ВККС прекратила отставку экс-судьи Верховного суда Момотова

ВККС прекратила отставку экс-судьи Верховного суда МомотоваС него была снята судейская неприкосновенность
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила отставку бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, следует из оглашенных на ВККС материалов. По сути, он утратил судейскую неприкосновенность и другие привилегии, сохранявшиеся после ухода с должности. Теперь против него могут возбудить уголовное дело, а также избрать меру пресечения, включая арест.
Согласно материалам дела, суд установил, что Момотов в период работы судьей занимался незаконной предпринимательской деятельностью в нескольких регионах России, извлекал доходы через подконтрольных лиц и не декларировал их. Также утверждается, что он использовал свое служебное положение для «капитализации собственных активов» и содействия в легализации объектов недвижимости, возведенных с нарушением законодательства.
В ходе заседания было заявлено, что с 2007 по 2025 г. Момотов являлся «полноценным бизнес-партнером» владельца сети отелей Marton Андрея Марченко и получал прибыль от гостиничного бизнеса. По версии следствия, через подконтрольные суды он оказывал содействие Марченко в разрешении вопросов, связанных с вводом в эксплуатацию самовольно построенных объектов и земельными спорами. По данным прокуратуры, для сокрытия активов недвижимость и бизнес оформлялись на доверенных лиц и родственников. Речь идет о матери экс-судьи Нине Момотовой, позднее сменившей фамилию на Ларянову. Следствие считает, что фактически связь с активами Момотов не утратил.
Как утверждалось на заседании ВККС, на Марченко были оформлены 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, использовавшиеся для гостиничного бизнеса, банных комплексов и кальянных. На их основе была создана сеть бизнес-отелей Marton в Краснодарском крае, Ростовской области, Волгограде, Воронеже, Калининграде, Нижнем Новгороде, Вологде и Москве. Общая стоимость имущества, по данным суда, превышает 9 млрд руб.
Сам Момотов вину отрицает. На заседании он заявил, что не обжаловал решение суда об изъятии имущества, поскольку оно касается активов, зарегистрированных на других лиц. «Там нет моего имущества. Я не стал обжаловать. Получается, я буду бороться с судебным решением, которое взыскивает в доход государства чужое имущество», – сказал Момотов. Он также заявил, что его «оговорили», а имущество фактически принадлежит другим людям.
ВККС решила рассмотреть вопрос о прекращении отставки Момотова по инициативе председателя Верховного суда Игоря Краснова, сообщали «Ведомости». Осенью 2025 г. Генпрокуратура подала иск к Момотову, после чего он сам ушел в отставку, заявив, что намерен сосредоточиться на защите «своего имени» в суде. ВККС тогда досрочно прекратила его полномочия.
Мосгорсуд также оставил в силе решение Останкинского районного суда Москвы об обращении в доход государства 95 объектов недвижимости Момотова. Ответчиками по иску также проходили владелец сети Marton Марченко, которого Генпрокуратура называла «краснодарским представителем криминалитета», и его сын Иван.