Верховный суд закрепит в законе роль разъяснений пленума

Верховный суд закрепит в законе роль разъяснений пленумаЕго решения станут обязательными
Роль решений Верховного суда (ВС) для судебной системы вскоре может серьезно измениться. В ближайшее время ВС внесет в Госдуму законопроект, в котором закрепит руководящую роль разъяснений постановлений пленума. Об этом стало известно на его заседании 21 мая, которое прошло под председательством главы ВС Игоря Краснова. Именно новый председатель ВС, по сведениям «Ведомостей», стал основным инициатором изменений.
Представлял инициативу его первый заместитель – судья Владимир Давыдов. Он напомнил, что еще в феврале этого года президент Владимир Путин отметил, что «формирование единообразной судебной практики возможно только при неукоснительном исполнении судьями решений пленума, имеющих силу высочайшего повеления». Поэтому, по словам Давыдова, был подготовлен проект изменений в статью 5 конституционного закона о ВС, в соответствии с которым предлагается повысить правовое значение разъяснений пленума.
«И хотя Конституционный суд в своих решениях (вероятно, речь идет о решении от 21 января 2010 г. №1-П. – «Ведомости») ранее уже констатировал, что толкование закона высшими судебными органами является обязательным для нижестоящих судов, тем не менее нормативно данное положение до сих пор не нашло отражения в действующем законодательстве», – заметил судья.
Адвокат, председатель коллегии адвокатов «СБ» Сергей Бадамшин напомнил, что постановления пленума не являются нормами и источниками права, но, как акты толкования закона, являются ориентирами для нижестоящих судов при рассмотрении тех или иных вопросов. Инициатива во многом закрепляет фактическое положение дел, поскольку сегодня постановления пленума имеют для нижестоящих судов не меньшее значение, чем федеральные законы, говорит адвокат Дмитрий Мальбин. При этом в отдельных случаях суды могут отклоняться от разъяснений, но такие случаи являются исключением, отмечает эксперт.
«При этом обязательность учета мнения и практики ВС судами низших инстанций легко реализуется путем судебного контроля – апелляционными и кассационными инстанциями», – пояснил Бадамшин. В то же время, обратил внимание он, право ВС давать на основе обобщения судебной практики абстрактное толкование применяемых судами норм права и формировать соответствующие правовые позиции основано на его конституционных функциях и предназначении, при том что он не вправе выходить за пределы своих полномочий, определяемых Конституцией и федеральными конституционными законами, и вторгаться в компетенцию других органов государственной, в том числе судебной, власти, заключил он.
Пленум исторически создавался как инструмент обобщения и объяснения уже сложившейся практики, а не как самостоятельный источник обязательных норм, соглашается юрист, к. ю. н. Иван Брикульский. Практика развивается не всегда линейно.
Право все-таки строится не только на формуле единообразия, но и на способности судов учитывать реальные обстоятельства дела и корректировать подходы по мере развития практики, объяснил Брикульский. Характерный пример – споры о применении срока исковой давности.
Также пленум сможет заслушивать доклады председателей нижестоящих судов по вопросам учета его позиции, позиции президиума ВС, а также сохранивших силу постановлений пленума Высшего арбитражного суда. По словам Давыдова, законодательное закрепление таких полномочий позволит создать условия для предотвращения судебных ошибок и повысить эффективность судебной защиты, считают авторы инициативы.
По мнению Мальбина, инициатива по наделению пленума полномочиями по заслушиванию докладов председателей нижестоящих судов связана с выстраиванием вертикали и укреплением контроля в рамках судебной системы, это позволит проверять порядок применения разъяснений нижестоящими судами. «Такая инициатива очевидно направлена на унификацию правоприменения на всей территории РФ», – резюмировал он.
Решения пленума обязательны для всех нижестоящих судов, ведь только так можно добиться единообразной судебной практики, сказал «Ведомостям» председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Все эти решения очень актуальны», – добавил он.