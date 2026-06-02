Что происходит на «сухопутном мосту» в Крым

На фоне проблем с доставкой бензина в цистернах кроме военных мер можно предпринять и иные, говорит замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Это создание укрепленных хранилищ, в том числе укрепленных продуктопроводов, и увеличение доли транспорта на дизельном или газомотором топливе, говорит он. Людям же не стоит в нынешних условиях пытаться экстренно создать запасы «впрок», с учетом того, что уже введена талонная система, как раз как защита от угрозы дефицита, считает эксперт.