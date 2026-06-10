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Что рассказал Путин о работе детских лагерей

Отдыхать поедут более 5,75 млн детей, в Анапе «греют море», родителям снижают НДФЛ
Татьяна Мозолевская
Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, в ходе которого обсудили сферу образования и работу детских лагерей.

«Ведомости» собрали главные тезисы.

  • Президент рассказал, что летом 2026 г. в детских центрах, лагерях и санаториях смогут отдохнуть более 5,75 млн детей. Глава государства подчеркнул, что укрепление здоровья подрастающего поколения остается общенациональным приоритетом, а модернизация инфраструктуры детского отдыха будет продолжена.

  • С 2022 г. в России реализуется федеральный проект по капитальному ремонту действующих и строительству новых детских лагерей, напомнил Путин. За счет бюджетных средств уже отремонтированы 136 и построены 336 новых объектов детского отдыха, включая жилые корпуса, спортивные площадки и залы, медицинские кабинеты, столовые и пространства для творчества.

    Создано 160 000 новых мест для отдыха и полезного досуга детей.

  • Он добавил, что к 2030 г. планируется создать еще более 200 000 новых мест для детского отдыха и оздоровления.

  • Путин также призвал российский бизнес активнее участвовать в развитии детской инфраструктуры.

    «Нужно обязательно создавать условия, чтобы не только государство вкладывало средства в развитие и обновление детских лагерей и здравниц, но и наш бизнес, предприятия и компании финансировали такие востребованные, важные для страны проекты», – сказал президент.

  • Отдельно президент напомнил о госпомощи семьям с детьми. По его словам, власти не только выполняют ранее взятые социальные обязательства, но и вводят новые меры поддержки.

  • Около 1,5 млн человек уже подали заявления на получение семейного налогового кешбэка. Речь идет о механизме, при котором для работающих родителей с двумя и более детьми и невысокими доходами фактически снижается ставка НДФЛ до 6%.

  • Президент отметил также, что западные санкции, введенные против российских детских центров и лагерей, являются проявлением «скудоумия». Непонятно, какого эффекта рассчитывают добиться инициаторы таких решений, отметил Путин, добавив, что считает действия европейских политиков попыткой «сделать очередную мелкую пакость».

  • Российские детские центры принимают детей со всей страны и из-за рубежа, где они проводят время «интересно и ярко» и получают возможности для развития, подчеркнул российский лидер.

    «Если европейские деятели обеспокоены гендерными проблемами и защитой разного рода сексуальных меньшинств, если их раздражает вид счастливых, увлеченных своим делом, любящих Россию детей, значит, мы с вами все делаем правильно и верно. Правильные ценности продвигаем», – заключил Путин.

  • Кроме того, президент поручил усилить меры безопасности в образовательной и социальной инфраструктуре.

    «Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре», – сказал глава государства.

  • Также президент спросил о состоянии пляжей в Анапе на данный момент. Руководитель детского лагеря «Аврора» Василий Димоев ответил, что пляж открыт, получено санэпидзаключение. «Ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей», – сказал директор лагеря. «Как же вы греете там? Нагревателями, что ли?» – пошутил президент. Димоев в ответ отметил, что руководство и власти создают «настроение вместе с детьми».

  • Путин также заявил, что противники России продолжают прибегать к террористическим методам. «Наши противники не останавливаются перед террористическими актами, имею ввиду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа», – отметил президент.

В апреле министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что участниками программы по модернизации детских лагерей стали 75 организаций из 44 регионов России. Министр напомнил, что в 2026 г. впервые предусмотрен капитальный ремонт спортивных залов и инфраструктуры для дополнительного образования в лагерях. Особое внимание руководство уделило кадровому обеспечению. Вожатых готовят при поддержке МПГУ, который стал единым координационным центром подготовки.

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