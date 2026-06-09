В СПЧ предложили обучать вдов участников СВО на помощников психологов

Возможно, со временем эти женщины станут обучаться на психологов, но пока необходимо подумать о разработке курсов для того, чтобы они поняли, нужна ли им такая профессия в будущем, сказала Лантратова. Она предложила им поработать в роли помощников психологов – сотрудников, которые не напрямую работают с клиентом, а способствуют тому, чтобы он обратился к специалисту. Участники спецоперации зачастую не готовы самостоятельно пойти к психологу, но, если рядом есть человек, который говорит: «А я прошел, мне помогло», он идет, подытожила Лантратова.