Счетная палата упрекнула суды в неэффективной цифровизации

В частности, с 2018 по 2023 г. количество дел, поступивших в мировые, арбитражные и федеральные суды общей юрисдикции, выросло почти на четверть при среднегодовом показателе прироста в 4%. 75% дел пришлось на мировые суды: разбирали кредитные споры, а также требования о взыскании платы за ЖКУ и жалобы на решения ФССП. Как говорится в отчете, рост связан со снижением платежеспособности населения, а также с другими факторами, в том числе более активным взиманием долгов.