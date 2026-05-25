Главная / Общество /

ВККС прекратила отставку экс-судьи Верховного суда Момотова

С него была снята судейская неприкосновенность
Татьяна Мозолевская
Яна Суринская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила отставку бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, следует из оглашенных на ВККС материалов. По сути, он утратил судейскую неприкосновенность и другие привилегии, сохранявшиеся после ухода с должности. Теперь против него могут возбудить уголовное дело, а также избрать меру пресечения, включая арест.

Согласно материалам дела, суд установил, что Момотов в период работы судьей занимался незаконной предпринимательской деятельностью в нескольких регионах России, извлекал доходы через подконтрольных лиц и не декларировал их. Также утверждается, что он использовал свое служебное положение для «капитализации собственных активов» и содействия в легализации объектов недвижимости, возведенных с нарушением законодательства.

В ходе заседания было заявлено, что с 2007 по 2025 г. Момотов являлся «полноценным бизнес-партнером» владельца сети отелей Marton Андрея Марченко и получал прибыль от гостиничного бизнеса. По версии следствия, через подконтрольные суды он оказывал содействие Марченко в разрешении вопросов, связанных с вводом в эксплуатацию самовольно построенных объектов и земельными спорами. По данным прокуратуры, для сокрытия активов недвижимость и бизнес оформлялись на доверенных лиц и родственников. Речь идет о матери экс-судьи Нине Момотовой, позднее сменившей фамилию на Ларянову. Следствие считает, что фактически связь с активами Момотов не утратил.

Прекращение отставки экс-судьи Момотова инициировало судейское руководство

Общество

Как утверждалось на заседании ВККС, на Марченко были оформлены 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, использовавшиеся для гостиничного бизнеса, банных комплексов и кальянных. На их основе была создана сеть бизнес-отелей Marton в Краснодарском крае, Ростовской области, Волгограде, Воронеже, Калининграде, Нижнем Новгороде, Вологде и Москве. Общая стоимость имущества, по данным суда, превышает 9 млрд руб.

Сам Момотов вину отрицает. На заседании он заявил, что не обжаловал решение суда об изъятии имущества, поскольку оно касается активов, зарегистрированных на других лиц. «Там нет моего имущества. Я не стал обжаловать. Получается, я буду бороться с судебным решением, которое взыскивает в доход государства чужое имущество», – сказал Момотов. Он также заявил, что его «оговорили», а имущество фактически принадлежит другим людям.

ВККС решила рассмотреть вопрос о прекращении отставки Момотова по инициативе председателя Верховного суда Игоря Краснова, сообщали «Ведомости». Осенью 2025 г. Генпрокуратура подала иск к Момотову, после чего он сам ушел в отставку, заявив, что намерен сосредоточиться на защите «своего имени» в суде. ВККС тогда досрочно прекратила его полномочия.

Мосгорсуд также оставил в силе решение Останкинского районного суда Москвы об обращении в доход государства 95 объектов недвижимости Момотова. Ответчиками по иску также проходили владелец сети Marton Марченко, которого Генпрокуратура называла «краснодарским представителем криминалитета», и его сын Иван.

