название этот день получил в 1992 г. Похожий праздник есть в более чем 140 странах мира, в большинстве из них он тоже приходится на 1 мая.
«Ведомости» узнали, как 1 Мая провели в разных странах мира.
Россия
Партия КПРФ встретилась с избирателями у памятника Карлу Марксу напротив Большого театра в Москве, на акцию пришел и лидер коммунистов Геннадий Зюганов. ЛДПР отметила Первомай на территории Московского городского отделения партии на улице Краснопролетарская. В регионах тоже прошли митинги профсоюзов и членов партий.
В Москве в парках и музеях 1 и 2 мая запланированы праздничные концерты, посвященные Дню труда. Локации традиционно готовят праздничные программы на открытом воздухе. Профсоюзы Москвы и области отметили Первомай акцией «Май трудовой - Май Победный!» и направили 60 т гуманитарной помощи участникам спецоперации, а также жителям новых регионов и Брянской области.
Во Владивостоке на центральной площади прошли различные тематические выставки и ярмарки, интерактивные фотозоны и бесплатные мастер-классы.
Белоруссия
В Минске Праздник труда отметили в парке Победы, сообщило «БелТА». Торжество началось с возложения цветов к стеле «Минск – город-герой», а затем прошли чествования трудовых династий со всей страны. На сцене выступали артисты белорусской эстрады и творческие коллективы.
Первомайские площадки 15 отраслевых профсоюзов представили лучшие достижения и новые разработки предприятий. У посетителей парка была возможность примерить на себя разные профессии и сфотографироваться в тематических фотозонах.
Франция
По всей стране, по данным Всеобщей конфедерации труда, собралось более 300 000 демонстрантов, около 100 000 из них – в Париже. Люди вышли в защиту 1 мая как государственного выходного и за повышение заработной платы. Le Figaro пишет, что участниками шествия стали «желтые жилеты», ведущий профсоюз страны «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) и представители социалистических и коммунистических партий.
В Париже наблюдались стычки с полицией. Несколько демонстрантов бросали камни и бутылки в полицейских. Правоохранители применили слезоточивый газ.
Южная Корея
Корейские профсоюзные организации провели масштабные митинги в 14 регионах республики. В Сеуле, по оценкам организаторов, собралось 10 000 человек, а по неофициальным данным полиции – 8000. В правоохранительных органах сообщили, что демонстрации завершились без каких-либо происшествий. Митингующие требовали расширения прав трудящихся, пишет Yonhup.
Это первый День труда, объявленный государственным праздником в Корее за последние 63 года, он стал выходным для работников госсектора.
Словакия
Премьер-министр республики Роберт Фицо в честь Дня труда провел ночную смену в пекарне. Политик участвовал в развозке продукции пекарни в городе Бановце-над-Бебравоу. Он сопровождал водителя, занимался погрузкой и доставкой заказов клиентам. По его словам, это позволило пообщаться с работниками и обсудить различные темы – от спорта до политики.
Турция
В Стамбуле члены Коммунистической партии и Народно-освободительной партии хотели пройти маршем к площади Таксим, которую заблаговременно закрыли для обеспечения безопасности, сообщил местный телеканал Halk TV. Они несли партийные флаги. Полиция разогнала демонстрацию, используя водометы, слезоточивый газ и перцовые баллончики. Всего были задержаны 575 человек, в числе которых лидеры партий.