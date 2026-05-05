Пьющие россияне задают тренды смертности в стране

Параллельно сокращалось и число умерших от случайных отравлений алкоголем на 100 000 населения, следует из сборника Росстата «Здравоохранение в России 2025». В 2015 г. этот показатель составил 10,4 человека, в 2021 г. – 6,3, а в 2023 г. – 5,6. Такие цифры авторы исследования называют все еще высокими. Они также обращают внимание на непропорционально большую долю ассоциированной с алкоголем смертности в стране по отношению к уровню потребления спиртного. Распространенность алкоголизма напрямую влияет на показатели смертности и рождаемости, считает замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. Он напомнил, что антиалкогольная кампания 1985 г., несмотря на критику и перегибы, дала очевидный демографический результат: во второй половине 1980-х гг. в стране случился беби-бум. С началом 1990-х гг. привычный образ жизни разрушился, начался период нестабильности. Тогда же алкоголь стал доступен в магазинах и рождаемость резко упала, а смертность выросла, сказал эксперт.