Что рассказал Путин о работе детских лагерей

Российские детские центры принимают детей со всей страны и из-за рубежа, где они проводят время «интересно и ярко» и получают возможности для развития, подчеркнул российский лидер.

«Если европейские деятели обеспокоены гендерными проблемами и защитой разного рода сексуальных меньшинств, если их раздражает вид счастливых, увлеченных своим делом, любящих Россию детей, значит, мы с вами все делаем правильно и верно. Правильные ценности продвигаем», – заключил Путин.