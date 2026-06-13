Покемоны помогают наводить беспилотники: новости, которые вы могли пропустить

СМИ и другие онлайн-ресурсы получат право запрещать использование своих материалов в ИИ-ответах Google. Речь о блоке со сгенерированным ИИ текстом, который показывается в поисковике над ссылками на сайты. До сих пор выбор был невелик: если вы запрещаете ИИ индексировать ваш сайт, из обычной выдачи он тоже выпадает. Теперь можно запретить ИИ использовать информацию, но ссылка на ваш сайт по-прежнему будет показываться при запросе. Это очень полезно для СМИ, которые из-за ИИ-саммари теряют просмотры и доходы от платного доступа. Нюанс в том, что Google пошел на такой шаг не добровольно, а под давлением британского регулятора CMA. Работает такая опция пока только для британских сайтов, но Google обещает распространить ее на весь мир.