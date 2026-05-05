Пьющие россияне задают тренды смертности в стране

Пьющие россияне задают тренды смертности в странеПри этом жесткие запреты в борьбе с алкоголизмом не работают, считают эксперты
Динамика общей смертности в России совпадает с динамикой смертности от причин, связанных с алкоголем. К такому выводу пришли ученые из МГУ и Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований. Результаты их работы опубликованы в международном журнале Population and Economics (входит в «Белый список»), обратили внимание «Ведомости».
Авторы проанализировали смертность россиян по двум показателям: от всех причин смерти и от случайных отравлений алкоголем. В результате они получили три периода, внутри которых оба показателя колебались синхронно: 1965–1988, 1988–1998 и 1998–2019 гг. Пиковые значения смертности внутри этих периодов приходились на 1980, 1994 и 2003 гг. соответственно. На колебания смертности влияли начало и завершение антиалкогольных кампаний, экономические реформы, изменение доходов населения и доступность спиртного, делают вывод авторы статьи.
Особенно отчетливо эта связь видна после начала антиалкогольной кампании в 1985 г., считают исследователи. Тогда показатели общей смертности и смертности, связанной с алкоголем, временно снизились. При этом граждане с тяжелой зависимостью не исчезли и «пронесли» риск преждевременной смерти через годы ограничений. Он реализовался после рыночной реформы 1992 г. в результате либерализации цен на спиртное, и оба показателя смертности выросли вновь. В 1994 г. показатель связанной с алкоголем убыли населения достиг исторического максимума в 55 500 избыточных смертей, говорится в статье.
Новый цикл роста показателей смертности начался после дефолта 1998 г., когда уровень жизни населения упал под влиянием экономических факторов. Очередной пик общей смертности и смертности от причин, связанных с алкоголем, был пройден в 2003 г. После этого показатели вновь начали снижаться. Авторы исследования связывают это с принятием законов, направленных на регулирование оборота алкогольной продукции.
Причины связанных с алкоголем смертей
Параллельно сокращалось и число умерших от случайных отравлений алкоголем на 100 000 населения, следует из сборника Росстата «Здравоохранение в России 2025». В 2015 г. этот показатель составил 10,4 человека, в 2021 г. – 6,3, а в 2023 г. – 5,6. Такие цифры авторы исследования называют все еще высокими. Они также обращают внимание на непропорционально большую долю ассоциированной с алкоголем смертности в стране по отношению к уровню потребления спиртного. Распространенность алкоголизма напрямую влияет на показатели смертности и рождаемости, считает замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. Он напомнил, что антиалкогольная кампания 1985 г., несмотря на критику и перегибы, дала очевидный демографический результат: во второй половине 1980-х гг. в стране случился беби-бум. С началом 1990-х гг. привычный образ жизни разрушился, начался период нестабильности. Тогда же алкоголь стал доступен в магазинах и рождаемость резко упала, а смертность выросла, сказал эксперт.
Эффект от борьбы с алкоголизмом всегда отложенный, подчеркнул Мелик-Гусейнов. Чтобы через пять лет получить значимые результаты, действовать нужно уже сейчас, сказал он. При этом жесткие запреты не работают. «Если закручивать кран официальных каналов, сразу активизируется неофициальный рынок – самогоноварение, домашние наливки», – объяснил Мелик-Гусейнов. Он уточнил, что спиртное для людей зачастую становится способом избавления от стресса. Если его продажу ограничить резко, население переключится на тяжелые вещества. Как вариант решения проблемы эксперт упомянул фармпрепараты для постепенного снижения тяги к алкоголю и внедрение комплексных программ по воспитанию принципов здорового образа жизни.
О синхронности движения показателей общей смертности и смертности от связанных с алкоголем причин врачам известно давно, сказал «Ведомостям» нарколог Евгений Крупицкий. При этом он уточнил, что выводы исследования могут пригодиться как управленцам в сфере здравоохранения для планирования мероприятий по сохранению общественного здоровья, так и наркологам. Крупицкий объяснил, что наркологические пациенты зачастую имеют сопутствующие психиатрические и соматические диагнозы и понимание связи алкоголизма со смертностью позволит подходить к лечению каждого больного комплексно.
По мнению психолога платформы Alter Дарьи Шестаковой, без внутренней мотивации административные меры борьбы с алкоголизмом, как правило, не работают. В периоды экономических кризисов у людей перестают работать привычные опоры – работа, статус, представление о будущем, говорит психоаналитический психотерапевт сервиса «Ясно» Мария Игнатьева. Некоторые «застревают» в алкоголе в ответ на общее переживание беспомощности, и именно эта группа определяет показатели смертности на горизонте следующих 10–15 лет. Вносит свой вклад и семейный фактор: выросшие в среде, где алкоголь был способом справляться с любыми сильными чувствами, усваивают эту модель как норму, сказала Игнатьева.
В подготовке материала участвовал Александр Соколов