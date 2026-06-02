Что происходит на «сухопутном мосту» в Крым

Что происходит на «сухопутном мосту» в КрымНа полуострове и в новых субъектах из-за проблем с логистикой нормируют топливо
С конца мая из-за ударов дронами ВСУ и минирования власти Крыма и трех новых регионов ограничили выдачу топлива, а также рекомендовали с осторожностью пользоваться трассой «Новороссия». Она построена после 2022 г. вдоль Азовского моря из Ростова-на-Дону через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь, идет более чем в 100 км от линии фронта.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 1 июня переадресовал властям регионов вопросы журналистов о положении с топливом и логистикой. Но он признал, что на этих территориях «текущие проблемы подлежат решению»: «Это вопросы, которые стоят высоко на повестке дня».
Накануне, 31 мая, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о «локальных» логистических трудностях на трассе «Новороссия». Он отметил, что сейчас прорабатываются меры безопасности для перевозки детей к местам летнего отдыха в сопровождении спецслужб по заранее согласованным маршрутам: «Проработаны альтернативные пути объезда в зависимости от оперативной обстановки».
Причину губернатор назвал еще 29 мая – удары и дистанционное минирование украинскими дронами трассы «Новороссия». «БПЛА противника сбрасывает взрывное устройство, которое детонирует при фиксации движения, независимо от того, автомобиль это или пешеход», – сообщил он. Хотя дроны «фиксируются на подлете», а меры безопасности усилены, но и число БПЛА «значительное», обратил внимание Балицкий. Он призвал ограничить поездки без острой необходимости: «Ситуация остается напряженной, противник пытается создать иллюзию блокады».
В тот же день западнее был перекрыт участок трассы «Новороссия» – в восточной части Херсонской области. Это произошло после того, как гексакоптер ВСУ «Баба-яга» сбросил мины в этот район 29 мая. Как сообщил глава региона Владимир Сальдо, из-за срабатывания мин погиб водитель «Камаза», несколько автомобилей повреждены. А 30 мая его пресс-секретарь Владимир Василенко сообщил об атаке бензовоза дроном ВСУ в районе населенного пункта Сальково на трассе «Новороссия».
Параллельно в Запорожской и Херсонской областях 23 мая ввели «временные ограничения на отпуск в одни руки» топлива. Председатель правительства ДНР Андрей Чертков 31 мая сообщил в Telegram о проблемах с доставкой топлива на АЗС. Власти перестроили маршруты и усилили охрану бензовозов, сказал он. Чертков назвал запасы топлива в ДНР «стабильными»: в приоритетном порядке бензин отпускается коммунальному и социальному транспорту, в том числе по талонам.
По талонам 31 мая начали выдавать бензин Аи-92 и Аи-95 в Севастополе. До этого, 22 мая, объем топлива «в одни руки» там ограничили 20 л/сутки. Глава региона Михаил Развозжаев назвал основной проблемой логистику доставки топлива. Сохранение проблем с нею он прогнозирует еще в течение месяца. Замгубернатора Алексей Парикин 1 июня, в свою очередь, сообщил, что операторы АЗС закупили топливо на полтора месяца, но проблема заключается в его поставках. По Крыму такие же ограничения для Аи-95 с 30 мая анонсировал глава региона Сергей Аксенов в своем канале в Max.
В Крыму как минимум топлива есть на 30 дней, согласен зампредседателя набсовета ассоциации потребителей и поставщиков энергоресурсов «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. По его словам, вопросы энергобезопасности полуострова традиционно осложнены, оперативной возможности решения всех проблем нет. «Поэтому следует в первую очередь диверсифицировать по топливу автомобильный парк <...> на технологическом уровне решать вопросы с передвижением и его снабжением. Нынешние меры властей – достаточные, топливо подвозится», – считает Гусев.
По словам редактора портала Military Russia Дмитрия Корнева, ситуация на «сухопутном мосту» в Крым и на самом полуострове – результат целенаправленного переноса фокуса на прифронтовую логистику при ударах дронами. По словам военного эксперта, в тылу новых регионов ВСУ используются в том числе автономные дроны типа «Хорнет».
На фоне проблем с доставкой бензина в цистернах кроме военных мер можно предпринять и иные, говорит замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Это создание укрепленных хранилищ, в том числе укрепленных продуктопроводов, и увеличение доли транспорта на дизельном или газомотором топливе, говорит он. Людям же не стоит в нынешних условиях пытаться экстренно создать запасы «впрок», с учетом того, что уже введена талонная система, как раз как защита от угрозы дефицита, считает эксперт.