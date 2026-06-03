Число обучающихся во вторую смену школьников сократилось на 7% в 2025 году

Рост естественно-научного направления в сфере дополнительного образования на 4,5% можно назвать заметным, но не взрывным, считает директор Центра общего и дополнительного образования им. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Иван Иванов. По его словам, это спонтанная «мода на науку», а во многом результат того, что регионы сейчас получают очень понятный сигнал: развивать математическое, естественно-научное, инженерное и технологическое образование. Иванов отметил, что семьи лучше видят карьерные траектории, связанные с инженерными, медицинскими, научными и IT-направлениями, но в то же время спрос семьи возникает не на пустом месте. Сначала появляется инфраструктура – кружки, технопарки, профильные классы, олимпиады, региональные проекты, связка школ с колледжами, вузами и работодателями – и уже потом это начинает выглядеть для родителей как разумная образовательная траектория, пояснил он.