Верховный суд создаст единую цифровую среду правосудия

По словам председателя Совета судей РФ Михаила Птицына (по совместительству глава Мосгорсуда), не случайно площадкой для проведения семинара-совещания сегодня была выбрана Москва, где используются передовые практики, которые могут быть востребованы и в других регионах. Да, у столицы больше финансовых возможностей, согласился Птицын, но и объем работы здесь значительно больше. Средняя нагрузка на мирового судью в Москве составляет 761 дело в месяц. А всего за год мировыми судьями рассмотрено 2,5 млн дел, отметил он.