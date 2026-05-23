Врач для нулевого пациента: как Вадим Покровский сражался с ВИЧ в СССР и России

Основоположником врачебной династии стал отец Вадима, Валентин Покровский. В медицину он попал случайно. После окончания школы в 1946 г. никак не мог определиться, кем хочет стать: сходил в один институт, в другой, в третий, вспоминал Покровский-старший, но ничего не привлекало. В конце концов он уступил своей маме и тетушке, которые твердили, что нет профессии лучше врача, и в последний день приема заявлений отнес документы в Первый московский медицинский институт. После работал на кафедре инфекционных болезней. Боролся с эпидемией холеры в Астрахани в 1970 г. Затем исследовал менингит (выяснял, как он он может передаваться от человека к человеку, если возбудитель находится в оболочках мозга, а не на слизистой), возглавил ЦНИИ эпидемиологии и уже в нашем веке стал главным эпидемиологом Минздрава России.