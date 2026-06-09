В СПЧ предложили обучать вдов участников СВО на помощников психологов

В СПЧ предложили обучать вдов участников СВО на помощников психологовЭксперты считают, что для этой работы больше подходят волонтеры
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова предложила продумать курсы помощников психологов для вдов участников спецоперации. Эту идею она озвучила на расширенном заседании рабочей группы Совета по правам человека (СПЧ) «Здравоохранение и народосбережение».
На фоне проведения спецоперации возник дефицит психологов, сказала уполномоченный. По ее словам, жены погибших военнослужащих хотят проводить психологические консультации для других женщин, которые оказались в аналогичной ситуации. Сейчас они оказывают эту помощь «как могут», сублимируя свое горе. При этом они делают это без необходимого образования, пояснила она.
Возможно, со временем эти женщины станут обучаться на психологов, но пока необходимо подумать о разработке курсов для того, чтобы они поняли, нужна ли им такая профессия в будущем, сказала Лантратова. Она предложила им поработать в роли помощников психологов – сотрудников, которые не напрямую работают с клиентом, а способствуют тому, чтобы он обратился к специалисту. Участники спецоперации зачастую не готовы самостоятельно пойти к психологу, но, если рядом есть человек, который говорит: «А я прошел, мне помогло», он идет, подытожила Лантратова.
Консультирующий психолог, переживший горе, сам должен пройти реабилитацию, указывает главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России Светлана Шпорт. При этом, по ее словам, на психологическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова сейчас готовят консультантов по программе «равный равному».
Равный консультант – это тот, кто сам прошел через похожий опыт, пояснил член комитета по социальной политике Совета Федерации Игорь Кастюкевич. Навыки преодоления, которыми он делится, воспринимаются как более честное и безопасное общение, отметил он.
Школа поддержки
Сенатор добавил, что знает много случаев, когда жены участников спецоперации оканчивали психологические курсы и это помогало им в семейной жизни. Если женщина понимает причины поведения родного человека и может профилактировать его различные негативные состояния, это еще больше укрепляет семью, полагает он.
По словам Кастюкевича, многие жены участников спецоперации получают психологическое образование и устраиваются на работу в фонд «Защитники Отечества» или проводят консультации для участников спецоперации и членов их семей при муниципалитетах. Он также предложил обсудить расширение мер поддержки по обучению на психологов не только на вдов, но и на жен и матерей участников спецоперации.
Военнослужащие оберегают своих жен и матерей и не готовы делиться с ними всеми переживаниями, считает председатель межрегиональной общественной благотворительной организации «Армия тыла» Евгения Гречкина. По ее словам, эффективнее в роли психолога будет работать волонтер. С ними военные более открыты, потому что волонтеры собирают им помощь и тоже находятся в зоне спецоперации или у границы, дополнила она.
Принцип «равный равному» эффективен, но в случае с ветеранами его сложно применять из-за нехватки профессиональных психологов, говорит сопредседатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев. Организация призывает демобилизованных обращаться за помощью к специалистам и делиться контактами проверенных психологов через нее, добавил он.