Главы ряда регионов отчитались о подорожании путевок в детские лагеря на 7–21%На этом фоне стали более востребованы короткие смены, говорят эксперты
Главы ряда субъектов РФ отчитались о подорожании средней стоимости путевок в детские лагеря на 7–21% по сравнению с 2025 г. Такие данные предоставили в комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства губернаторы Хабаровского края, Смоленской, Омской, Калининградской, Вологодской и Сахалинской областей.
Статистика приводится в письме главы комитета Нины Останиной (КПРФ) председателю Госдумы Вячеславу Володину. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник в нижней палате и сама Останина. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Володина.
По словам Останиной, спикер Госдумы уже дал обратную связь по теме ее письма. 27 мая он поручил депутатам взять на контроль ситуацию с детским летним отдыхом.
В марте 2026 г. вступил в силу закон, который обязал глав регионов напрямую отвечать за организацию детского отдыха. Таким образом, губернаторы возглавили местные межведомственные комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.
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В письме говорится, что с 4 по 24 мая 2026 г. депутаты комитета проводили мониторинг готовности субъектов РФ к проведению летней оздоровительной кампании. В ходе него выяснилось, что в Омской области, например, средняя цена на путевку в детский лагерь выросла на 21%, с 33 000 до 40 000 руб. Похожая ситуация в Калининградской и Смоленской областях: там рост составил 20 и 18% соответственно. Наименьший прирост средней стоимости отдыха произошел в Хабаровском крае – с 56 500 до 60 500 руб. (+7%). Стандартная смена в детском лагере составляет 21 день.
«Эти данные представлены руководителями субъектов РФ. Но, согласно информации на сайтах конкретных оздоровительных организаций, стоимость путевок существенно выше», – пишет Останина в письме Володину.
По словам председателя Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края, эксперта «Народного фронта» Артема Гаврилова, в Анапе цены не повышали с 2024 г. (у берегов региона до сих пор обнаруживают остатки мазута после крушения танкеров с нефтью в Черном море. – «Ведомости»), а в других лагерях региона если и есть рост, то значительно меньше 20%.
В некоторых субъектах стоимость путевок долгое время искусственно удерживалась, нередко в рамках региональных нормативных актов, продолжил он. Но, как отметил Гаврилов, детский отдых не существует в изоляции от общей экономики.
Цена путевки во Всероссийский детский центр (ВДЦ) «Смена» в Краснодарском крае в 2026 г. повысилась на символический 1%, сказала «Ведомостям» заместитель директора Оксана Легченко. Это связано с тем, что в прошлом году стоимость путевок выросла на 21% из-за подорожания логистики, повышения цен на продукты и увеличения зарплат сотрудникам, продолжила она. Кроме этого отказ от повышения тарифа связан с географией детского центра и экологической катастрофой в Керченском проливе в декабре 2024 г., сказала Легченко. Она напомнила, что из-за этого были закрыты пляжи.
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«Весь зимний период 2025 г. мы посвятили тому, чтобы переговорить с нашими партнерами, с теми, кто приобретал традиционно у нас путевки, с родителями, успокоить их», – рассказала Легченко. В апреле начальник управления Роспотребнадзора Тимур Мурагимов заявил, что пляжи Анапы и Черноморского побережья могут быть открыты для туристов в летний сезон. Таким образом, на летние каникулярные смены в 2026 г. ВДЦ «Смена» зафиксировал цену в 115 080 руб. за три недели, подытожила она.
Детские лагеря оплачивают электроэнергию по тарифам, сопоставимым с промышленными предприятиями, а также несут допрасходы, связанные с уплатой НДС при закупке товаров и услуг для организации отдыха, говорит руководитель комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова.
Для многих семей, особенно с двумя и более детьми, расходы на летний отдых стали существенной нагрузкой на бюджет, продолжила она. Из-за этого родители чаще рассматривают короткие смены, лагеря в своем регионе или программы среднего ценового сегмента, говорит Иванова. Также семьи стали отказываться от лагерного отдыха в пользу совместного семейного отпуска, подытожила она.
«Ведомости» направили запрос в Минпросвещения, чтобы узнать, обсуждаются ли сейчас меры для сдерживания роста цен на путевки.