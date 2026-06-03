Число обучающихся во вторую смену школьников сократилось на 7% в 2025 году

Число обучающихся во вторую смену школьников сократилось на 7% в 2025 годуЭто должно положительно сказаться на развитии дополнительного образования, считают эксперты
Число школьников, обучающихся во вторую смену, в 2025/26 учебном году сократилось по сравнению с предыдущим годом на 7% до 2,54 млн человек. Об этом говорится в докладе правительства о реализации государственной политики в сфере общего, среднего профессионального и соответствующего дополнительного профессионального образования детей и взрослых за 2025 г.
Одновременно число учащихся первой смены практически не изменилось и снизилось лишь на 0,08% до 14,7 млн человек по сравнению с 2024/25 учебным годом. В сфере дополнительного образования число оказанных услуг (занятия в кружках, секциях, центрах творчества. – «Ведомости») выросло на 1,6% до 32 млн. При этом один ребенок может одновременно посещать несколько программ, поэтому показатель не отражает число уникальных обучающихся.
Наиболее динамично по сравнению с 2024/25 учебным годом развивалось естественно-научное направление дополнительного образования: охват детей такими программами увеличился на 4,5% до 3,9 млн человек. Еще более высокий рост – почти 7% – показали туристско-краеведческие программы – до 1,5 млн человек за аналогичный период. В то же время охват детей техническими программами сократился на 0,6% до 3,8 млн человек, а художественными – на 0,2% до 7,81 млн человек. Программами дополнительного образования в школах охвачено свыше 20 млн детей в возрасте от 5 до 18 лет – это почти 88% от их общего числа, говорил в апреле министр просвещения Сергей Кравцов.
Вторая смена в школах чаще всего встречается на юге страны – в Северо-Кавказском федеральном округе и Краснодарском крае, отметил старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. При этом продолжаются строительство новых школ и модернизация существующих объектов, поэтому численность обучающихся во вторую смену может сокращаться быстрее, чем общий контингент школьников, пояснил он. Вторая смена создает серьезные ограничения для системы дополнительного образования: кабинеты заняты с утра до вечера и заниматься с детьми зачастую просто негде, говорит Илюхин. Именно поэтому сокращение числа школьников, обучающихся во вторую смену, должно положительно сказаться и на развитии дополнительного образования, добавил он.
> 3,6 млн
Рост естественно-научного направления в сфере дополнительного образования на 4,5% можно назвать заметным, но не взрывным, считает директор Центра общего и дополнительного образования им. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Иван Иванов. По его словам, это спонтанная «мода на науку», а во многом результат того, что регионы сейчас получают очень понятный сигнал: развивать математическое, естественно-научное, инженерное и технологическое образование. Иванов отметил, что семьи лучше видят карьерные траектории, связанные с инженерными, медицинскими, научными и IT-направлениями, но в то же время спрос семьи возникает не на пустом месте. Сначала появляется инфраструктура – кружки, технопарки, профильные классы, олимпиады, региональные проекты, связка школ с колледжами, вузами и работодателями – и уже потом это начинает выглядеть для родителей как разумная образовательная траектория, пояснил он.