Покемоны помогают наводить беспилотники: новости, которые вы могли пропустить

Покемоны помогают наводить беспилотники: новости, которые вы могли пропуститьИз мумии сварят пиво, а депутаты согласились на снижение зарплат
На этой неделе стало известно, что кошка умершего миллионера уже семь лет не может получить наследство, ученые испекли хлеб из дрожжей, найденных в мумии, Pokemon Go помогает ориентироваться ударным дронам, венгерские депутаты согласились обеднеть, появилось приложение, где можно заказать еду, которую никогда не доставят, Марк Цукерберг выдал подчиненным защиту от ИИ на полчаса в день, а Google уберет СМИ из ИИ-саммари при поиске.
Покемоны и дроны
Pokemon Go использовали для ориентирования ударных дронов. В игре нужно с помощью видеокамеры смартфона ловить вымышленных существ. Нидерландская газета Trouw пишет, что почти 30 млрд сканов от игроков помогли компании Niantic создать 3D-карту мира. Эти данные потом были проданы американским ИИ-компаниям Valor, Coco Robotics и другим. А они использовали информацию, чтобы обучить беспилотники определять свое местоположение без GPS, ориентируясь по изображению местности с видеокамер.
Депутаты снизили себе зарплаты
Венгерские депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы снизить себе зарплаты. Идею озвучил премьер-министр Петер Мадьяр: по его расчетам, за четырехлетний мандат депутата это позволит сэкономить целый год эксплуатационных расходов. Ежемесячные базовые зарплаты депутатов снизятся на 40% до 1,3 млн флоринтов (около $4200). Компенсация за мобильную связь будет полностью отменена, а возмещение расходов на аренду офисов, жилья и персонала – сокращено. Мадьяр предложил заодно урезать и зарплаты мэров, но это уже вызвало отпор со стороны некоторых местных лидеров.
Кошкам деньги не положены
Кошка миллиардера семь лет не может получить наследство. После смерти в 2019 г. знаменитого дизайнера Карла Лагерфельда несколько изданий узнали, что его кошка Шупетт должна унаследовать часть $200-миллионного состояния. Но спустя семь лет знаменитое животное не получило ни цента. Шупетт, у которой при жизни хозяина был личный водитель, персональный самолет и две фрейлины, теперь ютится в квартире бывшей экономки Лагерфельда Франсуазы Касот. Нанятые той адвокаты бьются в судах, но дело упирается в то, что закон не позволяет животному владеть банковским счетом, да и в законах о наследстве нет ни слова о зверях. Правда, Лагерфельд успел подарить Касот квартиру, где они сейчас и проживают с кошкой.
Дофамин без калорий
В Южной Корее завирусилось приложение, которое полностью копирует сервисы по доставке еды, вот только заказ никогда не привозят. Поколение зумеров листает меню, читает отзывы, собирает корзину, выбирает время доставки, оформляет заказ… Но деньги не списываются, еда не доставляется, зато человек получает полный заряд дофамина от процесса покупки, объясняет газета The Korea Times. Такой сервис помогает людям, которые регулярно совершают импульсивные приобретения, сэкономить и не потолстеть.
Пиво из мумии
Ученые испекли хлеб из дрожжей, найденных в мумии, а теперь планируют сварить из них пиво. В 1991 г. в Альпах нашли Этци: мумифицировавшиеся на холоде останки человека, погибшего 5300 лет назад. Недавно ученые из тирольского исследовательского центра Eurac Research обнаружили в нем древние дрожжевые штаммы. Их собрали, размножили и использовали как закваску. Из получившегося теста испекли хлеб, который сами же и съели. Теперь ученые ведут переговоры с немецкими пивоварами, чтобы сварить с этими дрожжами пиво. Найденные ими штаммы живут только в холоде, поэтому исследователи считают, что они попали в тело Этци уже после смерти.
30 минут свободы от ИИ
Марк Цукерберг решил, что позволит делать перерывы в слежке за сотрудниками. Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) вводит ИИ-систему, которая будет постоянно считывать действия 7000 работников за компьютером: какие клавиши они нажимают, на какие сайты заходят и проч. Это нужно для обучения ИИ. Теперь Цукерберг решил дать своим подчиненным послабление. Сотрудники смогут на 30 минут в день приостанавливать слежку. Не сказать, чтобы это их сильно обрадовало: люди считают, что как только ИИ научится работать вместо них, их немедленно уволят.
ИИ перестанет читать газеты
СМИ и другие онлайн-ресурсы получат право запрещать использование своих материалов в ИИ-ответах Google. Речь о блоке со сгенерированным ИИ текстом, который показывается в поисковике над ссылками на сайты. До сих пор выбор был невелик: если вы запрещаете ИИ индексировать ваш сайт, из обычной выдачи он тоже выпадает. Теперь можно запретить ИИ использовать информацию, но ссылка на ваш сайт по-прежнему будет показываться при запросе. Это очень полезно для СМИ, которые из-за ИИ-саммари теряют просмотры и доходы от платного доступа. Нюанс в том, что Google пошел на такой шаг не добровольно, а под давлением британского регулятора CMA. Работает такая опция пока только для британских сайтов, но Google обещает распространить ее на весь мир.