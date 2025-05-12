Счетная палата упрекнула суды в неэффективной цифровизации

Счетная палата упрекнула суды в неэффективной цифровизацииАудиторы настаивают на пересмотре программы внедрения технологий
Судебная система в России не в полной мере интегрирована в процессы цифровой трансформации госуправления. Об этом говорится в отчете Счетной палаты (СП) об анализе текущего состояния информатизации судов, обратили внимание «Ведомости». В документе (готовила его аудитор СП Светлана Орлова) отмечается, что проблемы могут возникнуть из-за растущей нагрузки на систему.
Что пишут аудиторы
В частности, с 2018 по 2023 г. количество дел, поступивших в мировые, арбитражные и федеральные суды общей юрисдикции, выросло почти на четверть при среднегодовом показателе прироста в 4%. 75% дел пришлось на мировые суды: разбирали кредитные споры, а также требования о взыскании платы за ЖКУ и жалобы на решения ФССП. Как говорится в отчете, рост связан со снижением платежеспособности населения, а также с другими факторами, в том числе более активным взиманием долгов.
СП указывает, что система управления цифровыми проектами остается слабой. Закупки техники идут разрозненно, без общей архитектуры, что мешает совместимости и масштабируемости, говорится в отчете СП. Часто оборудование не вводится в работу, а отдельные цифровые системы внедряются формально – функционал заявлен, но реально не работает. Одна из проблем связана с тем, что технику некому обслуживать: в судах не хватает подготовленных сотрудников. Кроме того, расходы на сопровождение, модернизацию и замену оборудования вообще, по данным аудиторов, не учитываются при закупках.
При этом в документе упоминается, что у судебной системы есть задел в виде существующих программных решений и что отдельные компоненты уже внедрены. В частности, «успешный опыт использования современных информационных технологий» позволил автоматизировать внутреннюю деятельность, «снизить трудовые затраты сотрудников судов в судопроизводстве, сократить сроки рассмотрения поступивших дел».
Отдельно аудитор критикует и ГАС «Правосудие». По его данным, внедрение цифровых подсистем во многих случаях было формальным. Существующие программные решения не задействованы в полной мере, а автоматизация процессов остается фрагментарной. Это снижает эффективность всей системы и не позволяет достичь целей цифровизации судопроизводства. Аудитор сетует, что поддержка морально устаревших систем без длительной модернизации в долгосрочном периоде приведет к «экономической нецелесообразности их использования из-за высоких затрат на обслуживание».
Концепция информатизации Верховного суда (ВС) создавалась с опорой на указы президента от 2020 и 2015 гг., которые на момент проверки в 2024 г. утратили силу, продолжает СП. Новые президентские указы № 309 (о национальных целях до 2036 г.) и № 400 (о стратегии нацбезопасности) в актуальных документах судебной системы не учтены. Кроме того, нормативные акты правительства и Минцифры, регулирующие цифровую трансформацию органов власти, на судебную систему напрямую не распространяются.
В выводах СП рекомендует ВС устранить системные пробелы, мешающие эффективной цифровизации судов. Прежде всего – разработать нормативные акты с едиными критериями оценки эффективности. Также предлагается централизовать планирование и управление IT-проектами, чтобы исключить разрозненные закупки и добиться совместимости цифровых решений. Все это, по оценке СП, должно обеспечить более целенаправленное и результативное использование бюджетных средств и включить судебную систему в общегосударственную цифровую повестку.
«Ведомости» направили запрос в ВС.
Что говорят эксперты
Текущий подход судебной системы к информатизации характеризуется как реактивный и фрагментарный, считает руководитель направления «Разрешение IT & IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. По словам юриста, сохранение практики использования компакт-дисков для аудиозаписи судебных заседаний и другие архаичные приемы указывают на сохранение технологического отставания.
При этом Шицле указывает и на положительные примеры, когда в отдельных судах существуют успешные инициативные решения в области информатизации. Например, отчет СП хвалит работу Комплексной информационной системы (КИС) судов общей юрисдикции Москвы, которая, по мнению эксперта, отличается от ГАС «Правосудие» более широким набором функциональных возможностей и дружественным интерфейсом.
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Методики оценки эффективности в судебной системе внедряются с большим опозданием, утверждает директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров: в проекте «Поддержка судебной реформы» она появилась только спустя девять лет после старта. Это, сетует эксперт, привело к неработающим IT-решениям. До сих пор отсутствуют единые нормативы, что приводит к разрозненным закупкам, устаревшей технике и перегрузке судей.
В 2016 г. СП критиковала судебный департамент при ВС за задержки внедрения КИС, которая должна была дополнить ГАС «Правосудие», отмечает Бедеров. В 2015–2016 гг. СП выявила коррупционные риски в работе ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» из-за закупок у фирм с иностранным капиталом. В 2023 г. СП публиковала отчет о перегрузке судей из-за неэффективной IT-инфраструктуры, а в 2024 г. указывала на риски утечек данных через сервис «Мой арбитр».
Закон требует обеспечения доступа к информации, но обязанности по реальному внедрению систем остаются неопределенными, считает Бедеров. По его словам, критика в адрес ГАС «Правосудие» также связана с хакерской атакой в 2024 г., которая вывела систему из строя на месяц (см. «Ведомости» от 11 ноября 2024 г.). После нее судебный департамент сообщил, что создаст отдел информационной безопасности.
Заместитель исполнительного директора научно-образовательного центра «Информационное и цифровое право» Сергей Афанасьев соглашается с СП, что решение таких вопросов требует не только технических, но и правовых изменений. Но все познается в сравнении, отмечает ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете Екатерина Ходжаева. Например, во Франции у судов, даже региональных, нет своих сайтов и, чтобы узнать расписание или движение своего дела, надо идти, звонить или писать на электронную почту суда.
Информационная система арбитражных судов разительно отличается от таковой в судах общей юрисдикции, рассказывает Ходжаева. Созданная при государственно-частном партнерстве, она, хотя прошло уже более 10 лет после расформирования Высшего арбитражного суда, до сих пор действует практически без обновления.
По словам эксперта, система уникальна тем, что имела несколько контуров: внешний, для пользователей, и два внутренних, для бюрократии каждого суда и для наблюдения за действиями судей и администраторов со стороны вышестоящего суда. Так через эту систему отслеживались злоупотребления, например при электронном распределении дел.