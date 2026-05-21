Верховный суд создаст единую цифровую среду правосудия

Верховный суд создаст единую цифровую среду правосудияВ Мосгордуме судейское руководство обсудило реформу мировой юстиции в России
Система мировой юстиции в России оказалась на рубеже масштабной трансформации. Для обсуждения всех тонкостей этого процесса 20 мая в Мосгордуму приехал председатель Верховного суда (ВС) Игорь Краснов, а также руководитель Судебного департамента Геннадий Лопатин и представители других ветвей власти. На семинаре-совещании по вопросам обеспечения деятельности мировых судей фактически пришли к общему знаменателю: существующая модель организационного и материально-технического обеспечения мировой юстиции перестает справляться с растущей нагрузкой.
В прошлом году мировыми судьями рассмотрено свыше 27 млн дел, а ежемесячно мировой судья в среднем разрешает 490 дел, подтвердил Краснов. По его словам, мировые судьи одними из первых сталкиваются с болью и несправедливостью, побуждающими граждан обращаться в суд, они наиболее приближены к людям. Глава ВС заверил, что сейчас им уже ведется работа по повышению уровня оплаты труда мировых судей и обеспечению их служебным жильем.
Еще одна из проблем в мировой юстиции, которую обозначил Краснов на семинаре, – это цифровое правосудие. Оно все еще характеризуется фрагментарностью и неоднородностью, уточнил он. На многих мировых участках сохраняются устаревшая техника и дефицит серверного оборудования, как итог – отсутствие единой цифровой среды правосудия, признался он.
Решено провести адаптацию мировых судов к возможностям портала госуслуг, включая дистанционное участие в процессах и получение судебной корреспонденции. С 1 июня 2026 г. будет обеспечена полная возможность получения судебной корреспонденции на «Госуслугах».
Краснов также напомнил про недавно вступивший в силу новый порядок кассационного обжалования. Это первый громкий законопроект, инициированный Красновым после вступления в должность. Возвращение от «сплошной» кассации к «выборочной», несмотря на критику со стороны части юрсообщества, по мнению председателя ВС, повысит доступность вышестоящих инстанций для граждан, которым больше не потребуется тратить силы и средства на участие в процессе на территории другого региона.
Реформа мировой юстиции началась еще в период деятельности предыдущего председателя ВС Ирины Подносовой, которая скончалась в 2025 г. Она неоднократно подчеркивала необходимость снижения нагрузки на мировую юстицию, и на нынешнем совещании руководство судебной системы вновь акцентировало внимание на том, что мировые судьи постепенно превращаются в наиболее перегруженное звено правосудия. Например, в ряде регионов фактически сформировалась модель «поточного правосудия», когда приоритетом становится соблюдение сроков и количественных показателей, а не полноценная содержательная оценка споров.
Судебный департамент при Верховном суде представил результаты анализа ситуации в субъектах Федерации. Разрыв между регионами оказался существенным. Объем финансирования одного судебного участка варьируется от 3 млн руб. в Ингушетии до 21,5 млн руб. в Ямало-Ненецком автономном округе. При этом в 19 регионах объем финансирования мировой юстиции на 2026 г. сокращен по сравнению с прошлым годом.
Особенно остро стоит вопрос инфраструктуры: в 11 субъектах обеспеченность залами судебных заседаний составляет менее 50%. Во многих регионах отсутствуют помещения для конвоя и камеры для лиц, содержащихся под стражей. Из-за этого рассмотрение уголовных дел нередко переносится в районные суды, что создает дополнительную нагрузку на судебную систему, обратил внимание Лопатин.
Еще одна проблема – кадровое обеспечение. Несмотря на то что общая укомплектованность аппаратов мировых судей остается высокой, ряд регионов до сих пор не ввели должности помощников мировых судей. Фактически их функции выполняют другие сотрудники аппаратов. При этом низкий уровень заработной платы и высокая нагрузка осложняют привлечение квалифицированных кадров.
Одним из направлений решения насущных проблем с перегруженностью мировой юстиции, по мнению Краснова, может стать использование нейросетей. Речь идет прежде всего о рутинных операциях: подготовке проектов документов, распределении типовых обращений и обработке процессуальной информации.
По словам председателя Совета судей РФ Михаила Птицына (по совместительству глава Мосгорсуда), не случайно площадкой для проведения семинара-совещания сегодня была выбрана Москва, где используются передовые практики, которые могут быть востребованы и в других регионах. Да, у столицы больше финансовых возможностей, согласился Птицын, но и объем работы здесь значительно больше. Средняя нагрузка на мирового судью в Москве составляет 761 дело в месяц. А всего за год мировыми судьями рассмотрено 2,5 млн дел, отметил он.
«Мировая юстиция остается наиболее близким к населению звеном судебной системы и несет самую высокую нагрузку, рассматривая около 80% дел, поступающих в суды общей юрисдикции. Уже одна эта цифра наглядно показывает, что решение этих вопросов – это необходимое условие для стабильной работы всей судебной системы, повышения доверия к судебной власти в целом», – считает Птицын.
По итогам семинара судебное руководство решило, что для мировой юстиции в России необходимо создать единые стандарты организационного обеспечения. Поскольку сейчас на федеральном уровне такие стандарты, которые гарантировали бы мировым судьям хотя бы базовый минимум, не установлены.
К примеру, Совет судей в феврале этого года провел мониторинг обеспеченности мировых судей по 13 ключевым показателям. Результаты показали, что уровень финансирования мировой юстиции зачастую оказывается существенно ниже расчетной потребности. Разница в расходах на содержание одного судебного участка между некоторыми регионами составляет 500%, рассказал Птицын.
В отдельных субъектах сложилась критическая ситуация, отметил он.
Глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин выступал в закрытом от СМИ режиме.