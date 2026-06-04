Как ИИ без давления способен менять мнение человека

Разница между влиянием ИИ и группы людей на наше мнение во многом связана с тем, как мы чувствуем себя в группе, говорит психолог, специалист платформы Alter, эксперт по цифровым сервисам в сфере ментального здоровья Маргарита Спасская. «Мы можем соглашаться с тем, с чем не согласны, если группа единодушно занимает определенную позицию, – этот феномен хорошо изучен. Но это не означает, что мы на самом деле приняли эту версию», – отмечает она. В экспериментах Аша люди соглашались с неверным мнением группы не потому, что их убеждали аргументы, а потому, что включался стыд, страх выделиться и риск быть отвергнутым, добавила эксперт. По словам Спасской, в случае с ИИ это почти отсутствует: нет взгляда других, нет риска оценки, нет угрозы статусу. Поэтому человек скорее не чувствует давления в процессе обсуждения, но это не значит, что при этом нет влияния на формирование его позиции или мнения, сказала она.