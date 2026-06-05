Главы ряда регионов отчитались о подорожании путевок в детские лагеря на 7–21%

Цена путевки во Всероссийский детский центр (ВДЦ) «Смена» в Краснодарском крае в 2026 г. повысилась на символический 1%, сказала «Ведомостям» заместитель директора Оксана Легченко. Это связано с тем, что в прошлом году стоимость путевок выросла на 21% из-за подорожания логистики, повышения цен на продукты и увеличения зарплат сотрудникам, продолжила она. Кроме этого отказ от повышения тарифа связан с географией детского центра и экологической катастрофой в Керченском проливе в декабре 2024 г., сказала Легченко. Она напомнила, что из-за этого были закрыты пляжи.