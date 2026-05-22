Адвокаты раскрыли «Ведомостям» детали дела сотрудников Института философии РАН

Адвокаты раскрыли «Ведомостям» детали дела сотрудников Института философии РАНУголовное дело против Светланы Месяц возбудили из-за технической ошибки в отчетах
Уголовное преследование в отношении сотрудников Института философии РАН, где прошли обыски, связано с распределением грантов на научную работу. Об этом сообщили три источника «Ведомостей».
20 мая в институте прошли обыски. А 21 мая Тверской райсуд Москвы по ходатайству следователя МВД отправил под домашний арест старшего научного сотрудника Института философии РАН (ИФ РАН) Светлану Месяц. Ей инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Позиция защиты
Защитник Месяц Мария Юндина полагает, что уголовное дело необоснованно. «Все уголовное дело строится на технической ошибке, когда в очередную заявку на финансирование Института философии РАН на очередной 2022 г. в одном из разделов ошибочно включили работу за позапрошлый год», – пояснила она.
Юндина отметила, что министерство это тоже не заметило и включило работы в госзадание. А на самом деле в 2022 г. институтом выполнялись другие работы. «Все бюджетные деньги поступили на счет бюджетного же учреждения, Института философии, который на них, как и в любой другой год, вел свою обычную деятельность. А Светлана Месяц ничего, кроме обычной зарплаты, не получала. Никакого преступления в этом нет», – рассказала адвокат.
В пресс-службе института «Ведомостям» заявили, что надеются: следствие как можно скорее разберется в сути вопроса и сможет прекратить возбужденное уголовное дело, так как не могут быть преступными технические недочеты лишь в одном из разделов огромного государственного задания. Для института очевидно, что никакие денежные средства никем не похищались, полученные в рамках государственного задания деньги были потрачены для его выполнения, подчеркнули в пресс-службе заведения.
«Со своей стороны институт предоставляет все необходимые документы и сведения, чтобы следствие могло полностью во всем разобраться», – уточнили они.
Кого арестовали
Тем не менее Месяц грозит до 10 лет лишения свободы, если суд признает ученую виновной.
По информации на сайте ИФ РАН, Месяц – специалист по философии античности, неоплатонизму и философии Аристотеля. На ее счету – два перевода позднеантичного неоплатоника Прокла (V в. н.э.) – «Комментарий к “Тимею”» и «Начала физики». На момент задержания Месяц работала над переводом малых аристотелевских трудов. Среди актуальных проектов с ее участием, поддержанных грантом РНФ, на сайте ИФ РАН указана «Античная физика» (2025-2028 гг.). Ведущая организация проекта – калининградский Балтийский федеральный университет имени Канта.
Кроме нее, были задержаны 10 человек, включая 87-летнего врио директора института, академика Абдусалама Гусейнова. Большинство из них отпущены следователями под подписку о невыезде.
Официальными комментариями правоохранителей редакция пока не располагает.
Претензии к институту
Возглавляющий с июня 2023 г. Высшую политическую школу имени Ивана Ильина РГГУ философ Александр Дугин одним из первых, кто прокомментировал ситуацию в соцсетях. Но впоследствии удалил эти комментарии из своего Telegram-канала.
Ранее за должность главы института шла публичная борьба. Одним из кандидатов был Анатолий Черняев, который заведовал сектором русской философии, затем стал замдиректора ИФ РАН. Его кандидатуру на пост директора института сперва одобрило, а затем отменило Минобрнауки. Этому предшествовали обращения ряда научных работников к властям.
Тогда врио и стал Гусейнов, рассказывает близкий к научной среде собеседник «Ведомостей». Черняев в комментарии «Московскому комсомольцу» в январе 2022 г. обвинял Гусейнова в неприятии традиционных ценностей. А в 2023 г. Черняев был уволен из ИФ РАН. Дугин назвал то решение «терактом» и призвал «защищать Черняева, как Горловку». Институт тогда объяснил это тем, что Черняев три года якобы «появлялся в институте исключительно для оформления бумаг, связанных с выплатами по гранту РНФ».
Прекращение договора никак не связано с «какой-либо позицией А.В. Черняева», писала тогда пресс-служба ИФ РАН. Под «позицией» подразумевается публичная поддержка Черняевым СВО и его поездка в Донецк в ноябре 2022 г. на конференцию «Философия на линии фронта».
Институт в своем заявлении сообщил, что именно он послал в Донецк Черняева, а его сотрудники и институт в целом не выступают против СВО, посылая средства на гуманитарную помощь Донбассу. Сам Черняев в декабре 2023 г. заявил ТАСС, что поездка была его личной инициативой и финансировалась им самим, а не институтом. Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обращался в Минобрнауки и Генпрокуратуру с просьбой проверить законность увольнения Черняева.