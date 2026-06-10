Что рассказал Путин о работе детских лагерей

Что рассказал Путин о работе детских лагерейОтдыхать поедут более 5,75 млн детей, в Анапе «греют море», родителям снижают НДФЛ
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, в ходе которого обсудили сферу образования и работу детских лагерей.
«Ведомости» собрали главные тезисы.
Президент рассказал, что летом 2026 г. в детских центрах, лагерях и санаториях смогут отдохнуть более 5,75 млн детей. Глава государства подчеркнул, что укрепление здоровья подрастающего поколения остается общенациональным приоритетом, а модернизация инфраструктуры детского отдыха будет продолжена.
С 2022 г. в России реализуется федеральный проект по капитальному ремонту действующих и строительству новых детских лагерей, напомнил Путин. За счет бюджетных средств уже отремонтированы 136 и построены 336 новых объектов детского отдыха, включая жилые корпуса, спортивные площадки и залы, медицинские кабинеты, столовые и пространства для творчества.
Создано 160 000 новых мест для отдыха и полезного досуга детей.
Он добавил, что к 2030 г. планируется создать еще более 200 000 новых мест для детского отдыха и оздоровления.
Путин также призвал российский бизнес активнее участвовать в развитии детской инфраструктуры.
«Нужно обязательно создавать условия, чтобы не только государство вкладывало средства в развитие и обновление детских лагерей и здравниц, но и наш бизнес, предприятия и компании финансировали такие востребованные, важные для страны проекты», – сказал президент.
Отдельно президент напомнил о госпомощи семьям с детьми. По его словам, власти не только выполняют ранее взятые социальные обязательства, но и вводят новые меры поддержки.
Около 1,5 млн человек уже подали заявления на получение семейного налогового кешбэка. Речь идет о механизме, при котором для работающих родителей с двумя и более детьми и невысокими доходами фактически снижается ставка НДФЛ до 6%.
Президент отметил также, что западные санкции, введенные против российских детских центров и лагерей, являются проявлением «скудоумия». Непонятно, какого эффекта рассчитывают добиться инициаторы таких решений, отметил Путин, добавив, что считает действия европейских политиков попыткой «сделать очередную мелкую пакость».
Российские детские центры принимают детей со всей страны и из-за рубежа, где они проводят время «интересно и ярко» и получают возможности для развития, подчеркнул российский лидер.
«Если европейские деятели обеспокоены гендерными проблемами и защитой разного рода сексуальных меньшинств, если их раздражает вид счастливых, увлеченных своим делом, любящих Россию детей, значит, мы с вами все делаем правильно и верно. Правильные ценности продвигаем», – заключил Путин.
Кроме того, президент поручил усилить меры безопасности в образовательной и социальной инфраструктуре.
«Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре», – сказал глава государства.
Также президент спросил о состоянии пляжей в Анапе на данный момент. Руководитель детского лагеря «Аврора» Василий Димоев ответил, что пляж открыт, получено санэпидзаключение. «Ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей», – сказал директор лагеря. «Как же вы греете там? Нагревателями, что ли?» – пошутил президент. Димоев в ответ отметил, что руководство и власти создают «настроение вместе с детьми».
Путин также заявил, что противники России продолжают прибегать к террористическим методам. «Наши противники не останавливаются перед террористическими актами, имею ввиду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа», – отметил президент.
В апреле министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что участниками программы по модернизации детских лагерей стали 75 организаций из 44 регионов России. Министр напомнил, что в 2026 г. впервые предусмотрен капитальный ремонт спортивных залов и инфраструктуры для дополнительного образования в лагерях. Особое внимание руководство уделило кадровому обеспечению. Вожатых готовят при поддержке МПГУ, который стал единым координационным центром подготовки.